Приглашаю в путешествие по старинным городам Нижегородской области! Вы посетите Семёнов и увидите, как рождаются знаменитые народные промыслы. А в Городце познакомитесь с древними городскими валами, Фёдоровским монастырём, домом графини Паниной и резными двориками Города мастеров. Чаепитие с городецкими пряниками станет прекрасным завершением дня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Андрей — Ваш гид в Нижнем Новгороде

8:30 — выезд из Нижнего Новгорода

9:30 — Малиновский скит. Вы осмотрите храм Владимирской (Казанской) иконы Божьей Матери начала 20 века и послушаете истории о старообрядцах в керженских лесах

10:00 — музей матрешки в Семёнове. Окунётесь в историю народного промысла, понаблюдаете за процессом изготовления изделий

11:30 — музейный комплекс «Золотая хохлома». Побываете в мастерской хохломской росписи и сможете приобрести сувениры

12:00 — обед в кафе

13:00 — переезд в Городец

14:00 — Городецкие валы. Познакомитесь с историей обороны города, узнаете о нашествии Батыя и Едигея

14:30 — музей купечества и музей самоваров. Рассмотрите более 500 экспонатов и побываете в доме купца Гришаева

15:30 — обзорная экскурсия по Городцу. В программе — дом графини Паниной и резные дворики Города мастеров

16:00 — чаепитие с городецкими пряниками в артели Суворовых

16:30 — Фёдоровский монастырь. Осмотрите место, где в 1263 году скончался князь Александр Невский

17:00 — отъезд из Городца

18:00 — канатная дорога в г. Бор — и завораживающие виды с высоты

18:30 — возвращение в Нижний Новгород

Поедем на комфортабельном седане

Общее расстояние за день — 300 км

