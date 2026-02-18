Отправляйтесь в увлекательное путешествие по святым местам Нижнего Новгорода, где каждый камень хранит память о подвигах и чудесах.Ваш путь пролегает через исторические улицы, где родились и творили свои дела преподобные

Макарий Желтоводский и Евфимий Суздальский, а также знаменитые городские деятели. Вы узнаете о жизни и наследии Дмитрия Сироткина, Григория Строганова и купцов-миллионщиков, оставивших заметный след в истории Нижнего Новгорода. Маршрут экскурсии охватывает живописные уголки города, включая церковь Жён-мироносиц и Строгановскую церковь, и завершается у дома Николая Бугрова, символизируя связь времён и поколений. Эта пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов и позволит вам полностью погрузиться в атмосферу прошлого, ощутив духовное наследие Нижнего Новгорода

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальные месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время в Нижнем Новгороде тёплая погода, что делает прогулки по городу особенно приятными. Май и сентябрь также подходят для посещения, так как температура остаётся комфортной, а туристов становится меньше. В зимние месяцы, хотя прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, историческая атмосфера города остаётся доступной и завораживающей.

Сейчас август — это идеальное время.