Наш мастер-класс — это творческий отдых, который позволит глубже проникнуться культурой и традициями города.
В тёплой уютной атмосфере вы откроете для себя искусство керамики, узнаете о местных ремёслах, сотворите изделие и заберёте с собой частичку Нижнего, вложив в неё свою креативность. Что будете создавать — выберете сами. Опыт не нужен — погрузиться в творческий процесс сможет каждый.
В тёплой уютной атмосфере вы откроете для себя искусство керамики, узнаете о местных ремёслах, сотворите изделие и заберёте с собой частичку Нижнего, вложив в неё свою креативность. Что будете создавать — выберете сами. Опыт не нужен — погрузиться в творческий процесс сможет каждый.
Описание мастер-класса
Наша мастерская находится в сердце Нижнего Новгорода, на улице Рождественской, где сохранился дух старого города. Так что посещение мастер-класса станет не просто творческим занятием, но ещё и погружением в уникальную атмосферу старинного Нижнего, где каждый уголок пропитан историей и культурой.
- На мастер-классе вы научитесь работать с глиной
- Узнаете основные техники лепки и формования
- Освоите процесс декорирования керамики, включая создание текстур и нанесение рисунков
- Познакомитесь с базовыми принципами обжига и глазурования, что поможет понять весь цикл работы с керамикой
- Сделаете кружку, тарелку, брошь, кулон или другое небольшое изделие на выбор
Организационные детали
- Изделие будет готово через неделю. Можем выслать его через СДЭК. Доставку оплачивают участники
- Можем организовать индивидуальный мастер-класс для группы до 4 человек. Стоимость составит 3500 ₽ за человека
- Мастер-класс для вас проведу я или другой художник из моей команды
в субботу в 11:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Рождественской
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Привет! Я Марина, художник-керамист, основатель студии керамики и автор всех работ в ней. Семь лет назад я путешествовала по Португалии и увидела маленький магазинчик керамики ручной работы, который держала местнаяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Никита
30 ноя 2024
Все очень понравилось!
Подробно рассказали и помогли создать чашки с нуля!
Подробно рассказали и помогли создать чашки с нуля!
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