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Культурный код, нижегородские народы и городские легенды

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10 отзывов
Кузнецов
Кузнецов – Гид из Нижнего Новгорода
Вас ждет насыщенный маршрут по центральной части города, во время которого я познакомлю вас с самыми интересными местными легендами, городскими историями и красивыми 🤩 достопримечательностями 🏛️.

Наш путь будет проходить через Покровку, Кремль, Рождественскую улицу и одну из самых больших и видовых набережных Нижнего Новгорода.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Культурный код, нижегородские народы и городские легенды
Культурный код, нижегородские народы и городские легенды

Что вы увидите

  • улица Большая Покровская
  • районы Ильинка и Започаянье
  • Нижегородский Кремль
  • Набережная Федоровского либо Верхневолжская
Городские легенды и загадкиВ легендах, загадочных, таинственных и «страшных» городских преданиях содержатся не только обрывки сумбурных впечатлений наших предков, но и своего рода ключи к пониманию таких явлений как «культурный код» — почему люди могут едва ли не целый век продолжительно бунтовать, а затем превратиться в скучную провинцию, кажется «согласную на всё»… а затем многие привычные вещи перевернуть с ног на голову?«Места силы» и подлинная история 📖 Легенда о Дятле, о куме-чародейке. Народные движения — от восстания Разина до ополчения Минина. «Места силы» в городе, связанные с моментами культуры, наиболее глубоко раскрывающими секреты «культурного кода».
«Страна равенства и контрастов» — особенности достижений и провалов советской эпохи. Отражения «народного характера» и социальных привычек в современных моделях поведения нижегородцев. Православная архитектураРелигии, секты и суеверия нижегородской земли. Особенности православной архитектуры региона. Основные городские памятники. «Самый большой закрытый город 🏙️ в мире». Почему сюда ссылали Сахарова, а горьковские рабочие подписывались на займы, от которых отказывались их ленинградские коллеги? «Почтовые ящики» и их атмосфера. Какие особенности приобрели «эпоха перемен» и «страна, поднимающаяся с колен» в глазах нижегородцев и как это отразилось в облике города? Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Площадь Минина, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Большая Покровская, 52, Нижний Новгород
Культурный код, нижегородские народы и городские легенды
Культурный код, нижегородские народы и городские легенды
Культурный код, нижегородские народы и городские легенды
Культурный код, нижегородские народы и городские легенды

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кузнецов
Кузнецов
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10 отзывов оставили туристы

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