Почувствуйте себя парфюмером! На нашем мастер-классе вы изготовите готовый продукт с вашим индивидуальным ароматом.
А также узнаете много интересного из истории парфюмерии, изучите, какие бывают группы ароматов, научитесь стоить пирамиду ароматов и ознакомитесь с другими тонкости производства парфюма.
А также узнаете много интересного из истории парфюмерии, изучите, какие бывают группы ароматов, научитесь стоить пирамиду ароматов и ознакомитесь с другими тонкости производства парфюма.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Описание мастер-класса
1. Введение. Поговорим про группы ароматов и историю. 2. Изучим представленные отдушки и построим пирамиды. 3. Составим аромат. 4. Изготовим продукт: аромат для себя, ароматический диффузор или интерьерный парфюм. 5. Happy end. Вы получаете незабываемое путешествие в мир парфюмерии и готовый продукт с вашим индивидуальным ароматом. Максимальное количество участников: 4. Время: 2-3 часа. В стоимость входит: раздаточные материалы, составы и ароматические отдушки, подобранные по запросу клиентов, чай, и другое Важная информация: ограничение по возрасту 14+
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Раздаточные материалы на каждого
- Составы и ароматические отдушки, подобранные по запросу клиентов
- Чай, кофе или prosecco
- Сладости
- И еще много чего полезного
Место начала и завершения?
Нижний Новгород, Дальняя 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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