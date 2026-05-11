Мои заказы

Безумцы, мистики и нувориши: слухи и легенды старого Започаинья (16+)

Исследовать байки Нижнего Новгорода и проверить их на правдивость - с точки зрения науки и фактов
В начале прошлого века многие привычные места Нижнего выглядели совсем по-другому, а тихие купеческие улочки полнились разными слухами. Часть из них не дожила до наших дней, а часть обросла новыми деталями и передаётся до сих пор. Они и станут главной темой нашей экскурсии. Мы окунёмся в старинные байки и легенды — чтобы увидеть город с неофициальной стороны и понять его.
5
1 отзыв
Безумцы, мистики и нувориши: слухи и легенды старого Започаинья (16+)
Безумцы, мистики и нувориши: слухи и легенды старого Започаинья (16+)
Безумцы, мистики и нувориши: слухи и легенды старого Започаинья (16+)

Описание экскурсии

  • Площадь Горького. Выясним, почему у неё была одна из самых мрачных репутаций в городе и отчего её историю принято было забыть
  • Начало улицы Большой Покровской и несколько интересных местных легенд и гипотез
  • Малая Покровская улица (в советское время — Воробьёвка) и старая Ильинка. Вспомним многочисленные байки о местных призраках и невероятных авантюристах своего времени
  • Улица Ильинская — восстановленная после пожара и полная богатейших купеческих фамилий и сломанных судеб
  • Лыковая дамба, заключённая в коллектор река Почайна и улица Почаинская. Обсудим известнейшего нижегородского пивовара

О чём ещё поговорим:

  • Где по преданию находился легендарный город Обран Ош
  • Кто был самым богатым купцом в окрестностях и как полтора века назад спекулировали недвижимостью
  • Как чудили новоявленные богачи 19 века и какие теории заговора витали вокруг нижегородских пожаров той поры
  • Какие мифы и легенды уже советского времени основаны на реальных событиях — от символов на барельефах Дома связи до дурной славы усадьбы Иконникова

Организационные детали

Всем участникам выдаю радиогиды с наушниками.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в пятницу в 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в пятницу в 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 32 туристов
Один из моих творческих псевдонимов — Фрэнки. Я живу в Нижнем Новгороде и провожу авторские экскурсии и лекции. Пишу статьи для местных интернет-изданий. С марта 2026 выпускаю подкаст. Периодически путешествую пешком
читать дальшеуменьшить

и на велосипеде, исследуя город и область на предмет малоизвестных достопримечательностей и удивительных фактов. Также дружу с художниками, изучаю стрит-арт, курирую проект по созданию самодельных мемориальных табличек. На экскурсиях я учу людей видеть город по-новому. А это важно, поскольку порой люди совершенно не знают среды, в которой они живут. Буду рад видеть вас на своих городских вылазках!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Все очень понравилось, узнали много нового
Все очень понравилось, узнали много нового
Все очень понравилось, узнали много нового
Все очень понравилось, узнали много нового
Все очень понравилось, узнали много нового
Все очень понравилось, узнали много нового
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Безумцы, мистики и нувориши: слухи и легенды старого Започаинья (16+)»

Нижегородский кремль: легенды старой крепости
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Нижегородский кремль: легенды старой крепости
Кремль - сердце Нижнего Новгорода. Исследуйте его 800-летнюю историю, от средневековья до современности, и откройте для себя уникальные места
Начало: На площади Минина и Пожарского
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
2000 ₽ за человека
Прогулка в Започаинье. Мобильный квест без гида
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Квест
до 6 чел.
Прогулка в Започаинье. Мобильный квест без гида
Откройте для себя Нижний Новгород с новым ракурсом: мобильный квест без гида, загадки и уникальные локации ждут вас в Започаинье
Начало: На Ильинской улице
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
1500 ₽ за всё до 6 чел.
Легенды и были озера Светлояр
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды и были озера Светлояр
Отыскать русскую Атлантиду, посетить музей керамики и проникнуться преданиями о Китеж-граде
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
Пешая
2 часа
-
10%
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
Познакомиться с неочевидными уголками Нижнего в его древнерусском обличии
Начало: Около театра драмы
Завтра в 14:00
1 июн в 14:00
6300 ₽7000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
1000 ₽ за человека