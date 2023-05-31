Взглянуть на историю города через судьбы известных и менее масштабных, но очень интересных личностей
Это будет разное лицо: современное и историческое, трагическое и счастливое.
Мы поговорим о первой в Российской империи женщине-враче и первой женщине, принятой в члены Русского географического общества, градоначальницах и выдающейся лётчице. Обсудим традиции дореволюционного, советского, нынешнего времени. И в контрастах женских портретов разных эпох посмотрим на историю города с нового ракурса.
Мы поговорим о первой в Российской империи женщине-враче и первой женщине, принятой в члены Русского географического общества, градоначальницах и выдающейся лётчице. Обсудим традиции дореволюционного, советского, нынешнего времени. И в контрастах женских портретов разных эпох посмотрим на историю города с нового ракурса.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
О ком поговорим на прогулке?
- Конечно, о первой в Российской империи женщине-враче Надежде Сусловой.
- Я также расскажу об Анне Мысовской — талантливой переводчице творчества Гейне, Мицкевича, Бурже и Мюссе, чью работу очень ценил драматург Александр Островский.
- Обсудим трагическую судьбу выдающейся театральной актрисы Полины Стрепетовой.
- Вспомним жену Максима Горького Екатерину, которая приняла участие во многих человеческих судьбах как руководитель Политического Красного креста.
- Вы узнаете о первой женщине-председателе городского Совета Горького Клавдии Зиминой. Вспомним и современных градоначальниц, тем более Нижний Новгород в один период истории возглавляли сразу две женщины.
- Будет и история о лётчице, «ночной ведьме» Руфина Гашева.
- Кроме того, вы услышите о первой женщине, принятой в члены Русского географического общества, исследовательнице Александре Потанине.
Как жилось женщинам в Нижнем Новгороде в начале 20 века, чем занимались и увлекались, что любили и не любили, где гуляли и знакомились, о чём мечтали? Какими были возможности в образовании и науке? Эти и другие аспекты жизни и быта женщин обсудим на экскурсии по центру города.
Организационные детали
Это пешеходный маршрут, который включает как центральные улицы, так и периферийные. Надевайте, пожалуйста, удобную обувь и одежду.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Минина и Пожарского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 287 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я, как истинный гуманитарий, цифры не очень люблю. Город живет и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.
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