Городские легенды и загадкиВ легендах, загадочных, таинственных и «страшных» городских преданиях содержатся не только обрывки сумбурных впечатлений наших предков, но и своего рода ключи к пониманию таких явлений как «культурный код» — почему люди могут едва ли не целый век продолжительно бунтовать, а затем превратиться в скучную провинцию, кажется «согласную на всё»… а затем многие привычные вещи перевернуть с ног на голову?«Места силы» и подлинная история 📖 Легенда о Дятле, о куме-чародейке. Народные движения — от восстания Разина до ополчения Минина. «Места силы» в городе, связанные с моментами культуры, наиболее глубоко раскрывающими секреты «культурного кода».

«Страна равенства и контрастов» — особенности достижений и провалов советской эпохи. Отражения «народного характера» и социальных привычек в современных моделях поведения нижегородцев. Православная архитектураРелигии, секты и суеверия нижегородской земли. Особенности православной архитектуры региона. Основные городские памятники. «Самый большой закрытый город 🏙️ в мире». Почему сюда ссылали Сахарова, а горьковские рабочие подписывались на займы, от которых отказывались их ленинградские коллеги? «Почтовые ящики» и их атмосфера. Какие особенности приобрели «эпоха перемен» и «страна, поднимающаяся с колен» в глазах нижегородцев и как это отразилось в облике города? Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.