Александр — ваш гид в Нижнем Новгороде Организатор данного мероприятия

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Провёл экскурсии для 697 туристов

Привет! Меня зовут Александр, я экскурсовод, историк по образованию и исследователь города. Хочу рассказать вам о том, каким город был раньше и какой он сейчас. История и современность, архитектура, судьбы нижегородцев — обо всём этом узнаете на моих экскурсиях. Покажу не только главные достопримечательности города, но и нетуристические места, о которых знают только местные жители. Давайте изучать город вместе!