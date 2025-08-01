Мои заказы

«Стиль Надежды»: экскурсия в музее моды и портновского искусства

Откройте тайны моды с хранителем музея, изучая экспонаты и биографию Надежды Ламановой. Узнайте, как мода менялась сквозь века
Экскурсия в музее моды Нижнего Новгорода предлагает уникальную возможность познакомиться с наследием Надежды Ламановой.

Посетители увидят редкие экспонаты, такие как швейные машины 19 века и сценические костюмы для постановок Станиславского.

Вы узнаете, как изменялись идеалы женской красоты и стиль одежды, а также познакомитесь с биографией выдающегося модельера. В конце экскурсии участников ждёт увлекательная мини-викторина с призами
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 👗 Уникальные экспонаты моды
  • 🧵 История Надежды Ламановой
  • 🎭 Сценические костюмы Станиславского
  • 📚 Редкие швейные машины
  • 🏆 Викторина с призами
Что можно увидеть

  • Шатлен
  • Рубель
  • Блохоловка
  • Шапокляк
  • Швейные машины 19 века

Описание экскурсии

Вы полюбуетесь экспонатами — шатленом, рубелем, блохоловкой и другими удивительными предметами, каждый из которых хранит свою историю.

Увидите по-настоящему редкие и уникальные предметы. Среди них — одна из самых маленьких бальных книжек, настоящий действующий шапокляк и швейные машины 19 века, сохранившиеся в рабочем состоянии.

Проследите, как менялась одежда — от изысканных форм конца 19 века до разнообразия и самовыражения в моде наших дней.

Познакомитесь с биографией Надежды Ламановой — уроженки Нижегородской губернии и абсолютной легенды российской моды.

И конечно, вы узнаете:

  • Как одевались нижегородские крестьянки
  • Какие народно-художественные промыслы сохранились в регионе и какое место они занимали — и занимают в модной культуре
  • Кто из модельеров одевал сразу трёх российских императриц
  • Как родной край вдохновил Надежду Ламанову на создание модной империи
  • Кто первым представил коллекцию в стиле à la russe
  • Кто создавал сценические костюмы для постановок Станиславского
  • Кто стоял у истоков советской моды и какую коллекцию Советский Союз представил на выставке 1925 года в Париже, завоевав признание Европы

А в конце вас ждёт весёлая мини-викторина с загадочными предметами из прошлого. Самые внимательные и любознательные получат небольшой приз!

Кому подойдёт экскурсия

Как тем, кто увлекается модой, так и тем, кто хочет больше узнать об истории, культуре и необычных экспонатах. Подходит для мужчин и женщин разных возрастов, а также для детей от 12 лет.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт хранитель музея.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В историческом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 181 туриста
Позвольте представиться. Меня зовут Ольга, я практикующий дизайнер интерьеров, одежды и аксессуаров с более чем 15-летним стажем, член Союза дизайнеров России, владелец модного дома PARLE и основатель Музея моды имени
читать дальше

Надежды Петровны Ламановой. Я каждый день создаю новую моду, знаю, как она создавалась несколько столетий назад, и готова стать вашим проводником в этот волшебный мир! В свободное время обожаю путешествовать, банные процедуры, горные лыжи и хорошую кухню. Вам у нас понравится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Евгениы
Евгениы
1 авг 2025
Очень впечатляет! Была с мужем и двумя взрослыми сыновьями. Тема моды им не близка. Пошли со мной за компанию. Вышли все в восторге! Рекомендую!

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

