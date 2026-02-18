Идеальные месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время в Нижнем Новгороде тёплая погода, что делает прогулки по городу особенно приятными. Май и сентябрь также подходят для посещения, так как температура остаётся комфортной, а туристов становится меньше. В зимние месяцы, хотя прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, историческая атмосфера города остаётся доступной и завораживающей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь Жён-мироносиц
Особняк Сироткина
Строгановская церковь
Дом Николая Бугрова
Описание экскурсии
Экскурсия посвящена жизни и деяниям людей, ярко запечатлённых в истории не только Нижнего Новгорода, но и всей России. Исследуя их жизненный путь и религиозный опыт, вы убедитесь, что память о них незримо витает среди улиц и домов, оберегая, наставляя и давая мир верующим. О ком же пойдёт речь?
Преподобный Макарий Желтоводский, покровитель самой крупной в Европе ярмарки и всех российских купцов
Преподобный Евфимий Суздальский, один из самых почитаемых нижегородских святых
Дмитрий Сироткин, последний дореволюционный городской голова
«Именитый человек» Григорий Строганов
«Некоронованные волжские короли», купцы-миллионщики Николай Бугров и Гордей Чернов
Маршрут пройдет от церкви Жён-мироносиц на улице Добролюбова, рядом с которой родились в 14 веке Макарий и Евфимий, мимо особняка Сироткина на Ильинке и Строгановской церкви на улице Рождественской к дому Николая Бугрова на Нижневолжской набережной. Находясь в самом сердце города, мы пройдём с Верхнего посада на Нижний, рассматривая здания, к которым имели отношение герои экскурсии. Все объекты замечательно сохранились и находятся недалеко друг от друга.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Добролюбова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1372 туристов
Я профессионально реализуюсь как редактор, журналист, экскурсовод (член Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков, аттестованный гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области). Много лет пишу о культуре, религии, краеведении. В какой-то момент захотелось не только писать, но и рассказывать об этом.
Приезжайте в гости, чтобы напитаться уникальной атмосферой Нижнего — города с энергией мегаполиса и провинциальным уютом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
Были на экскурсии в минус 18, но не замерзли, спасибо экскурсоводу, не много изменив маршрут, мы прекрасно провели время, окунулись в историю Кремля, за чаем продолжали разговор про город и его жителей. Светлане большое спасибо, вернемся обязательно еще раз!.
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Т
Татьяна
Чудесно провели время и узнали много интересного. Радует, что есть такие люди, как Елена, которые живут историей и хотят ей делиться. Благодарим за уделенное время!
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Анжелика
Потрясающая экскурсия от
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Надежда
Очень интересная экскурсия, и о святителях, и о купцах, и об истории. Гид действительно увлечена краеведением и умеет интересно рассказывать. Красивые виды, продуманный маршрут, даже когда погода испортилась - было где спрятаться от дождя и даже посидеть. Ходили с 8 летним сыном, и с 70-летним его дедушкой, всем понравилось.
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Ольга
Светлана-кладезь исторических фактов. Поражалась, как она все помнит)) Экскурсия подойдет для тех, кто фанатеет от истории. Были с друзьями. Нам с мужем ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Друзьям тоже понравилось, но показалось слишком много информации. Спасибо Светлане!!
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Ольга
Светлана, благодарим за познавательную экскурсию! Видно, что человек с душой относится к своему делу! Получилась настоящая прогулка со смыслом. Интересные локации. Нам очень понравилось!
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