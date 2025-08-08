Нижегородский кремль, построенный как оборонительная крепость, хранит множество тайн.
Экскурсия проведёт через 12 башен, где участники узнают о названиях и легендах, связанных с каждой из них. Интерактивные элементы делают прогулку интересной для детей и взрослых. Особое внимание уделяется принципам обороны и историческим изменениям кремля. В конце экскурсии гостей ждёт сладкий сюрприз
Что можно увидеть
- Зачатьевская башня
- Нижегородский кремль
Описание экскурсии
Начиная от Зачатьевской башни, мы пройдём их 12 (из 13) башен друг за другом. По пути — небольшие интерактивы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.
- Поговорим о названиях каждой башни
- Я расскажу легенды и предания, окружающие эти земли
- Обсудим и проверим принципы обороны нашего кремля
- Попробуем осадить город
- Сравним, что было раньше, что осталось, а что утрачено уже безвозвратно
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна семьям с детьми 6–10 лет
- На маршруте есть крутой подъём на лестницу из 245 ступеней
- В конце экскурсии каждый участник получит сладкий подарок
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кожевенной улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, приглашаю вас на авторские экскурсии по Нижнему Новгороду. На них не будет сухих фактов, дат и фамилий — только по-настоящему увлекательные истории. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 авг 2025
Программа была сфокусирована только на ребенка, несмотря на то, что не позиционировалась как детская программа. Взрослым было немного скучновато. Лично мне не хватило исторической информации о создании города и достопримечательностях в самом Кремле: храмы, колокольня, могила Минина и т. д.
Возможно, стоило бы уточнить этот вопрос перед экскурсией
Анастасия
Ответ организатора:
Елена, спасибо за отзыв и уточнение, что программа нацелена на детей для будущих гостей.
В описании так и указано "интерактивная для детей"
Буду уточнять перед бронированием
