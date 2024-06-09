Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала