Экскурсия по Нижнему Новгороду откроет перед вами непарадный облик города и его промышленный центр. Участники смогут оценить примеры конструктивизма, сталинского ампира и послевоенного модернизма.
Маршрут включает посещение площади Киселёва, кварталов Соцгорода-1 и Соцгорода-2, а также осмотр знаменитого радиусного дома.
Истории о жизненных судьбах и архитектурных особенностях позволят лучше понять развитие градостроительства в переломное для страны время
Маршрут включает посещение площади Киселёва, кварталов Соцгорода-1 и Соцгорода-2, а также осмотр знаменитого радиусного дома.
Истории о жизненных судьбах и архитектурных особенностях позволят лучше понять развитие градостроительства в переломное для страны время
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Площадь Киселёва
- Заводской дворец культуры
- Соцгород-1
- Соцгород-2
- Радиусный дом
Описание экскурсии
- Мы начнём прогулку с площади Киселёва. Посмотрим самый большой в России заводской дворец культуры
- Пройдём по парку и выйдем в кварталы Соцгорода-1. Это целостная застройка начала 20-х годов прошлого века. Вы увидите «Школу Героев», построенную в стиле постконструктивизма и обладающую собственным телескопом
- Перед нашим взором окажется многоэтажная довоенная застройка и знаменитый радиусный дом (на его крыше в годы войны стояли зенитные пулемёты)
- Широкие бульвары приведут нас в Соцгород-2. Гигантизм сталинского ампира, величие новых дворцов для трудящихся — всё это ждёт вас здесь
- Рассмотрим дом, связанный со знаменитым чехословацким публицистом Ю. Фучиком и описанный в его статье. Также вы увидите редкий образец деревянной советской архитектуры — входную арку парка
- Завершим экскурсию у главной проходной завода. Это настоящий симбиоз американского проекта и советской школы архитекторов
Я расскажу предысторию возникновения «города будущего». На примере архитектуры постараюсь показать этапы развития градостроительства, взлёты и падения.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в центре старого «Автозавода» (район города). Заканчиваем в районе музея ГАЗа
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
- Достопримечательности осматриваем снаружи. После экскурсии вы можете самостоятельно посетить музей завода — оплачивается отдельно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в кинотеатр «Мир»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 10109 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
А
Анна
8 сен 2025
Тема - супер
Но мне сильно не хватило деталей
Как строился завод, городок, что было далее по истории завода
Мне кажется если экскурсовод углубится в тему, то будет вообще огонь
Пока на 3,5 🤔
Но мне сильно не хватило деталей
Как строился завод, городок, что было далее по истории завода
Мне кажется если экскурсовод углубится в тему, то будет вообще огонь
Пока на 3,5 🤔
Павел
Ответ организатора:
Весьма огорчён тем,что не удовлетворил ваших потребностей в информации. В любом случае,каждый человек имеет право на свое мнение относительно любого вопроса. Я не считаю нужным оспаривать его правильность или адекватность.
Т
Ткачук
15 авг 2025
Все очень понравилось, интересный рассказ и двое маленьких детей 4 и 6 лет, смогли пройти этот путь, нашли свои достопримечательности на пути
О
Ольга
13 авг 2025
Эта экскурсия отлично подойдет, чтобы составить полное впечатление о городе. Не только Кремль и набережные. Павел, спасибо за такую информативную, интересную и эмоциональную прогулку
Таня
29 июн 2025
Спасибо большое за замечательную экскурсию. Отлично прогулялись, очень информативно. Рекомендую 👍
Олеся
28 июн 2025
Экскурсия понравилась, Павел хорошо знаком в жизнью района и рассказывает интересные факты о нем.
Отлично провели время и с погодой повезло 😁
Отлично провели время и с погодой повезло 😁
Н
Наталья
3 фев 2025
Рекомендую всем, кто непредвзято относится к советской истории. Экскурсовод Павел расскажет подробно и объективно о строительстве промышленного гиганта и жизни рабочих. Детали, вызывающие восхищение и уважение, вы увидите своими глазами. Павел ответит на любые вопросы! Очень благодарна ему за то, что взялся за такую тему!
Владимир
20 янв 2025
Был давно наслышан про Автозаводской район Нижнего Новгорода и завод ГАЗ, поэтому решил увидеть все своими глазами. Павел показал историческое ядро жилой застройки района и дополнил великолепную фактуру интересным рассказом.
