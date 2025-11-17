Легендарные пироги - квест с нижегородским историком
Легендарные пироги - это уникальная возможность почувствовать дух Нижнего Новгорода через историю и гастрономию. Присоединяйтесь к квесту с историком
Путешествие во времени через легенды и вкусы Нижнего Новгорода предлагает квест с историком.
Участники начнут с дегустации пирожков по рецепту Макарьевской Ярмарки, узнают о купеческих традициях и секретах старого города. Прогулка охватывает исторические кварталы, включая Ильинскую сторону и Верхне-Волжскую набережную.
Квест подходит как для гостей города, так и для местных жителей, предлагая уникальный взгляд на городские легенды и гастрономию
4.7
61 отзыв
6 причин купить этот квест
📜 Погружение в историю
🥧 Дегустация уникальных пирогов
🏛️ Знакомство с городскими легендами
🌉 Виды на Волгу
🗺️ Интерактивные задания
👨👩👧👦 Подходит для всех
Что можно увидеть
Ильинская сторона
Покровка
Чёрный пруд
Печерская
Верхне-Волжская набережная
Описание квеста
Погружение в историю вы начнёте с угощения — свежеиспечённого пирожка-пая с мясом. Рецепт лоточников Макарьевской Ярмарки воссоздан историком-реконструктором, чтобы вы почувствовали дух торговли, который питал не только тела, но и успех сделок. Пирожки имеют форму расшивы — классического судна речной торговли.
Отвечая на загадки квеста и знакомясь с легендами, вы минуете геометричные фасады купеческой Ильинской стороны, пройдёте через Покровку, Чёрный пруд, Печерскую к Верхне-Волжской набережной. Насладитесь Волгой и 70-километровым горизонтом.
На прогулке вы:
Узнаете, как торговые традиции, гастрономия и купеческая смекалка формировали Нижний Новгород
Разгадаете задачи, связанные с легендами старого города, переданными через молву и литературу
Окажетесь в сердце колоритных исторических кварталов, где каждая улица хранит свою тайну
Вы узнаете:
С чего начинался Нижегородский театр
Почему нижегородский кремль не был самым влиятельным кварталом времён старого Московского царства
Что происходило на этом речном «перекрёстке» до появления здесь первого князя
Кому подойдёт квест
Квест подойдёт как тем, кто впервые оказался в городе, так и местным жителям. Интерактивные материалы помогут сориентироваться в городской среде, наметить дальнейшие маршруты по музеям, выставкам, ресторанам и даже городам области.
Организационные детали
Задания квеста можно выполнять в мессенджере Телеграм или на бумаге. В первом случае вам понадобится смартфон, во втором — ручка или карандаш
Возьмите с собой воду (или другой напиток), чтобы запить пирог
Если у вас есть ограничения по дрожжевому тесту, говядине или луку — сообщите об этом заранее (не позднее, чем за 12 часов до начала квеста)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Драмтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Петр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 4463 туристов
Меня зовут Пётр. Я автор трёх книг, иронически обыгрывающих альтернативные истории «великого прошлого великого государства». На прогулках по городу я предлагаю путешественникам возможность по-новому взглянуть на историю Нижнего Новгорода. Мои экскурсии — это колоритный стендап в окружении памятников архитектуры, увлекательные сюжеты минувших дней и парадоксальное сочетание фактов и свидетельств.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 61 отзыва
5
53
4
4
3
3
2
–
1
1
Фотографии от путешественников
Ульяна
17 ноя 2025
Семьям, но со взрослыми детьми лет 15 и дальше
К
Ксения
9 ноя 2025
Лично мои впечатления - отличные. В самом начале есть некий сумбур в восприятии, ибо сознание требует адаптации при отходе от традиционной подачи материала к предлагаемой. Все же для консервативных туристов читать дальше
не рекомендую щекотать нервы: берите традиционный рассказ от истоков основния города в 1221 году до наших дней))). Для экспериментаторов, весельчков и балагуров - весьма подходяще. Я бы и дольше проходила (мы, кстати, ходили больше заявленных 1.5 часов, ибо в группе вспыхивали полемики по поводу отвтетов), просто ноябрьская погодка показала себя во всей своей нетеплой красе. Некоторые истрические факты уж точно не выпадут из памяти - на это и нацелен квест: серое вещество бурлит, мозг скрипит, ворочая извилинами, нетривиальные факты запоминаются. Так и пироги зачОтные! Спасибо Петру. Не успела только спросить: отчего их форма такая затейливая?
О
Ольга
4 ноя 2025
Отличная экскурсия в виде квеста. Не просто слушаешь рассказ об истории города, но и ищешь ответы на вопросы под чутким руководством Петра. Такие экскурсии лучше запоминаются. Плюс угощение: вкусный мясной пирожок.
О
Ольга
3 ноя 2025
Супер здорово! Очень интересный формат. Вопросы и варианты составлены так, что если слушать рассказ и немного включить логику, то выбор ответа вполне понятен. То есть специальные знания для квеста не нужны. При этом у ведущего потрясающий объём знаний, которым он охотно делится, отвечая на любые вопросы, возникающие в процессе экскурсии. Рекомендую!
Ю
Юлия
23 сен 2025
Экскурсия 23.09. удивила необычным форматом, гид Пётр настоящий интеллектуал, увлёк и, можно сказать, расширил наш кругозор своими рассказами из истории и не только, в форме игры заставил и нас "шевелить мозгами". И, конечно, пироги - приятное дополнение к этому мероприятию. Спасибо большое!
Мила
22 сен 2025
Самая лучшая экскурсия на моем опыте. Возможно, потому что я не люблю халтуру и банальности. Петр создал очень оригинальный формат, в процессе квеста выстраивается цепочка причинно-следственных связей! Советую всем любителям логических размышлений
К
Климова
8 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Время пролетело быстро и незаметно. Петр прекрасно владеет темой, может интересно и доступно рассказать о серьезных и драматичных моментах истории. Однозначно всем рекомендую.
Ирина
27 авг 2025
Очень необычная экскурсия. Начиная от вкуснейших пирогов и до самого формата - квест…. Действительно, отвечая на вопросы, информация запоминается лучше. Петр очень интересный рассказчик, тему знает глубоко, было интересно открывать с ним по-новому Нижний Новгород.
Н
Наталья
19 авг 2025
Экскурсия очень интересная. Нам показали места, которые обычно экскурсоводы не показываю,т. к. они далеко не парадные. интересны нюансы связанные с экономическим развитием Нижнего, со старообрядцами. Очень вкусные пирожки! большой плюс! Спасибо.
S
Svetlana
18 авг 2025
Экскурсия прямо в яблочко! Такие нетривиальные факты, такая своеобразная подача материала, столько интересного всего за полтора часа, никакой воды. Маршрут самый простой, но показал город, как - бы с другой читать дальше
стороны, какие-то современные факты и сразу отсыл к истории, прямо как я люблю! Ну и пирог, конечно очень вкусный! Ну и вишенка, подведение итогов квеста - каждый услышал, то что хотел и похвалил сам себя! Спасибо большое!
Елена
5 авг 2025
Приятно было провести время в компании Петра. Придраться не к чему. Пироги он печет сам, вкусненько. Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Рекомендую!
Е
Екатерина
4 авг 2025
Мне очень понравилась идея квеста. Сам Пётр невероятно интересно рассказывал, увлекал. Без сомнения, он отлично владеет материалом и умеет преподносить красиво, создавая и поддерживая интерес, разбавляя шутками, сравнивая исторические события читать дальше
с современностью. Квест больше подходит для возраста от 14 лет, детям поменьше будет не всё понятно. Но мои дети 13 и 15 лет оценили подачу материала и даже запомнили несколько интересных фактов про воспитание детей в семьях разного сословия, уличную живопись, историю с гос. банком, кто составлял основной костяк народного ополчения в 1612 году и при чем здесь Романовы, и что скрывается за богатыми фасадами домов. Пётр молодец, не выяснила где он преподаёт, но совершенно точно, что его ученикам очень повезло с учителем. Уверена, что на его уроках такая же яркая, запоминающаяся и интересная подача материала.
М
Миронова
31 июл 2025
Всё прошло отлично несмотря на ужасающую жару. Пётр мастер своего дела. По высланной инструкции было многое непонятно, но в процессе всё становится ясно и не так сложно как может показаться
Е
Елена
23 июл 2025
Посетили с ребёнком 11 лет данный квест. Я немного волновалась, что он будет труден и скучен для подростка, но все прошло отлично! Пётр увлекательно, с юмором, не банально рассказывал о читать дальше
городе и его жителях, а вопросы квеста составлены вдумчиво и интересно. И вопросы, и рассказ экскурсовода ненавязчиво, но неуклонно расширяют и обогащают нас знаниями об истории города, о жизни разных сословий. Мы остались очень довольны временем, проведенным в компании с умным, эрудированным, увлеченным историком! Желаю Петру процветания и новых маршрутов!
Эллана
18 июл 2025
Петр просто потрясающий экскурсовод, историк, просто человек. Был очень жаркий день и на экскурсию пришли мы двое всего. В 15.00 самая жара. Спасибо Петру, что не отменил экскурсию. Всё провелтнасвысочайшем уровне. Учитывая ещё все наши пожелания, пироги просто потрясающие вкусные. Ими можно просто пообедать. Все было очень, очень интересно! Пётр спасибо за время проведённое с вами и очень интересные вопросы.