Археологическая ниша. Место, где можно заглянуть в прошлое и увидеть основу кремля: его фундамент и стены. Мы расскажем, почему крепость построили именно здесь, кем были её древние зодчие, каменщики, плотники и подмастерья.
Панорама прясел и башен кремля. Мы пройдём по местам, где в 16 веке находился глубокий ров. Вы раскроете секреты оборонной системы кремля, благодаря которой он ни разу не был взят врагом.
Никольская башня. Вы узнаете о жизни и боевой службе обитателей кремля. А также прикоснётесь к артефактам доисторического Девонского моря.
Схема кремля. Мы расскажем, как менялся внутренний и внешний облик крепости на протяжение истории.
Памятник князю Юрию Всеволодовичу. Вы раскроете, почему только его из всех основателей русских городов причислили к лику святых, в чём состоят его заслуги и какие подвиги он совершил.
Михайло-Архангельский собор. Вы увидите древнейший храм Нижнего Новгорода, в котором находится могила идейного вдохновителя и организатора нижегородского ополчения — Кузьмы Минина.
Площадь Памяти. Здесь мы поговорим о жизни нашего города в годы Великой Отечественной войны.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В экскурсию не входят прогулка по кремлёвской стене и посещение музеев
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 136 туристов
Дорогие путешественники! Мы — творческий тандем двух гидов с историческим и профессиональным образованием, любящих свой город и увлечённых его историей. Умеем работать с детьми и имеем большой опыт в проведении интерактивных экскурсий. Будем рады видеть вас в Нижнем Новгороде!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
27 мая 2024
Спасибо Ольге за отлично проведенную экскурсию! Кремль всегда открыт и по нему можно ходить самостоятельно, но с гидом гораздо интереснее. Узнали много нового. Отдельное спасибо за информацию про старинный циферблат на часах.
Иван
12 мая 2024
Ольга замечательный рассказчик. Отличная базовая экскурсия, особенно хорошо подойдёт тем, кто в НН впервые и хочет познакомиться с историей и знакомыми событиями.
Т
Татьяна
8 мая 2024
Добрый день! Отличная экскурсия! Несмотря на пронизывающий холодный ветер, Ольга создает очень теплую атмосферу! Невероятно интересно рассказывает. Спасибо большое за экскурсию!
И
Ирина
2 мая 2024
Спасибо Ольге за содержательную и интересную экскурсию. Мы смогли представить, Кремль в период его создания и до наших дней благодаря увлекательному рассказу гида. Если будем планировать еще посещение Нижнего Новгорода обязательно обратимся к Ольге.
Маргарита
30 апр 2024
Приятно чувствовать энергетику экскурсовода, который любит свою профессию. Только тогда случается взаимная магия, помогающая раздвинуть рубежи своих познаний. Ольга задала нам несколько интересных векторов для самостоятельного изучения(картина Кустодиева великолепна)! Есть желание попасть и на другие экскурсии. Будем планировать. Спасибо!
А
Александр
27 апр 2024
Хотим сказать спасибо экскурсоводу. Были с детьми. Все понравилось. Дети были заинтересованы. А это уже многого стоит. Всё понравилось. Всё было замечательные даже несмотря на то, что было пасмурно и дождливо. Спасибо.
Ольга
24 апр 2024
Эту экскурсию для нас с мужем провела Светлана, огромное ей спасибо за увлекательный рассказ, иллюстрированный фотоматериалами! Два часа прошли "на одном дыхании") Благодарю еще за то, что Светлана учитывала мою маломобильность и строила маршрут так, чтобы мне всегда было где присесть!
А
Анна
22 апр 2024
Несмотря на то, что в Нижнем Новгороде были не в первый раз, решили заказать экскурсию у Ольги. И не пожалели. Благодаря Ольге узнали новое о Нижнем Новгороде, его тайнах, приданиях и истории. Ольга рассказывает очень доступно, интересно, с огоньком. Чувствуется, что Ольга очень любит свой город. Спасибо огромное!
С
Светлана
22 апр 2024
Спасибо большое Ольге за душевный рассказ о Нижнем! Приятно было вместе провести прогулку по городу! Самые лучшие впечатления! 👌🏻👌🏻👌🏻
Евгений
17 мар 2024
Очень милый и интересный человек. Подача материала очень простая и понятная. Я и моя семья получили истинное удовольствие от экскурсии и от общения с Ольгой. Выбирайте её и вы не останетесь равнодушными. 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
О
Ольга
5 мар 2024
Вчера с коллегами спонтанно купили экскурсию по Нижегородскому Кремлю. Ну, казалось бы - чего мы, нижегородцы, не знаем про Кремль? Так вот, побывать в Кремле самостоятельно и с экскурсоводом - читать дальше
это "две большие разницы")).
Наш гид Светлана погрузила нас в глубь веков так мастерски, что два часа экскурсии пролетели незаметно. Например, вы знали об итальянском «следе» на средневековой границе русских земель? Или о хитростях военной архитектуры? За подробностями - к ней! Кстати, Кремль потрясающе красив в вечернее время!
Мы благодарим Светлану за восхитительные эмоции и море впечатлений! И рекомендуем сделать себе такой небольшой подарок в виде этой экскурсии по Кремлю. Даже если вы думаете, что все уже знаете про него.
Дмитрий
4 мар 2024
Были в Нижнем на выходных с детьми, знакомые посоветовали сходить на экскурсию по Нижегородскому Кремлю. Забронировали экскурсию на сайте, в течение 10 минут получили подтверждение. Познакомила нас с Кремлем гид читать дальше
Светлана, очень обязательна и пунктуальна, было заметно, что хорошо владеет информацией, знает много интересных фактов, детям было особенно интересно про секреты фортификации, истории, связанные с Кремлевскими башнями, жизнью нижегородцев внутри крепости и за её стенами. Остались очень довольны, большое спасибо!
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Максим
1 мар 2024
Экскурсия нам понравилась: очень интересно было узнать про сам Кремль и про Нижний Новгород в целом. Нам рассказали про князей, императоров и простых нижегородцев, о том, как здесь жили люди и как они защищали свою Родину. Кремль очень красив, виды с откоса на Стрелку и великие русские реки нас поразили. Обязательно повторим летом и будем рекомендовать друзьям!
О
Ольга
28 фев 2024
На экскурсии мы открыли для себя Нижегородский Кремль совершенно с новой стороны. Конечно, мы знали, что это старинное укрепление, боевая крепость, но особо не задумывались о его роли в истории читать дальше
города. С Ольгой мы как будто на машине времени пронеслись по основным вехам жизни крепости: яркие события и интересные подробности помогли погрузиться в атмосферу давно минувших дней. Очень понравилась грамотная образная речь экскурсовода, отличное чувство юмора, она подкрепляла рассказ старыми фотографиями для большей наглядности! Обычно дети на экскурсиях скучают, но не в этот раз) Ольга параллельно общалась и с ними, вовлекая их в саму экскурсию грамотно и профессионально! Детям очень понравилось, после экскурсии только и вспоминали про нижегородский Кремль)
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