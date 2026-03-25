Городец и Семёнов: ремёсла, история и вкусы Волги

От хохломы до пряников - погружение в культуру Нижегородской земли (из Нижнего Новгорода)
Приглашаю в путешествие по старинным городам Нижегородской области! Вы посетите Семёнов и увидите, как рождаются знаменитые народные промыслы.

А в Городце познакомитесь с древними городскими валами, Фёдоровским монастырём, домом графини Паниной и резными двориками Города мастеров. Чаепитие с городецкими пряниками станет прекрасным завершением дня.
Описание экскурсии

8:30 — выезд из Нижнего Новгорода

9:30 — Малиновский скит. Вы осмотрите храм Владимирской (Казанской) иконы Божьей Матери начала 20 века и послушаете истории о старообрядцах в керженских лесах

10:00 — музей матрешки в Семёнове. Окунётесь в историю народного промысла, понаблюдаете за процессом изготовления изделий

11:30 — музейный комплекс «Золотая хохлома». Побываете в мастерской хохломской росписи и сможете приобрести сувениры

12:00 — обед в кафе

13:00 — переезд в Городец

14:00 — Городецкие валы. Познакомитесь с историей обороны города, узнаете о нашествии Батыя и Едигея

14:30 — музей купечества и музей самоваров. Рассмотрите более 500 экспонатов и побываете в доме купца Гришаева

15:30 — обзорная экскурсия по Городцу. В программе — дом графини Паниной и резные дворики Города мастеров

16:00 — чаепитие с городецкими пряниками в артели Суворовых

16:30 — Фёдоровский монастырь. Осмотрите место, где в 1263 году скончался князь Александр Невский

17:00 — отъезд из Городца

18:00 — канатная дорога в г. Бор — и завораживающие виды с высоты

18:30 — возвращение в Нижний Новгород

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном седане
  • Общее расстояние за день — 300 км
  • Программа 7+

Дополнительные расходы

  • Экскурсия в музее матрёшки — 400 ₽ за группу + входной билет — 70 ₽ за чел.
  • Музей самоваров — 100 ₽ за чел.
  • Город мастеров — 100 ₽ за чел.
  • Дегустация на сыроварне (по желанию) — 1300 ₽ за чел.
  • Обед (по желанию) — около 200–300 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 268 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.

