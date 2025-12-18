Надежда — Организатор в Нижнем Новгороде

Провела экскурсии для 1440 туристов

Мы открылись в 2012 году как городское бюро небанальных экскурсий. С тех пор обслужили десятки тысяч гостей — индивидуальных путешественников и групп. Сегодня мы — зарегистрированный туроператор внутреннего туризма. У нас есть собственный учебный центр для подготовки гидов. Все эти годы наш подход к работе остаётся неизменным — экскурсии должны быть профессиональными и нескучными. Будем рады видеть вас в Нижнем!