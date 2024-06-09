Почувствуйте себя парфюмером! На нашем мастер-классе вы изготовите готовый продукт с вашим индивидуальным ароматом. А также узнаете много интересного из истории парфюмерии, изучите, какие бывают группы ароматов, научитесь стоить пирамиду ароматов и ознакомитесь с другими тонкости производства парфюма.

Описание мастер-класса

1. Введение. Поговорим про группы ароматов и историю. 2. Изучим представленные отдушки и построим пирамиды. 3. Составим аромат. 4. Изготовим продукт: аромат для себя, ароматический диффузор или интерьерный парфюм. 5. Happy end. Вы получаете незабываемое путешествие в мир парфюмерии и готовый продукт с вашим индивидуальным ароматом. Максимальное количество участников: 4. Время: 2-3 часа. В стоимость входит: раздаточные материалы, составы и ароматические отдушки, подобранные по запросу клиентов, чай, и другое Важная информация: ограничение по возрасту 14+