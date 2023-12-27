Отправляйтесь в увлекательное путешествие по святым местам Нижнего Новгорода, где каждый камень хранит память о подвигах и чудесах. Ваш путь пролегает через исторические улицы, где родились и творили свои дела преподобные Макарий Желтоводский и Евфимий Суздальский, а также знаменитые городские деятели. Вы узнаете о жизни и наследии Дмитрия Сироткина, Григория Строганова и купцов-миллионщиков, оставивших заметный след в истории Нижнего Новгорода. Маршрут экскурсии охватывает живописные уголки города, включая церковь Жён-мироносиц и Строгановскую церковь, и завершается у дома Николая Бугрова, символизируя связь времён и поколений. Эта пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов и позволит вам полностью погрузиться в атмосферу прошлого, ощутив духовное наследие Нижнего Новгорода

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия посвящена жизни и деяниям людей, ярко запечатлённых в истории не только Нижнего Новгорода, но и всей России. Исследуя их жизненный путь и религиозный опыт, вы убедитесь, что память о них незримо витает среди улиц и домов, оберегая, наставляя и давая мир верующим. О ком же пойдёт речь?

Преподобный Макарий Желтоводский, покровитель самой крупной в Европе ярмарки и всех российских купцов

Преподобный Евфимий Суздальский, один из самых почитаемых нижегородских святых

Дмитрий Сироткин, последний дореволюционный городской голова

«Именитый человек» Григорий Строганов

«Некоронованные волжские короли», купцы-миллионщики Николай Бугров и Гордей Чернов

Маршрут пройдет от церкви Жён-мироносиц на улице Добролюбова, рядом с которой родились в 14 веке Макарий и Евфимий, мимо особняка Сироткина на Ильинке и Строгановской церкви на улице Рождественской к дому Николая Бугрова на Нижневолжской набережной. Находясь в самом сердце города, мы пройдём с Верхнего посада на Нижний, рассматривая здания, к которым имели отношение герои экскурсии. Все объекты замечательно сохранились и находятся недалеко друг от друга.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.