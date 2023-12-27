Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город
Ваш путь пролегает через исторические улицы, где родились и творили свои дела преподобные Макарий Желтоводский и Евфимий Суздальский, а также знаменитые городские деятели.
Вы узнаете о жизни и наследии Дмитрия Сироткина, Григория Строганова и купцов-миллионщиков, оставивших заметный след в истории Нижнего Новгорода.
Маршрут экскурсии охватывает живописные уголки города, включая церковь Жён-мироносиц и Строгановскую церковь, и завершается у дома Николая Бугрова, символизируя связь времён и поколений.
Эта пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов и позволит вам полностью погрузиться в атмосферу прошлого, ощутив духовное наследие Нижнего Новгорода
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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия посвящена жизни и деяниям людей, ярко запечатлённых в истории не только Нижнего Новгорода, но и всей России. Исследуя их жизненный путь и религиозный опыт, вы убедитесь, что память о них незримо витает среди улиц и домов, оберегая, наставляя и давая мир верующим. О ком же пойдёт речь?
- Преподобный Макарий Желтоводский, покровитель самой крупной в Европе ярмарки и всех российских купцов
- Преподобный Евфимий Суздальский, один из самых почитаемых нижегородских святых
- Дмитрий Сироткин, последний дореволюционный городской голова
- «Именитый человек» Григорий Строганов
- «Некоронованные волжские короли», купцы-миллионщики Николай Бугров и Гордей Чернов
Маршрут пройдет от церкви Жён-мироносиц на улице Добролюбова, рядом с которой родились в 14 веке Макарий и Евфимий, мимо особняка Сироткина на Ильинке и Строгановской церкви на улице Рождественской к дому Николая Бугрова на Нижневолжской набережной. Находясь в самом сердце города, мы пройдём с Верхнего посада на Нижний, рассматривая здания, к которым имели отношение герои экскурсии. Все объекты замечательно сохранились и находятся недалеко друг от друга.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Добролюбова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.