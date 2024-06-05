Активности – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 11 экскурсий в категории «Активности» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
🚶 Пешая
Квест
2 часа
266 отзывов
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200 за человека
Загадки улицы Рождественской
🚶 Пешая
Квест
2 часа
21 отзыв
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000 за всё до 6 чел.
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 9 000 за всё до 4 чел.
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
Групповая
1 час
1 отзыв
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800 за человека
Тур по барам Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
16 отзывов
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250 за человека
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • т
    таисия
    5 июня 2024
    Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
    Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
    Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
    Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
    Огромное спасибо Маргарите за удивительную экскурсию. Всё очень интересно и познавательно!
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный, удобный и очень продуманный
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    маршрут, у нас еще подобралась классная компания, было очень весело:-) всем рекомендую побывать в туре по барам, так как часто когда приезжаешь в другой город уходит время, чтоб найти лучшее место, а тут за вас все делают, сами вы точно такие бары не найдете, на следующий день мы их снова посетили.

    Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    Огромное спасибо Софии за тур! Получили массу положительных эмоций) смело могу рекомендовать тур если вы не местные и вам нужно провести вечер в веселой и позитивной компании)
  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
    Так получилось, что на данной экскурсии у нас оказалось два экскурсовода: Елена, которая нас отвозила в Семëнов и обратно, и
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    Маргарита, проводившая экскурсию в самом городе. Так что у нас вышло две экскурсии: обзорная и по древним промыслам. Всё было организованно великолепно. Было интересно их слушать. Они умело вовлекали в беседу. В их рассказах чувствуется истинная любовь к родному краю. Мы посетили музей Матрëшки и музей Хохломской росписи. Какая красота и какой огромный труд людей, создающих такие произведения!!! Посетили два мастер-класса:по окрашиванию матрëшки и изготовлению ложки. Восторг! Огромное спасибо всем!

  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Отличный квест. Интересно было и детям и взрослым! Рекомендую;)
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Доброго времени суток:) Вчера, вместе с ребятами побывала на интереснейшем квесте по Нижегородскому кремлю! И хочу сказать огромнейшее спасибо всем организаторам
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    за великолепную идею!!) Это было здорово 🔥🔥🔥 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗДОРОВО! Да, пусть было солнечно и иногда жарковато, а ребята под конец просто устааааали, усталость эта была от беготни по солнышку, свежему воздуху и соображательной деятельности, а это гораздо интереснее, чем просто слушать рассказы про Нижний Новгород и кремль) ☀️ Ребят разделили на две небольшие команды, и с каждой был взрослый из школы+проводник-экскурсовод; ☀️ КАЖДОМУ в команде дали свою роль, каждый делал что-то полезное, и в общую победу своей команды тоже вложился КАЖДЫЙ (точно-точно, я наблюдала! 😂); ☀️Нам невероятно повезло с погодой, мы (и я в том числе) узнали много нового и интересного, все точки мы проходили в достаточно быстром темпе, всё четко, интересно, немножко смешно и уникально-познавательно) Большое всем спасибо ❤️

  • С
    Спивакова
    15 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
    Огромное спасибо организаторам за то что провели экскурсию для группы, хотя набралось только три человека! Экскурсия замечательная, прошли по цехам
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    действующей фабрики и увидели, как творится настоящее волшебство. На наших глазах из простого брусочка липы мастер за пару движений сделал солонку! Ну а как работают художницы - просто глаз не отвести! И есть возможность попробовать свои силы на мастер-классе.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
  2. Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
  3. Загадки улицы Рождественской
  4. На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
  5. Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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