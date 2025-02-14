На этой экскурсии я хочу показать вам всё величие нижегородской цитадели.
Пока вы будете рассматривать древние башни кремля, я расскажу о происхождении их названий, а также о легендах и событиях, которые хранят старинные постройки. Мы спустимся к нижней стене кремля и разглядим крепость со всех ракурсов.
Пока вы будете рассматривать древние башни кремля, я расскажу о происхождении их названий, а также о легендах и событиях, которые хранят старинные постройки. Мы спустимся к нижней стене кремля и разглядим крепость со всех ракурсов.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- площадь Минина и Пожарского — центральную площадь Нижнего Новгорода.
- колокольню Спасо-Преображенского собора.
- смотровую площадку Кремля и новую станцию фуникулёра.
- Михайло-Архангельский собор — древнейший на территории Кремля.
- макет города рубежа 19–20 веков.
- военную технику, изготовленную в городе Горьком.
- панно Игоря Пшеницына «Наша победа».
- Георгиевскую башню Кремля — самую брутальную из башен, стоящую на мощных контрфорсах.
- Чкаловскую лестницу и памятник Валерию Чкалову.
- Зачатьевскую башню и остатки первых стен кремля.
- памятник Петру I.
- Ивановскую башню Кремля.
- площадь Народного Единства.
- нижнюю станцию фуникулёра.
Я расскажу:
- когда построили каменный кремль.
- сколько башен у нижегородской крепости сейчас и сколько их было раньше.
- какие легенды хранит крепость.
- как Пётр I связан с Нижним Новгородом.
- как возникло народное ополчение 1612 года.
Организационные детали
- На экскурсии мы пройдём около 3,5 километров.
- Маршрут предполагает спуск по лестнице и небольшой подъём.
- Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 12 лет.
- Все объекты осматриваются снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 84 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Николай, я профессиональный гид. Родился и вырос в Нижнем Новгороде, в центральном историческом районе. Я максимально позитивный и улыбчивый человек, всегда прихожу на экскурсии в хорошем настроении. С огромным удовольствием покажу вам любимый город!Задать вопрос
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