Советский Детройт: архитектура нового рабочего посёлка

Погрузитесь в атмосферу довоенного СССР, исследуя уникальные архитектурные стили и исторические кварталы Нижнего Новгорода
Экскурсия по Нижнему Новгороду откроет перед вами непарадный облик города и его промышленный центр. Участники смогут оценить примеры конструктивизма, сталинского ампира и послевоенного модернизма.

Маршрут включает посещение площади Киселёва, кварталов Соцгорода-1 и Соцгорода-2, а также осмотр знаменитого радиусного дома.

Истории о жизненных судьбах и архитектурных особенностях позволят лучше понять развитие градостроительства в переломное для страны время
4.8
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🏙️ Исторические кварталы
  • 📚 Интересные истории
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🚶‍♂️ Прогулка на свежем воздухе
Что можно увидеть

  • Площадь Киселёва
  • Заводской дворец культуры
  • Соцгород-1
  • Соцгород-2
  • Радиусный дом

Описание экскурсии

  • Мы начнём прогулку с площади Киселёва. Посмотрим самый большой в России заводской дворец культуры
  • Пройдём по парку и выйдем в кварталы Соцгорода-1. Это целостная застройка начала 20-х годов прошлого века. Вы увидите «Школу Героев», построенную в стиле постконструктивизма и обладающую собственным телескопом
  • Перед нашим взором окажется многоэтажная довоенная застройка и знаменитый радиусный дом (на его крыше в годы войны стояли зенитные пулемёты)
  • Широкие бульвары приведут нас в Соцгород-2. Гигантизм сталинского ампира, величие новых дворцов для трудящихся — всё это ждёт вас здесь
  • Рассмотрим дом, связанный со знаменитым чехословацким публицистом Ю. Фучиком и описанный в его статье. Также вы увидите редкий образец деревянной советской архитектуры — входную арку парка
  • Завершим экскурсию у главной проходной завода. Это настоящий симбиоз американского проекта и советской школы архитекторов

Я расскажу предысторию возникновения «города будущего». На примере архитектуры постараюсь показать этапы развития градостроительства, взлёты и падения.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в центре старого «Автозавода» (район города). Заканчиваем в районе музея ГАЗа
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
  • Достопримечательности осматриваем снаружи. После экскурсии вы можете самостоятельно посетить музей завода — оплачивается отдельно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в кинотеатр «Мир»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 10109 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
А
Анна
8 сен 2025
Тема - супер
Но мне сильно не хватило деталей
Как строился завод, городок, что было далее по истории завода
Мне кажется если экскурсовод углубится в тему, то будет вообще огонь
Пока на 3,5 🤔
Павел
Павел
Ответ организатора:
Весьма огорчён тем,что не удовлетворил ваших потребностей в информации. В любом случае,каждый человек имеет право на свое мнение относительно любого вопроса. Я не считаю нужным оспаривать его правильность или адекватность.
Т
Ткачук
15 авг 2025
Все очень понравилось, интересный рассказ и двое маленьких детей 4 и 6 лет, смогли пройти этот путь, нашли свои достопримечательности на пути
О
Ольга
13 авг 2025
Эта экскурсия отлично подойдет, чтобы составить полное впечатление о городе. Не только Кремль и набережные. Павел, спасибо за такую информативную, интересную и эмоциональную прогулку
Таня
Таня
29 июн 2025
Спасибо большое за замечательную экскурсию. Отлично прогулялись, очень информативно. Рекомендую 👍
Олеся
Олеся
28 июн 2025
Экскурсия понравилась, Павел хорошо знаком в жизнью района и рассказывает интересные факты о нем.
Отлично провели время и с погодой повезло 😁
Н
Наталья
3 фев 2025
Рекомендую всем, кто непредвзято относится к советской истории. Экскурсовод Павел расскажет подробно и объективно о строительстве промышленного гиганта и жизни рабочих. Детали, вызывающие восхищение и уважение, вы увидите своими глазами. Павел ответит на любые вопросы! Очень благодарна ему за то, что взялся за такую тему!
Владимир
Владимир
20 янв 2025
Был давно наслышан про Автозаводской район Нижнего Новгорода и завод ГАЗ, поэтому решил увидеть все своими глазами. Павел показал историческое ядро жилой застройки района и дополнил великолепную фактуру интересным рассказом.
Увиденное произвело колоссальное впечатление, как масштабами, так и делами, характером и судьбами людей автозавода. Учитывая то, что район гигантский по территории, очень рад, что увидел его в сопровождении знающего экскурсовода. Получил исчерпывающие ответы на все заданные вопросы и узнал очень много нового и удивительного.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

