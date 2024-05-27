Нашей основной локацией будет Рождественская улица вместе с прилегающими переулками. В программе — 4 бара. Вы отыщете рюмочную в старинной усадьбе, посетите секретное заведение времён сухого закона, сыграете в ирландскую застольную игру и потанцуете под диджейские сеты. Приветственный шот в каждом баре — в подарок!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия пройдёт в игровом формате: за различные активности (конечно же, связанные с барной культурой!) вам будут начисляться баллы. Итак, в программе:

Старт тура — в рюмочной, которая расположилась в усадьбе Строгановых. В первой половине 19 века здесь собирались приказчики пропустить пару рюмок. Там мы поговорим о настойках, водке и раскроем рецепт «Ерофеича». И узнаем об основных правилах тура.

Традиция ходить по барам зародилась в Великобритании, так что далее посетим ирландский пабе. Там вы узнаете, как отличить настоящий паб от стилизации, сыграете в ирландскую барную игру, и если повезет, попадёте на живой концерт.

Далее посетим секретный бар времён сухого закона в Америке. Гид расскажет вам, что заставляло самых опасных мафиози пить бурбон из чайного сервиза.

В четвёртом баре уже вовсю будет играть диджей. Самые смелые из вас смогут потанцевать на барной стойке. В этой локации вы узнаете о концепции party-баров, зародившихся на волне популярности гламура. Там же мы подсчитаем баллы за различные активности во время прогулки, наградим победителей и продолжим танцевать и общаться.

Тем, кто захочет продолжить исследование барного Новгорода, гид подскажет, куда ещё можно сходить.

Маршрут примерный: мы можем зайти в крафтовый ретро-бар 80-х годов с игровыми аппаратами. Или заглянуть в двухэтажный бар, где разместился бар, танцпол и специальный игристый бар для любителей этого праздничного напитка. А возможно, мы посетим пивной ресторан с собственной пивоварней и сценой, на которой выступают местные группы.

Главное — мы всегда стараемся подобрать оптимальный вариант, чтобы всем было весело и интересно.

Кому подойдёт программа

Экскурсия предназначена для тех, кому уже исполнилось 18 лет и кто любит всё, что связано с барной культурой. А также тем, кто ценит новые знакомства и весёлую компанию. Главная особенность программы в том, что гости — не пассивные слушатели, а активные участники процесса.

Организационные детали