Экскурсия-прогулка по Нижегородскому кремлю

Познакомиться с архитектурой и историей древней крепости
Вы увидите главные достопримечательности кремля — самый старый храм страны, где хранится чудотворная икона, красивое здание филармонии и знаковые памятники.

Мы расскажем, как строили крепость, какие события здесь происходили и как менялся кремль с течением времени. Интересно будет всем — и нижегородцам, и гостям города.
Экскурсия-прогулка по Нижегородскому кремлю
Экскурсия-прогулка по Нижегородскому кремлю
Экскурсия-прогулка по Нижегородскому кремлю
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Михайло-Архангельский храм — один из старейших в России, построенный в 13 веке. Вы рассмотрите купола в византийском стиле, живописные фрески и чудотворную икону Архангела Михаила.

Обелиск, установленный в честь погибших в Великой Отечественной войне бойцов. Это стела с изображением орденов и медалей и Вечным огнём рядом.

Филармония, где проходят концерты классической музыки с участием лучших артистов страны и мира. Считается одним из красивейших зданий города.

Памятник князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому — важные личности в российской истории. Георгий основал Нижний Новгород, а Симон был его первым епископом.

Здание Арсенала 17 века. Раньше здесь хранили боеприпасы и оружие, а сегодня это выставочная площадка.

Танк Т-34 — памятник, посвящённый событиям ВОВ. Он участвовал в боях за освобождение города от фашистских захватчиков.

Организационные детали

  • На экскурсии гид использует усилитель голоса
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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