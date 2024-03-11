Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода через призму женских судеб. Узнайте о первых женщинах-врачах, градоначальницах и лётчицах
Экскурсия «Нижний Новгород с женским лицом» предлагает уникальный взгляд на историю города через судьбы выдающихся женщин.
Узнайте о первой женщине-враче Надежде Сусловой, переводчице Анне Мысовской и лётчице Руфине Гашевой. Прогулка по читать дальшеуменьшить
Нижегородскому кремлю и Большой Покровской улице раскроет традиции разных эпох. Участники смогут узнать о жизни женщин в начале 20 века, их увлечениях и мечтах. Это шанс увидеть город с нового ракурса и оценить вклад женщин в его развитие
👩⚕️ Узнать о первой женщине-враче Российской империи
🎭 Открыть для себя судьбы известных актрис
📚 Познакомиться с талантливыми переводчицами
🏛️ Прогуляться по историческим улицам и кремлю
✈️ Услышать истории о женщинах-лётчицах
🏙️ Оценить вклад женщин в развитие города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Нижнем Новгороде наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нижегородский кремль
Большая Покровская улица
Дом советов
Дворец генерал-губернатора
Драматический театр
Государственный банк
Сквер Свердлова
Здание братства Кирилла и Мефодия
Доходный дом Заплатина
Александровская богадельня
Музей-квартира Горького
Описание экскурсии
О ком поговорим на прогулке
Конечно, о первой в Российской империи женщине-враче Надежде Сусловой.
Я также расскажу об Анне Мысовской — талантливой переводчице творчества Гейне, Мицкевича, Бурже и Мюссе, чью работу очень ценил драматург Александр Островский.
Вспомним жену Максима Горького Екатерину, которая приняла участие во многих человеческих судьбах как руководитель Политического Красного креста.
Вы узнаете о первой женщине-председателе городского Совета Горького Клавдии Зиминой. Вспомним и современных градоначальниц, тем более Нижний Новгород в один период истории возглавляли сразу две женщины.
Будет и история о лётчице, «ночной ведьме» Руфине Гашевой.
Кроме того, вы услышите о первой женщине, принятой в члены Русского географического общества, исследовательнице Александре Потаниной.
Как жилось женщинам в Нижнем Новгороде в начале 20 века, чем занимались и увлекались, что любили и не любили, где гуляли и знакомились, о чём мечтали? Какими были возможности в образовании и науке? Эти и другие аспекты жизни и быта женщин обсудим на экскурсии по центру города.
Где будем гулять
Маршрут проходит частично по Нижегородскому кремлю и главной улице города Большой Покровской, захватит улицы Грузинская и Семашко, Ошарскую площадь.
Основные объекты: Дом советов и дворец генерал-губернатора, выставка военной техники в кремле, драматический театр, государственный банк, сквер Свердлова на Большой Покровской, здание братства Кирилла и Мефодия на Грузинской улице, доходный дом Заплатина на Ошарской площади, здание Александровской богадельни и родильного приюта на улице Варварской, музей-квартира Горького на улице Семашко.
Организационные детали
Это пешеходный маршрут, который включает как центральные улицы, так и периферийные. Надевайте, пожалуйста, удобную обувь и одежду.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2102 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то читать дальшеуменьшить
рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я как истинный гуманитарий цифры не очень люблю. Город живёт и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Инна
Спасибо Асе за прекрасно проведенную экскурсию. Интересная подача материала - история становления и развития Нижнего Новгорода и региона через призму женских судеб. Веселое и трагическое, самоотверженный труд и боевые подвиги, любовь на всю жизнь и роковая страсть. Очень познавательно!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Очень необычная и интересная экскурсия, которая нам отлично подошла в день 8 марта. Истории о женщинах города очень вдохновляющие, Ася рассказывает все очень содержательно, при перемещении между остановками можно хорошо рассмотреть город.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Нижний Новгород с женским лицом»