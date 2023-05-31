Нижний Новгород с женским лицом

Взглянуть на историю города через судьбы известных и менее масштабных, но очень интересных личностей

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Ответы на вопросы
Это будет разное лицо: современное и историческое, трагическое и счастливое.

Мы поговорим о первой в Российской империи женщине-враче и первой женщине, принятой в члены Русского географического общества, градоначальницах и выдающейся лётчице. Обсудим традиции дореволюционного, советского, нынешнего времени. И в контрастах женских портретов разных эпох посмотрим на историю города с нового ракурса.
Нижний Новгород с женским лицом
Нижний Новгород с женским лицом
Нижний Новгород с женским лицом
Нижний Новгород с женским лицом
Нижний Новгород с женским лицом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

О ком поговорим на прогулке?

  • Конечно, о первой в Российской империи женщине-враче Надежде Сусловой.
  • Я также расскажу об Анне Мысовской — талантливой переводчице творчества Гейне, Мицкевича, Бурже и Мюссе, чью работу очень ценил драматург Александр Островский.
  • Обсудим трагическую судьбу выдающейся театральной актрисы Полины Стрепетовой.
  • Вспомним жену Максима Горького Екатерину, которая приняла участие во многих человеческих судьбах как руководитель Политического Красного креста.
  • Вы узнаете о первой женщине-председателе городского Совета Горького Клавдии Зиминой. Вспомним и современных градоначальниц, тем более Нижний Новгород в один период истории возглавляли сразу две женщины.
  • Будет и история о лётчице, «ночной ведьме» Руфина Гашева.
  • Кроме того, вы услышите о первой женщине, принятой в члены Русского географического общества, исследовательнице Александре Потанине.

Как жилось женщинам в Нижнем Новгороде в начале 20 века, чем занимались и увлекались, что любили и не любили, где гуляли и знакомились, о чём мечтали? Какими были возможности в образовании и науке? Эти и другие аспекты жизни и быта женщин обсудим на экскурсии по центру города.

Организационные детали

Это пешеходный маршрут, который включает как центральные улицы, так и периферийные. Надевайте, пожалуйста, удобную обувь и одежду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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