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На этой экскурсии я хочу показать вам всё величие нижегородской цитадели.



Пока вы будете рассматривать древние башни кремля, я расскажу о происхождении их названий, а также о легендах и событиях, которые хранят старинные постройки. Мы спустимся к нижней стене кремля и разглядим крепость со всех ракурсов.