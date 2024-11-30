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девушка. Покупая у неё тарелку, я узнала, что она делает всю керамику сама и тут же её продает. Именно тогда я поняла, что тоже так хочу. Первые работы я делала дома, установив печь на балконе. В 2018 году домашняя мастерская переехала в центр Нижнего Новгорода. Уже имея достаточно опыта и знаний, мне захотелось делиться ими с единомышленниками, и тогда я открыла направление мастер-классов. Мои работы радуют жителей города, гостей и даже отправляются за границу.