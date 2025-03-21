Нижегородский кремль: легенды старой крепости

Исследовать цитадель, открыть её секреты и познакомиться с историей города
Кремль — место, где бьётся сердце Нижнего Новгорода. Именно здесь город родился в далёком 13 веке, отсюда он рос и развивался. Каждая эпоха 800-летней истории нашла здесь своё отражение.

И мы обязательно заглянем в каждый потайной уголок крепости, чтобы увидеть всё самое интересное и узнать все её секреты!
Нижегородский кремль: легенды старой крепости
Нижегородский кремль: легенды старой крепости
Нижегородский кремль: легенды старой крепости
Ближайшие даты:
21
мар16
апр18
апр21
апр23
апр25
апр28
апр
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Вы получите полное представление о том, как развивался город на протяжении 800 лет: героическое Средневековье и ополчение 1612 года, торговая жизнь и Нижегородская ярмарка, промышленный 20 век и современный 21 век.

И увидите:

  • Старейшую улицу Нижнего Новгорода, повидавшую и ополчение, и наплыв купцов
  • Оригинальную кладку кремлёвской стены 16 века, которую оставили для нас реставраторы крепости
  • Дворец губернатора 1841 года — сейчас главный корпус художественного музея
  • Арсенал — склад оружия времён Николая I, а теперь центр современного искусства
  • Дом Советов — памятник конструктивизма 30-х годов 20 века в форме самолёта
  • Собор Михаила Архангела — старейший храм на территории современного города (1631 г.)
  • Лучшую панорамную площадку с видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги
  • Памятники основателю города владимирскому князю Юрию Всеволодовичу и московскому князю Дмитрию Донскому
  • Легендарные кремлёвские башни
  • Выставку техники времён Великой Отечественной войны

А ещё мы обязательно поднимемся на восстановленную колокольню некогда кафедрального Спасо-Преображенского собора, чтобы охватить взглядом весь исторический город!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Остались вопросы?

в понедельник, среду и пятницу в 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Пешая
1.5 часа
-
30%
65 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7000 ₽10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Тайна Нижегородского кремля» 16+
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Нижегородскому кремлю
Совершите увлекательное путешествие по Нижегородскому кремлю с картой 17 века. Разгадайте тайны и насладитесь захватывающими видами
Начало: У Дмитриевской башни
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
1900 ₽ за всё до 5 чел.
История и легенды Нижегородского кремля
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 09:00
20 мар в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 10 чел.