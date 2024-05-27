Тур по барам Нижнего Новгорода

Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Нашей основной локацией будет Рождественская улица вместе с прилегающими переулками. В программе — 4 бара.

Вы отыщете рюмочную в старинной усадьбе, посетите секретное заведение времён сухого закона, сыграете в ирландскую застольную игру и потанцуете под диджейские сеты. Приветственный шот в каждом баре — в подарок!
4.5
16 отзывов
Тур по барам Нижнего Новгорода
Тур по барам Нижнего Новгорода
Тур по барам Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия пройдёт в игровом формате: за различные активности (конечно же, связанные с барной культурой!) вам будут начисляться баллы. Итак, в программе:

  • Старт тура — в рюмочной, которая расположилась в усадьбе Строгановых. В первой половине 19 века здесь собирались приказчики пропустить пару рюмок. Там мы поговорим о настойках, водке и раскроем рецепт «Ерофеича». И узнаем об основных правилах тура.
  • Традиция ходить по барам зародилась в Великобритании, так что далее посетим ирландский пабе. Там вы узнаете, как отличить настоящий паб от стилизации, сыграете в ирландскую барную игру, и если повезет, попадёте на живой концерт.
  • Далее посетим секретный бар времён сухого закона в Америке. Гид расскажет вам, что заставляло самых опасных мафиози пить бурбон из чайного сервиза.
  • В четвёртом баре уже вовсю будет играть диджей. Самые смелые из вас смогут потанцевать на барной стойке. В этой локации вы узнаете о концепции party-баров, зародившихся на волне популярности гламура. Там же мы подсчитаем баллы за различные активности во время прогулки, наградим победителей и продолжим танцевать и общаться.

Тем, кто захочет продолжить исследование барного Новгорода, гид подскажет, куда ещё можно сходить.

Маршрут примерный: мы можем зайти в крафтовый ретро-бар 80-х годов с игровыми аппаратами. Или заглянуть в двухэтажный бар, где разместился бар, танцпол и специальный игристый бар для любителей этого праздничного напитка. А возможно, мы посетим пивной ресторан с собственной пивоварней и сценой, на которой выступают местные группы.

Главное — мы всегда стараемся подобрать оптимальный вариант, чтобы всем было весело и интересно.

Кому подойдёт программа

Экскурсия предназначена для тех, кому уже исполнилось 18 лет и кто любит всё, что связано с барной культурой. А также тем, кто ценит новые знакомства и весёлую компанию. Главная особенность программы в том, что гости — не пассивные слушатели, а активные участники процесса.

Организационные детали

  • В барах действует дресс-код, так что лучше выбрать стиль casual
  • В стоимость включено: посещение 4 баров/клубов, услуги гида-ведущего, приветственный шот в каждом заведении, барная игра, призы для победителей и фотоотчёт
  • В каждом заведении мы проводим около 35-40 минут. Этого времени достаточно, чтобы пообщаться и попробовать что-то из барной карты. Дополнительные заказы участники оплачивают самостоятельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В «Рюмочной у Строганова»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Тур по барам Нижнего Новгорода (Ольга)Тур по барам Нижнего Новгорода (Ольга)Тур по барам Нижнего Новгорода (Ольга)Тур по барам Нижнего Новгорода (Ольга)Тур по барам Нижнего Новгорода (Ольга)Тур по барам Нижнего Новгорода (Ольга)Тур по барам Нижнего Новгорода (Дмитрий)
О
27 мая 2024
Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный, удобный и очень продуманный маршрут, у нас еще подобралась классная компания, было очень весело:-)
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всем рекомендую побывать в туре по барам, так как часто когда приезжаешь в другой город уходит время, чтоб найти лучшее место, а тут за вас все делают, сами вы точно такие бары не найдете, на следующий день мы их снова посетили.

Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный,Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный,Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный,Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный,Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный,Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный,
О
26 мая 2024
Огромное спасибо Софии за тур! Получили массу положительных эмоций) смело могу рекомендовать тур если вы не местные и вам нужно провести вечер в веселой и позитивной компании)
Natalya
9 мая 2024
Отличный тур по барам, собралась веселая компания, спасибо гиду Анастасии, всем рекомендую
В
30 апр 2024
Всё прошло замечательно!
Айгуль
24 апр 2024
Этот тур один из самых ярких пятен приезда в Нижний Новгород, необычная атмосфера мероприятия, совершенно разные бары,знакомство с классными людьми,интересные конкурсы и задания в буклетике.
Л
21 апр 2024
Совершенно не понравилась экскурсия, во первых гид не смог заинтересовать нашу группу, единого рассказа не было, во вторых во всех барах была неорганизованность(все какие-то накладки), в кайоте все было нормально,
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но там мы были практически одни,
В третьих за такую цену, мы и сами смогли бы зайти в какой-нибудь бар и отлично провести время, зато гид пытался все таки нас сфотографировать, хотя мы ей согласия на это не давали
Вообщем экскурсия не соответствовала нашим ожиданиям

Олег
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте, Лейсан. По вашему отзыву была осуществлена внутренняя проверка работы гида.
На счёт фото у нас сразу заявлено это в описании,
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вы сказали, что не против фото, но никуда не выкладывать. Гид выполнил ваше пожелание.
По поводу формата, у нас не классическая экскурсия, о чем также есть в описании. Мы не ходим группой и не слушаем весь тура гида, гид рассказывает про бары и традиции, также выполняя задания из буклета, гид поясняет как это связано с барной культурой… но выполнять задания вам тоже не хотелось.
В пятницу и субботу во многих места по брони, поэтому, чтоб не делать стоимость тура еще дороже мы по факту прихода в бар идем за стойку или хостес смотрит по залу, куда мы можем присесть…
За тур мы посещаем 4 разноформатных заведения и если вы не готовы к новыму опыту, то тут также лучше самостоятельно найти подходящие места и забронировать там столы.
Спасибо, за ваш отзыв.

И
20 апр 2024
Сходили сегодня в тур по барам. Ребята, извините, но организация никакая. По сути нам (нас двое и 4 ребят с Татарстана) пришлось развлекать себя самим. Сначала посидели в рюмочной. Для
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разгона было вроде норм. Хотя выдали по одной рюмке наливки. Остальное купили сами. Потом пошли в Пивзавод. И тут началось, проблема с местами (сначала посидели у туалета), потом посадили за стол и выдали по одной рюмке хреновухи (тут не мешало бы минимальный закусон - канапешку или ещё чего нибудь). Решили заказать закуску (внимание! Лимон). Ждали минут 20 (видимо выращивали), выпили по рюмки и пошли в следующую локацию. Микстура - пафосный бар. Зачем туда вести, я честно не понимаю. Постояли у стойки, выпили по рюмке и… Ушли. Опять же внутри сами шутили и развлекали себя. И наконец крайняя локация - крези койот. Тут, о удача, мы хоть протанцевали и выпили по одной рюмке. Итого, четыре рюмки на брата (сестру), программы 0, реально 0. И это за 2200 на человека (со скидкой!). То есть 4 рюмки наливки (150 р.) и сопровождение в бар обошлись в 2200! Карл! 2200! Развод классный! Единственный плюс, познакомились с ребятами из Татарстана (клевые) пообщались за жизнь. Отдых, есть отдых, но хотелось бы за такую цену (на двоих 4400) адекватное обслуживание. Как совет, сделайте одну нормальную локацию и интерактив, цены не будет. В той программе, что вы предложили за такую цену, ни толковой локации (везде чувствовали себя как бедные родственники, в поисках свободного места, а это на секунду вечер, и народ подустал), ни программы. Что ж, печальный опыт:( Если компенсируете участникам (хотя бы частично) недопрограммы 20.04. (6 человек) вам будет уважуха, как фирме, отвечающей за качество.

Олег
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте, Инга. Благодарю вас за столь показательный и исчерпывающий отзыв.
У нас интерактивный тур, без долгих посиделок за столиками. За вечер
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мы проходим 4 разноформатных заведения, в каждом из который у нас один шот. Об этом все есть в описании.
В самом начале гид рассказывает правила тура и выдаёт буклеты с заданиями. Помимо активностей с шотами, гид предлагает выполнять задания из буклета, но если он слышит отрицательный ответ, то старается лишний раз не напрягать, больше сфокусировались на общении, кто-то правда приходит просто поболтать и познакомится с интересными людьми.
Мне кажется это замечательный опыт для обоих сторон. Мы со своей стороны постараемся приложить больше усилий для более четкого донесения формата.
Спасибо и всего хорошего.

Д
5 апр 2024
Очень весёлая экскурсия, и есть заводной интерактив!
Очень весёлая экскурсия, и есть заводной интерактив!
Л
31 мар 2024
Все прошло замечательно
Галина
19 мар 2024
Отличный способ провести вечер весело. Не просто "злоупотребление", а настоящий интерактив. Прикольные задания от гида. Вкусные "шотики" и "вэлкомдринки". В программе есть заведения, где можно просто посидеть и поговорить, а есть заведения, где можно потанцевать или поиграть в кикер. Отличный способ разнообразить вечер. Обязательно схожу в других городах на такое мероприятие)))
Larisa
16 мар 2024
Это был незабываемый вечер! Отличный гид, весёлая компания! Самые лучшие и яркие заведения города, которые помогли узнать город ещё лучше. Очень вкусные коктейли, особенно во 2 баре, очень рекомендую!!! В целом этот тур подойдёт тем, кто любит весело проводить время и хочет узнать ночную жизнь города, а также познакомиться с новыми людьми. Отдельное спасибо организатору Олегу, просто красавчик!
Екатерина
13 мар 2024
Спасибо организаторам. С нетерпением жду фото. Подружились с ребятами с тура и договорились вместе сходить на тур в Санкт-Петербурге.
С
13 мар 2024
Респект. 5 баров за вечер, то что надо. Если нет планов на завтра, то можно и продолжить))
Д
13 мар 2024
Ездили на праздники в Нижний. Посчастливилось попасть на эту вечеринку, подобралась отличная компания из разных городов. Познавательно и тусово, прикольные задания, взяли себе на заметку. В следующий раз корона будет наша!
А
9 мар 2024
Было интересно и активно!!!

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