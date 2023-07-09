Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
20 авг в 08:30
21 авг в 08:30
30 000 за всё до 4 чел.
Нижегородский некрополь: Бугровское кладбище
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижегородский некрополь: Бугровское кладбище
Прогуляться среди красивых захоронений 19 века, отыскать могилы известных людей и послушать легенды
Начало: На улице Пушкина
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Мистический Нижний
На автобусе
2 часа
Групповая
Мистический Нижний
Побывать в местах, которые многое видели, но предпочитают помалкивать (в группе)
Начало: У памятника Городовому
Расписание: в субботу в 18:00
24 авг в 18:00
31 авг в 18:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
  2. Нижегородский некрополь: Бугровское кладбище
  3. Мистический Нижний
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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