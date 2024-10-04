Вы увидите главные достопримечательности кремля — самый старый храм страны, где хранится чудотворная икона, красивое здание филармонии и знаковые памятники. Мы расскажем, как строили крепость, какие события здесь происходили и как менялся кремль с течением времени. Интересно будет всем — и нижегородцам, и гостям города.

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Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Михайло-Архангельский храм — один из старейших в России, построенный в 13 веке. Вы рассмотрите купола в византийском стиле, живописные фрески и чудотворную икону Архангела Михаила.

Обелиск, установленный в честь погибших в Великой Отечественной войне бойцов. Это стела с изображением орденов и медалей и Вечным огнём рядом.

Филармония, где проходят концерты классической музыки с участием лучших артистов страны и мира. Считается одним из красивейших зданий города.

Памятник князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому — важные личности в российской истории. Георгий основал Нижний Новгород, а Симон был его первым епископом.

Здание Арсенала 17 века. Раньше здесь хранили боеприпасы и оружие, а сегодня это выставочная площадка.

Танк Т-34 — памятник, посвящённый событиям ВОВ. Он участвовал в боях за освобождение города от фашистских захватчиков.

Организационные детали