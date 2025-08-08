Город-крепость: зачем Нижнему кремль

Нижегородский кремль был создан для защиты русских земель. Узнайте, как он оборонялся и какие легенды его окружают. Интерактивы для всех
Нижегородский кремль, построенный как оборонительная крепость, хранит множество тайн.

Экскурсия проведёт через 12 башен, где участники узнают о названиях и легендах, связанных с каждой из них. Интерактивные элементы делают прогулку интересной для детей и взрослых. Особое внимание уделяется принципам обороны и историческим изменениям кремля. В конце экскурсии гостей ждёт сладкий сюрприз
4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические факты о кремле
  • 🗺️ Прогулка по 12 башням
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Интерактивы для всей семьи
  • 🎁 Сладкий подарок в конце
  • 📜 Легенды и предания
Город-крепость: зачем Нижнему кремль

Что можно увидеть

  • Зачатьевская башня
  • Нижегородский кремль

Описание экскурсии

Начиная от Зачатьевской башни, мы пройдём их 12 (из 13) башен друг за другом. По пути — небольшие интерактивы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

  • Поговорим о названиях каждой башни
  • Я расскажу легенды и предания, окружающие эти земли
  • Обсудим и проверим принципы обороны нашего кремля
  • Попробуем осадить город
  • Сравним, что было раньше, что осталось, а что утрачено уже безвозвратно

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна семьям с детьми 6–10 лет
  • На маршруте есть крутой подъём на лестницу из 245 ступеней
  • В конце экскурсии каждый участник получит сладкий подарок

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кожевенной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, приглашаю вас на авторские экскурсии по Нижнему Новгороду. На них не будет сухих фактов, дат и фамилий — только по-настоящему увлекательные истории. С нетерпением жду нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Е
Елена
8 авг 2025
Программа была сфокусирована только на ребенка, несмотря на то, что не позиционировалась как детская программа. Взрослым было немного скучновато. Лично мне не хватило исторической информации о создании города и достопримечательностях в самом Кремле: храмы, колокольня, могила Минина и т. д.
Возможно, стоило бы уточнить этот вопрос перед экскурсией
Анастасия
Ответ организатора:
Елена, спасибо за отзыв и уточнение, что программа нацелена на детей для будущих гостей.

В описании так и указано "интерактивная для детей"
Буду уточнять перед бронированием

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

