1 чел.
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Квест
2 часа
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Квест
2 часа
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ттаисия5 июня 2024Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
- ИИрина3 июня 2024Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
- ГГалина2 июня 2024Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
- ГГалина2 июня 2024Огромное спасибо Маргарите за удивительную экскурсию. Всё очень интересно и познавательно!
- ООльга27 мая 2024Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный, удобный и очень продуманный
- ООльга26 мая 2024Огромное спасибо Софии за тур! Получили массу положительных эмоций) смело могу рекомендовать тур если вы не местные и вам нужно провести вечер в веселой и позитивной компании)
- ККсения22 мая 2024Так получилось, что на данной экскурсии у нас оказалось два экскурсовода: Елена, которая нас отвозила в Семëнов и обратно, и
- ЕЕкатерина22 мая 2024Отличный квест. Интересно было и детям и взрослым! Рекомендую;)
- ААнастасия17 мая 2024Доброго времени суток:) Вчера, вместе с ребятами побывала на интереснейшем квесте по Нижегородскому кремлю! И хочу сказать огромнейшее спасибо всем организаторам
- ССпивакова15 мая 2024Огромное спасибо организаторам за то что провели экскурсию для группы, хотя набралось только три человека! Экскурсия замечательная, прошли по цехам
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Активности»
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