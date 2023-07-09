12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
20 авг в 08:30
21 авг в 08:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижегородский некрополь: Бугровское кладбище
Прогуляться среди красивых захоронений 19 века, отыскать могилы известных людей и послушать легенды
Начало: На улице Пушкина
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
Мистический Нижний
Побывать в местах, которые многое видели, но предпочитают помалкивать (в группе)
Начало: У памятника Городовому
Расписание: в субботу в 18:00
24 авг в 18:00
31 авг в 18:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей9 июля 2023Насыщенная экскурсия, Андрей прекрасный рассказчик и хорошо владеет информацией. Все понравилось!!!! Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Нескучные экскурсии»
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