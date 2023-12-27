Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по святым местам Нижнего Новгорода, где каждый камень хранит память о подвигах и чудесах.

Ваш путь пролегает через исторические улицы, где родились и творили свои дела преподобные Макарий Желтоводский и Евфимий Суздальский, а также знаменитые городские деятели.

Вы узнаете о жизни и наследии Дмитрия Сироткина, Григория Строганова и купцов-миллионщиков, оставивших заметный след в истории Нижнего Новгорода.

Маршрут экскурсии охватывает живописные уголки города, включая церковь Жён-мироносиц и Строгановскую церковь, и завершается у дома Николая Бугрова, символизируя связь времён и поколений.

Эта пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов и позволит вам полностью погрузиться в атмосферу прошлого, ощутив духовное наследие Нижнего Новгорода
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия посвящена жизни и деяниям людей, ярко запечатлённых в истории не только Нижнего Новгорода, но и всей России. Исследуя их жизненный путь и религиозный опыт, вы убедитесь, что память о них незримо витает среди улиц и домов, оберегая, наставляя и давая мир верующим. О ком же пойдёт речь?

  • Преподобный Макарий Желтоводский, покровитель самой крупной в Европе ярмарки и всех российских купцов
  • Преподобный Евфимий Суздальский, один из самых почитаемых нижегородских святых
  • Дмитрий Сироткин, последний дореволюционный городской голова
  • «Именитый человек» Григорий Строганов
  • «Некоронованные волжские короли», купцы-миллионщики Николай Бугров и Гордей Чернов

Маршрут пройдет от церкви Жён-мироносиц на улице Добролюбова, рядом с которой родились в 14 веке Макарий и Евфимий, мимо особняка Сироткина на Ильинке и Строгановской церкви на улице Рождественской к дому Николая Бугрова на Нижневолжской набережной. Находясь в самом сердце города, мы пройдём с Верхнего посада на Нижний, рассматривая здания, к которым имели отношение герои экскурсии. Все объекты замечательно сохранились и находятся недалеко друг от друга.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Добролюбова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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