читать дальше

за великолепную идею!!) Это было здорово 🔥🔥🔥 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗДОРОВО! Да, пусть было солнечно и иногда жарковато, а ребята под конец просто устааааали, усталость эта была от беготни по солнышку, свежему воздуху и соображательной деятельности, а это гораздо интереснее, чем просто слушать рассказы про Нижний Новгород и кремль) ☀️ Ребят разделили на две небольшие команды, и с каждой был взрослый из школы+проводник-экскурсовод; ☀️ КАЖДОМУ в команде дали свою роль, каждый делал что-то полезное, и в общую победу своей команды тоже вложился КАЖДЫЙ (точно-точно, я наблюдала! 😂); ☀️Нам невероятно повезло с погодой, мы (и я в том числе) узнали много нового и интересного, все точки мы проходили в достаточно быстром темпе, всё четко, интересно, немножко смешно и уникально-познавательно) Большое всем спасибо ❤️