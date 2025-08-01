«Стиль Надежды»: экскурсия в музее моды и портновского искусства
Откройте тайны моды с хранителем музея, изучая экспонаты и биографию Надежды Ламановой. Узнайте, как мода менялась сквозь века
Экскурсия в музее моды Нижнего Новгорода предлагает уникальную возможность познакомиться с наследием Надежды Ламановой.
Посетители увидят редкие экспонаты, такие как швейные машины 19 века и сценические костюмы для постановок Станиславского.
Вы узнаете, как изменялись идеалы женской красоты и стиль одежды, а также познакомитесь с биографией выдающегося модельера. В конце экскурсии участников ждёт увлекательная мини-викторина с призами
Что можно увидеть
Шатлен
Рубель
Блохоловка
Шапокляк
Швейные машины 19 века
Описание экскурсии
Вы полюбуетесь экспонатами — шатленом, рубелем, блохоловкой и другими удивительными предметами, каждый из которых хранит свою историю.
Увидите по-настоящему редкие и уникальные предметы. Среди них — одна из самых маленьких бальных книжек, настоящий действующий шапокляк и швейные машины 19 века, сохранившиеся в рабочем состоянии.
Проследите, как менялась одежда — от изысканных форм конца 19 века до разнообразия и самовыражения в моде наших дней.
Познакомитесь с биографией Надежды Ламановой — уроженки Нижегородской губернии и абсолютной легенды российской моды.
И конечно, вы узнаете:
Как одевались нижегородские крестьянки
Какие народно-художественные промыслы сохранились в регионе и какое место они занимали — и занимают в модной культуре
Кто из модельеров одевал сразу трёх российских императриц
Как родной край вдохновил Надежду Ламанову на создание модной империи
Кто первым представил коллекцию в стиле à la russe
Кто создавал сценические костюмы для постановок Станиславского
Кто стоял у истоков советской моды и какую коллекцию Советский Союз представил на выставке 1925 года в Париже, завоевав признание Европы
А в конце вас ждёт весёлая мини-викторина с загадочными предметами из прошлого. Самые внимательные и любознательные получат небольшой приз!
Кому подойдёт экскурсия
Как тем, кто увлекается модой, так и тем, кто хочет больше узнать об истории, культуре и необычных экспонатах. Подходит для мужчин и женщин разных возрастов, а также для детей от 12 лет.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт хранитель музея.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 181 туриста
Позвольте представиться. Меня зовут Ольга, я практикующий дизайнер интерьеров, одежды и аксессуаров с более чем 15-летним стажем, член Союза дизайнеров России, владелец модного дома PARLE и основатель Музея моды имени
Надежды Петровны Ламановой. Я каждый день создаю новую моду, знаю, как она создавалась несколько столетий назад, и готова стать вашим проводником в этот волшебный мир! В свободное время обожаю путешествовать, банные процедуры, горные лыжи и хорошую кухню. Вам у нас понравится!
Евгениы
1 авг 2025
Очень впечатляет! Была с мужем и двумя взрослыми сыновьями. Тема моды им не близка. Пошли со мной за компанию. Вышли все в восторге! Рекомендую!