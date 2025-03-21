Кремль — место, где бьётся сердце Нижнего Новгорода. Именно здесь город родился в далёком 13 веке, отсюда он рос и развивался. Каждая эпоха 800-летней истории нашла здесь своё отражение.
И мы обязательно заглянем в каждый потайной уголок крепости, чтобы увидеть всё самое интересное и узнать все её секреты!
И мы обязательно заглянем в каждый потайной уголок крепости, чтобы увидеть всё самое интересное и узнать все её секреты!
Описание экскурсии
Вы получите полное представление о том, как развивался город на протяжении 800 лет: героическое Средневековье и ополчение 1612 года, торговая жизнь и Нижегородская ярмарка, промышленный 20 век и современный 21 век.
И увидите:
- Старейшую улицу Нижнего Новгорода, повидавшую и ополчение, и наплыв купцов
- Оригинальную кладку кремлёвской стены 16 века, которую оставили для нас реставраторы крепости
- Дворец губернатора 1841 года — сейчас главный корпус художественного музея
- Арсенал — склад оружия времён Николая I, а теперь центр современного искусства
- Дом Советов — памятник конструктивизма 30-х годов 20 века в форме самолёта
- Собор Михаила Архангела — старейший храм на территории современного города (1631 г.)
- Лучшую панорамную площадку с видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги
- Памятники основателю города владимирскому князю Юрию Всеволодовичу и московскому князю Дмитрию Донскому
- Легендарные кремлёвские башни
- Выставку техники времён Великой Отечественной войны
А ещё мы обязательно поднимемся на восстановленную колокольню некогда кафедрального Спасо-Преображенского собора, чтобы охватить взглядом весь исторический город!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду и пятницу в 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 33 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я представляю команду профессиональных гидов по Нижнему Новгороду и области. С радостью покажем вам самые красивые и интересные места родного города. Вам точно захочется к нам вернуться. А может быть, и остаться.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
-
30%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7000 ₽
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Нижегородскому кремлю
Совершите увлекательное путешествие по Нижегородскому кремлю с картой 17 века. Разгадайте тайны и насладитесь захватывающими видами
Начало: У Дмитриевской башни
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
1900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 09:00
20 мар в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 10 чел.