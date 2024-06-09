Представьте, что вы оказались в сказочном саду, где каждый лепесток и каждая капля росы источают неповторимые ароматы. Именно так начнётся ваше волшебное путешествие в мир парфюмерии.
Вы изучите отдушки и научитесь смешивать эссенции, а затем создадите собственный аромат, непохожий ни на что другое. Чай, кофе, Prosecco и сладости — также в нашей программе!
Вы изучите отдушки и научитесь смешивать эссенции, а затем создадите собственный аромат, непохожий ни на что другое. Чай, кофе, Prosecco и сладости — также в нашей программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Введение. Начнём встречу с погружения в историю ароматов.
- Изучение отдушек. Нос будет вашим путеводителем, когда вы приступите к исследованию богатого ассортимента отдушек.
- Создание аромата. Вы станете алхимиками, смешивая эссенции, чтобы создать уникальный аромат. Этот момент будет поистине волшебным, ведь перед вами откроется возможность дать жизнь чему-то, что будет носить отпечаток вашей души.
- Изготовление продукта. Ваше творение примет физическую форму, когда вы выберете, во что оно облечётся — в ароматический диффузор, который будет распространять вашу композицию по комнате, или в интерьерный парфюм, добавляющий изысканности любому пространству.
- Happy end. И вот приключение подходит к завершению. Вы уйдёте не только с воспоминаниями о незабываемом путешествии, но и с собственным ароматом, который будет напоминать вам о магии этого дня.
Вы узнаете:
- Где находится родина парфюмерии — во Франции или в Египте.
- Каким был первый парфюм, и зачем он был нужен.
- Как правильно слушать эфирные масла, из чего и где они производятся.
- Как рассчитывать концентрацию отдушек.
Организационные детали
- В стоимость всё включено.
- Программа подойдёт участникам старше 16 лет.
- Занятия проводятся в группе до четырёх человек, так что каждый момент будет наполнен личной заботой и вниманием к деталям.
- Возможно провести экскурсию индивидуально для 1-4 человек — 20 000 рублей.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Дальняя
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Парфюмер с трехлетним стажем, возрождаю наследие нашей семьи. С первых аккордов этой истории меня охватило непреодолимое желание воссоздать магию ароматов, которые хранили воспоминания и передавались из поколения в поколение. И вот, вЗадать вопрос
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