Экскурсия в музее моды Нижнего Новгорода предлагает уникальную возможность познакомиться с наследием Надежды Ламановой. Посетители увидят редкие экспонаты, такие как швейные машины 19 века и сценические костюмы для постановок Станиславского. Вы узнаете, как изменялись идеалы женской красоты и стиль одежды, а также познакомитесь с биографией выдающегося модельера. В конце экскурсии участников ждёт увлекательная мини-викторина с призами

Описание экскурсии

Вы полюбуетесь экспонатами — шатленом, рубелем, блохоловкой и другими удивительными предметами, каждый из которых хранит свою историю.

Увидите по-настоящему редкие и уникальные предметы. Среди них — одна из самых маленьких бальных книжек, настоящий действующий шапокляк и швейные машины 19 века, сохранившиеся в рабочем состоянии.

Проследите, как менялась одежда — от изысканных форм конца 19 века до разнообразия и самовыражения в моде наших дней.

Познакомитесь с биографией Надежды Ламановой — уроженки Нижегородской губернии и абсолютной легенды российской моды.

И конечно, вы узнаете:

Как одевались нижегородские крестьянки

Какие народно-художественные промыслы сохранились в регионе и какое место они занимали — и занимают в модной культуре

Кто из модельеров одевал сразу трёх российских императриц

Как родной край вдохновил Надежду Ламанову на создание модной империи

Кто первым представил коллекцию в стиле à la russe

Кто создавал сценические костюмы для постановок Станиславского

Кто стоял у истоков советской моды и какую коллекцию Советский Союз представил на выставке 1925 года в Париже, завоевав признание Европы

А в конце вас ждёт весёлая мини-викторина с загадочными предметами из прошлого. Самые внимательные и любознательные получат небольшой приз!

Кому подойдёт экскурсия

Как тем, кто увлекается модой, так и тем, кто хочет больше узнать об истории, культуре и необычных экспонатах. Подходит для мужчин и женщин разных возрастов, а также для детей от 12 лет.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт хранитель музея.