Это будет разное лицо: современное и историческое, трагическое и счастливое. Мы поговорим о первой в Российской империи женщине-враче и первой женщине, принятой в члены Русского географического общества, градоначальницах и выдающейся лётчице. Обсудим традиции дореволюционного, советского, нынешнего времени. И в контрастах женских портретов разных эпох посмотрим на историю города с нового ракурса.

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Описание

О ком поговорим на прогулке?

Конечно, о первой в Российской империи женщине-враче Надежде Сусловой.

Я также расскажу об Анне Мысовской — талантливой переводчице творчества Гейне, Мицкевича, Бурже и Мюссе, чью работу очень ценил драматург Александр Островский.

Обсудим трагическую судьбу выдающейся театральной актрисы Полины Стрепетовой.

Вспомним жену Максима Горького Екатерину, которая приняла участие во многих человеческих судьбах как руководитель Политического Красного креста.

Вы узнаете о первой женщине-председателе городского Совета Горького Клавдии Зиминой. Вспомним и современных градоначальниц, тем более Нижний Новгород в один период истории возглавляли сразу две женщины.

Будет и история о лётчице, «ночной ведьме» Руфина Гашева.

Кроме того, вы услышите о первой женщине, принятой в члены Русского географического общества, исследовательнице Александре Потанине.

Как жилось женщинам в Нижнем Новгороде в начале 20 века, чем занимались и увлекались, что любили и не любили, где гуляли и знакомились, о чём мечтали? Какими были возможности в образовании и науке? Эти и другие аспекты жизни и быта женщин обсудим на экскурсии по центру города.

Организационные детали

Это пешеходный маршрут, который включает как центральные улицы, так и периферийные. Надевайте, пожалуйста, удобную обувь и одежду.