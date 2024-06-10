Приглашаю вас на индивидуальную гастрономическую лекцию! Вы выберете ресторан или кафе по душе — информацию по ним я предоставлю заранее.
За чашечкой чая или полноценным обедом мы поговорим о гастрономических тайнах Нижегородской губернии. Летом можно взять кофе и еду навынос — и устроить лекцию в формате пикника.
За чашечкой чая или полноценным обедом мы поговорим о гастрономических тайнах Нижегородской губернии. Летом можно взять кофе и еду навынос — и устроить лекцию в формате пикника.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Что ели «буйные головушки» — ямщики, жившие в Нижегородской губернии
- Что такое гречневики с конопляным маслом и как готовился гороховый кисель
- Чем потчевали себя купцы в богатых ресторанах при Нижегородской ярмарке
- Где питались нижегородские крестьяне и какие социальные проекты им помогали
- Сколько стоили тарелка щей и чашка чая с куском хлеба
- Какие блюда изобрели нижегородцы и прославили ими себя на всю Россию
- Кто придумал окрошку и и чем питались нижегородские бурлаки
А также:
- Раскроете, что означает есть «вприкуску» и «вприглядку»
- Узнаете, откуда пошла фраза «дойти до ручки» и кого называли «шестёрками»
- Рассмотрите фотографии старинных блюд, меню и ресторанов 19 века
- Представите, как проходили приёмы в купеческих домах
- Получите рекомендации самых вкусных мест города
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 111 туристов
Я Марина, журналист и редактор собственного журналистского агентства с 23-летним стажем. Более 10 лет — ресторанный критик: пишу про нижегородские рестораны и кафе. Также я их заядлый посетитель. Патриот НижнегоЗадать вопрос
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