Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде

Провела экскурсии для 111 туристов

читать дальше Новгорода и защитник исторических мест. Веду свой собственный клуб для женщин — встречи проходят в формате круглых столов на определённую тему с приглашёнными экспертами: психологами, историками, коучами. Я специалист по ресторанам и кафе, начиная с 19 века и заканчивая сегодняшним днём. С вами буду делиться накопленными знаниями и опытом, так как гастрономическая тема очень интересная.

Я Марина, журналист и редактор собственного журналистского агентства с 23-летним стажем. Более 10 лет — ресторанный критик: пишу про нижегородские рестораны и кафе. Также я их заядлый посетитель. Патриот Нижнего