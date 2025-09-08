А Анна Тема - супер

Но мне сильно не хватило деталей

Как строился завод, городок, что было далее по истории завода

Мне кажется если экскурсовод углубится в тему, то будет вообще огонь

Пока на 3,5 🤔 Павел Ответ организатора: Весьма огорчён тем,что не удовлетворил ваших потребностей в информации. В любом случае,каждый человек имеет право на свое мнение относительно любого вопроса. Я не считаю нужным оспаривать его правильность или адекватность.

Т Ткачук Все очень понравилось, интересный рассказ и двое маленьких детей 4 и 6 лет, смогли пройти этот путь, нашли свои достопримечательности на пути

О Ольга Эта экскурсия отлично подойдет, чтобы составить полное впечатление о городе. Не только Кремль и набережные. Павел, спасибо за такую информативную, интересную и эмоциональную прогулку

Таня Спасибо большое за замечательную экскурсию. Отлично прогулялись, очень информативно. Рекомендую 👍

Олеся Экскурсия понравилась, Павел хорошо знаком в жизнью района и рассказывает интересные факты о нем.

Отлично провели время и с погодой повезло 😁

Н Наталья Рекомендую всем, кто непредвзято относится к советской истории. Экскурсовод Павел расскажет подробно и объективно о строительстве промышленного гиганта и жизни рабочих. Детали, вызывающие восхищение и уважение, вы увидите своими глазами. Павел ответит на любые вопросы! Очень благодарна ему за то, что взялся за такую тему!