Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате

Раскрыть кулинарные секреты города с 19 века до наших дней с фудблогером и ресторанным критиком
Приглашаю вас на индивидуальную гастрономическую лекцию! Вы выберете ресторан или кафе по душе — информацию по ним я предоставлю заранее.

За чашечкой чая или полноценным обедом мы поговорим о гастрономических тайнах Нижегородской губернии. Летом можно взять кофе и еду навынос — и устроить лекцию в формате пикника.
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Что ели «буйные головушки» — ямщики, жившие в Нижегородской губернии
  • Что такое гречневики с конопляным маслом и как готовился гороховый кисель
  • Чем потчевали себя купцы в богатых ресторанах при Нижегородской ярмарке
  • Где питались нижегородские крестьяне и какие социальные проекты им помогали
  • Сколько стоили тарелка щей и чашка чая с куском хлеба
  • Какие блюда изобрели нижегородцы и прославили ими себя на всю Россию
  • Кто придумал окрошку и и чем питались нижегородские бурлаки

А также:

  • Раскроете, что означает есть «вприкуску» и «вприглядку»
  • Узнаете, откуда пошла фраза «дойти до ручки» и кого называли «шестёрками»
  • Рассмотрите фотографии старинных блюд, меню и ресторанов 19 века
  • Представите, как проходили приёмы в купеческих домах
  • Получите рекомендации самых вкусных мест города

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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