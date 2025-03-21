Кремль — место, где бьётся сердце Нижнего Новгорода. Именно здесь город родился в далёком 13 веке, отсюда он рос и развивался. Каждая эпоха 800-летней истории нашла здесь своё отражение. И мы обязательно заглянем в каждый потайной уголок крепости, чтобы увидеть всё самое интересное и узнать все её секреты!

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Описание экскурсии

Вы получите полное представление о том, как развивался город на протяжении 800 лет: героическое Средневековье и ополчение 1612 года, торговая жизнь и Нижегородская ярмарка, промышленный 20 век и современный 21 век.

И увидите:

Старейшую улицу Нижнего Новгорода, повидавшую и ополчение, и наплыв купцов

Оригинальную кладку кремлёвской стены 16 века, которую оставили для нас реставраторы крепости

Дворец губернатора 1841 года — сейчас главный корпус художественного музея

Арсенал — склад оружия времён Николая I, а теперь центр современного искусства

Дом Советов — памятник конструктивизма 30-х годов 20 века в форме самолёта

Собор Михаила Архангела — старейший храм на территории современного города (1631 г.)

Лучшую панорамную площадку с видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги

Памятники основателю города владимирскому князю Юрию Всеволодовичу и московскому князю Дмитрию Донскому

Легендарные кремлёвские башни

Выставку техники времён Великой Отечественной войны

А ещё мы обязательно поднимемся на восстановленную колокольню некогда кафедрального Спасо-Преображенского собора, чтобы охватить взглядом весь исторический город!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.