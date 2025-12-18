Вы побываете в гостях у купчихи Капитолины Матвеевны Пироговой — опытной торговки и хранительницы традиций. Она — свой человек на Нижегородской ярмарке. Все правила торга знает и вас научит! Вы попробуете себя в роли зазывал и торговцев. И даже примерите купеческие аксессуары.
Описание мастер-класса
Интерактив проводится в творческой студии в историческом здании 19 века.
- Вы научитесь правильно торговаться и зазывать покупателей
- Посчитаете, что по чём на Нижегородской ярмарке
- Запомните самые верные торговые приметы
- Поймёте, как отличить хороший товар от подделки
- Узнаете, без чего нельзя было обойтись на Нижегородской ярмарке в 19 веке и о чём забыли люди в эпоху маркетплейсов
После интерактива у вас будет время для фото в купеческих аксессуарах.
Организационные детали
- Можем провести программу для школьных групп до 30 чел. Подробности обсудим в переписке
- В зависимости от возраста участников подберём подходящий сценарий интерактива
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кожевенном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1440 туристов
Мы открылись в 2012 году как городское бюро небанальных экскурсий. С тех пор обслужили десятки тысяч гостей — индивидуальных путешественников и групп. Сегодня мы — зарегистрированный туроператор внутреннего туризма. У нас есть собственный учебный центр для подготовки гидов. Все эти годы наш подход к работе остаётся неизменным — экскурсии должны быть профессиональными и нескучными. Будем рады видеть вас в Нижнем!
