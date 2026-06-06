На экскурсии вы заглянете за резные наличники старинных домов, чтобы услышать истории живших здесь великих писателей и неравнодушных горожан настоящего. Научитесь «читать» старинные дома и понимать язык деревянной архитектуры. Выясните, как старинный квартал был спасён от сноса и превратился в творческое пространство.
Познакомитесь с нижегородским уличным искусством и узнаете, как оно ведёт дерзкий и красивый диалог с прошлым.
Познакомитесь с нижегородским уличным искусством и узнаете, как оно ведёт дерзкий и красивый диалог с прошлым.
Описание экскурсии
Маршрут
- усадьба архитектора Лемке — настоящий культурный ковчег, где в разное время жили писатели Владимир Короленко и Максим Горький, а также Святослав Агафонов, человек, спасший Нижегородский кремль;
- дом аптекаря, ставший важным культурным центром квартала;
- балкон, с которого Фёдор Шаляпин однажды дал импровизированный концерт для соседей;
- детали городской повседневности XIX века: старинная водоразборная колонка, геодезический знак, мощная брандмауэрная стена и стеклянные кирпичи Фальконье в старинном окне;
- тайные сады, скрытые за домами, и объекты уличного искусства;
- современные творческие пространства внутри исторических зданий: музей, тематическая кофейня, винтажный магазин и место для усадебных обедов.
Темы
- Узнаете, сколько стоит сохранение старого дома, с какими сложностями сталкиваются реставраторы и какие конфликты возникают вокруг исторической застройки.
- Научитесь различать наличники, мезонины и карнизы и понимать, что эти архитектурные детали могут рассказать о бывших владельцах дома.
- Узнаете, как Максим Горький дважды жил в этом квартале, почему после этого оказался в тюрьме и как с этой историей связаны Короленко и Шаляпин.
- Станете городскими критиками: на реальных примерах разберётесь, чем бережная реставрация отличается от «евроремонта», и научитесь отличать подлинные элементы от новодела.
- Исследуете работы уличных художников и поймёте, как современное искусство может подчёркивать красоту старинных стен.
- Обсудите опыт Заповедных кварталов по созданию живого творческого пространства, где история органично вплетается в ритм современного города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 697 туристов
Привет! Меня зовут Александр, я экскурсовод, историк по образованию и исследователь города. Хочу рассказать вам о том, каким город был раньше и какой он сейчас. История и современность, архитектура, судьбы нижегородцев — обо всём этом узнаете на моих экскурсиях. Покажу не только главные достопримечательности города, но и нетуристические места, о которых знают только местные жители. Давайте изучать город вместе!
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