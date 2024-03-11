Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Нижнем Новгороде наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может ограничить комфорт передвижения.

Экскурсия «Нижний Новгород с женским лицом» предлагает уникальный взгляд на историю города через судьбы выдающихся женщин.Узнайте о первой женщине-враче Надежде Сусловой, переводчице Анне Мысовской и лётчице Руфине Гашевой. Прогулка по

Нижегородскому кремлю и Большой Покровской улице раскроет традиции разных эпох. Участники смогут узнать о жизни женщин в начале 20 века, их увлечениях и мечтах. Это шанс увидеть город с нового ракурса и оценить вклад женщин в его развитие

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

О ком поговорим на прогулке

Конечно, о первой в Российской империи женщине-враче Надежде Сусловой.

Я также расскажу об Анне Мысовской — талантливой переводчице творчества Гейне, Мицкевича, Бурже и Мюссе, чью работу очень ценил драматург Александр Островский.

Обсудим трагическую судьбу выдающейся театральной актрисы Полины Стрепетовой.

Вспомним жену Максима Горького Екатерину, которая приняла участие во многих человеческих судьбах как руководитель Политического Красного креста.

Вы узнаете о первой женщине-председателе городского Совета Горького Клавдии Зиминой. Вспомним и современных градоначальниц, тем более Нижний Новгород в один период истории возглавляли сразу две женщины.

Будет и история о лётчице, «ночной ведьме» Руфине Гашевой.

Кроме того, вы услышите о первой женщине, принятой в члены Русского географического общества, исследовательнице Александре Потаниной.

Как жилось женщинам в Нижнем Новгороде в начале 20 века, чем занимались и увлекались, что любили и не любили, где гуляли и знакомились, о чём мечтали? Какими были возможности в образовании и науке? Эти и другие аспекты жизни и быта женщин обсудим на экскурсии по центру города.

Где будем гулять

Маршрут проходит частично по Нижегородскому кремлю и главной улице города Большой Покровской, захватит улицы Грузинская и Семашко, Ошарскую площадь.

Основные объекты: Дом советов и дворец генерал-губернатора, выставка военной техники в кремле, драматический театр, государственный банк, сквер Свердлова на Большой Покровской, здание братства Кирилла и Мефодия на Грузинской улице, доходный дом Заплатина на Ошарской площади, здание Александровской богадельни и родильного приюта на улице Варварской, музей-квартира Горького на улице Семашко.

Организационные детали

Это пешеходный маршрут, который включает как центральные улицы, так и периферийные. Надевайте, пожалуйста, удобную обувь и одежду.