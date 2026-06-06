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Заповедные кварталы Нижнего Новгорода: деревянное зодчество, стрит-арт, градозащита

Непопсовый маршрут для тех, кто хочет понять, что скрывается за парадными фасадами
На экскурсии вы заглянете за резные наличники старинных домов, чтобы услышать истории живших здесь великих писателей и неравнодушных горожан настоящего. Научитесь «читать» старинные дома и понимать язык деревянной архитектуры. Выясните, как старинный квартал был спасён от сноса и превратился в творческое пространство.

Познакомитесь с нижегородским уличным искусством и узнаете, как оно ведёт дерзкий и красивый диалог с прошлым.
Заповедные кварталы Нижнего Новгорода: деревянное зодчество, стрит-арт, градозащита
Заповедные кварталы Нижнего Новгорода: деревянное зодчество, стрит-арт, градозащита
Заповедные кварталы Нижнего Новгорода: деревянное зодчество, стрит-арт, градозащита

Описание экскурсии

Маршрут

  • усадьба архитектора Лемке — настоящий культурный ковчег, где в разное время жили писатели Владимир Короленко и Максим Горький, а также Святослав Агафонов, человек, спасший Нижегородский кремль;
  • дом аптекаря, ставший важным культурным центром квартала;
  • балкон, с которого Фёдор Шаляпин однажды дал импровизированный концерт для соседей;
  • детали городской повседневности XIX века: старинная водоразборная колонка, геодезический знак, мощная брандмауэрная стена и стеклянные кирпичи Фальконье в старинном окне;
  • тайные сады, скрытые за домами, и объекты уличного искусства;
  • современные творческие пространства внутри исторических зданий: музей, тематическая кофейня, винтажный магазин и место для усадебных обедов.

Темы

  • Узнаете, сколько стоит сохранение старого дома, с какими сложностями сталкиваются реставраторы и какие конфликты возникают вокруг исторической застройки.
  • Научитесь различать наличники, мезонины и карнизы и понимать, что эти архитектурные детали могут рассказать о бывших владельцах дома.
  • Узнаете, как Максим Горький дважды жил в этом квартале, почему после этого оказался в тюрьме и как с этой историей связаны Короленко и Шаляпин.
  • Станете городскими критиками: на реальных примерах разберётесь, чем бережная реставрация отличается от «евроремонта», и научитесь отличать подлинные элементы от новодела.
  • Исследуете работы уличных художников и поймёте, как современное искусство может подчёркивать красоту старинных стен.
  • Обсудите опыт Заповедных кварталов по созданию живого творческого пространства, где история органично вплетается в ритм современного города.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 697 туристов
Привет! Меня зовут Александр, я экскурсовод, историк по образованию и исследователь города. Хочу рассказать вам о том, каким город был раньше и какой он сейчас. История и современность, архитектура, судьбы нижегородцев — обо всём этом узнаете на моих экскурсиях. Покажу не только главные достопримечательности города, но и нетуристические места, о которых знают только местные жители. Давайте изучать город вместе!

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