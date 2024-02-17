Готовы ли вы проверить свое обоняние? Приглашаем на ароматный мастер-класс, на котором вы узнаете, как правильно подбирать индивидуальный аромат, узнаете, как запах влияет на обоняние и как парфюмеры соединяют ноты, а после приготовите собственный амулет.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ждет
Этот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры «слышат» ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой. Важно знать• Длительность мастер-класса — 45 минут.
Арома-амулет, сделанный вами на мастер-классе, можно забрать с собой.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мастер-класс
- Арома-амулет
- Место начала и завершения?
- Верхне-Волжская наб., 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Похожие туры из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
4 часа
Тематический гастротур по Нижнему Новгороду
Рождественская, 4
Сегодня
Завтра
19 фев
20 фев
7 000₽ за всё до 3 чел.