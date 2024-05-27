Вы отыщете рюмочную в старинной усадьбе, посетите секретное заведение времён сухого закона, сыграете в ирландскую застольную игру и потанцуете под диджейские сеты. Приветственный шот в каждом баре — в подарок!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экскурсия пройдёт в игровом формате: за различные активности (конечно же, связанные с барной культурой!) вам будут начисляться баллы. Итак, в программе:
- Старт тура — в рюмочной, которая расположилась в усадьбе Строгановых. В первой половине 19 века здесь собирались приказчики пропустить пару рюмок. Там мы поговорим о настойках, водке и раскроем рецепт «Ерофеича». И узнаем об основных правилах тура.
- Традиция ходить по барам зародилась в Великобритании, так что далее посетим ирландский пабе. Там вы узнаете, как отличить настоящий паб от стилизации, сыграете в ирландскую барную игру, и если повезет, попадёте на живой концерт.
- Далее посетим секретный бар времён сухого закона в Америке. Гид расскажет вам, что заставляло самых опасных мафиози пить бурбон из чайного сервиза.
- В четвёртом баре уже вовсю будет играть диджей. Самые смелые из вас смогут потанцевать на барной стойке. В этой локации вы узнаете о концепции party-баров, зародившихся на волне популярности гламура. Там же мы подсчитаем баллы за различные активности во время прогулки, наградим победителей и продолжим танцевать и общаться.
Тем, кто захочет продолжить исследование барного Новгорода, гид подскажет, куда ещё можно сходить.
Маршрут примерный: мы можем зайти в крафтовый ретро-бар 80-х годов с игровыми аппаратами. Или заглянуть в двухэтажный бар, где разместился бар, танцпол и специальный игристый бар для любителей этого праздничного напитка. А возможно, мы посетим пивной ресторан с собственной пивоварней и сценой, на которой выступают местные группы.
Главное — мы всегда стараемся подобрать оптимальный вариант, чтобы всем было весело и интересно.
Кому подойдёт программа
Экскурсия предназначена для тех, кому уже исполнилось 18 лет и кто любит всё, что связано с барной культурой. А также тем, кто ценит новые знакомства и весёлую компанию. Главная особенность программы в том, что гости — не пассивные слушатели, а активные участники процесса.
Организационные детали
- В барах действует дресс-код, так что лучше выбрать стиль casual
- В стоимость включено: посещение 4 баров/клубов, услуги гида-ведущего, приветственный шот в каждом заведении, барная игра, призы для победителей и фотоотчёт
- В каждом заведении мы проводим около 35-40 минут. Этого времени достаточно, чтобы пообщаться и попробовать что-то из барной карты. Дополнительные заказы участники оплачивают самостоятельно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 250 ₽
Ответы на вопросы
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Когда и сколько длится?
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Фотографии от путешественников
На счёт фото у нас сразу заявлено это в описании,
У нас интерактивный тур, без долгих посиделок за столиками. За вечер