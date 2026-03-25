От хохломы до пряников - погружение в культуру Нижегородской земли (из Нижнего Новгорода)
Приглашаю в путешествие по старинным городам Нижегородской области! Вы посетите Семёнов и увидите, как рождаются знаменитые народные промыслы.
А в Городце познакомитесь с древними городскими валами, Фёдоровским монастырём, домом графини Паниной и резными двориками Города мастеров. Чаепитие с городецкими пряниками станет прекрасным завершением дня.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Нижнего Новгорода
9:30 — Малиновский скит. Вы осмотрите храм Владимирской (Казанской) иконы Божьей Матери начала 20 века и послушаете истории о старообрядцах в керженских лесах
10:00 — музей матрешки в Семёнове. Окунётесь в историю народного промысла, понаблюдаете за процессом изготовления изделий
11:30 — музейный комплекс «Золотая хохлома». Побываете в мастерской хохломской росписи и сможете приобрести сувениры
12:00 — обед в кафе
13:00 — переезд в Городец
14:00 — Городецкие валы. Познакомитесь с историей обороны города, узнаете о нашествии Батыя и Едигея
14:30 — музей купечества и музей самоваров. Рассмотрите более 500 экспонатов и побываете в доме купца Гришаева
15:30 — обзорная экскурсия по Городцу. В программе — дом графини Паниной и резные дворики Города мастеров
16:00 — чаепитие с городецкими пряниками в артели Суворовых
16:30 — Фёдоровский монастырь. Осмотрите место, где в 1263 году скончался князь Александр Невский
17:00 — отъезд из Городца
18:00 — канатная дорога в г. Бор — и завораживающие виды с высоты
18:30 — возвращение в Нижний Новгород
Организационные детали
Поедем на комфортабельном седане
Общее расстояние за день — 300 км
Программа 7+
Дополнительные расходы
Экскурсия в музее матрёшки — 400 ₽ за группу + входной билет — 70 ₽ за чел.
Музей самоваров — 100 ₽ за чел.
Город мастеров — 100 ₽ за чел.
Дегустация на сыроварне (по желанию) — 1300 ₽ за чел.
Обед (по желанию) — около 200–300 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 268 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.
