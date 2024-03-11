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Нижний Новгород с женским лицом

Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода через призму женских судеб. Узнайте о первых женщинах-врачах, градоначальницах и лётчицах
Экскурсия «Нижний Новгород с женским лицом» предлагает уникальный взгляд на историю города через судьбы выдающихся женщин.

Узнайте о первой женщине-враче Надежде Сусловой, переводчице Анне Мысовской и лётчице Руфине Гашевой. Прогулка по
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Нижегородскому кремлю и Большой Покровской улице раскроет традиции разных эпох. Участники смогут узнать о жизни женщин в начале 20 века, их увлечениях и мечтах. Это шанс увидеть город с нового ракурса и оценить вклад женщин в его развитие

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 👩‍⚕️ Узнать о первой женщине-враче Российской империи
  • 🎭 Открыть для себя судьбы известных актрис
  • 📚 Познакомиться с талантливыми переводчицами
  • 🏛️ Прогуляться по историческим улицам и кремлю
  • ✈️ Услышать истории о женщинах-лётчицах
  • 🏙️ Оценить вклад женщин в развитие города

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Нижнем Новгороде наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Нижний Новгород с женским лицом
Нижний Новгород с женским лицом
Нижний Новгород с женским лицом

Что можно увидеть

  • Нижегородский кремль
  • Большая Покровская улица
  • Дом советов
  • Дворец генерал-губернатора
  • Драматический театр
  • Государственный банк
  • Сквер Свердлова
  • Здание братства Кирилла и Мефодия
  • Доходный дом Заплатина
  • Александровская богадельня
  • Музей-квартира Горького

Описание экскурсии

О ком поговорим на прогулке

  • Конечно, о первой в Российской империи женщине-враче Надежде Сусловой.
  • Я также расскажу об Анне Мысовской — талантливой переводчице творчества Гейне, Мицкевича, Бурже и Мюссе, чью работу очень ценил драматург Александр Островский.
  • Обсудим трагическую судьбу выдающейся театральной актрисы Полины Стрепетовой.
  • Вспомним жену Максима Горького Екатерину, которая приняла участие во многих человеческих судьбах как руководитель Политического Красного креста.
  • Вы узнаете о первой женщине-председателе городского Совета Горького Клавдии Зиминой. Вспомним и современных градоначальниц, тем более Нижний Новгород в один период истории возглавляли сразу две женщины.
  • Будет и история о лётчице, «ночной ведьме» Руфине Гашевой.
  • Кроме того, вы услышите о первой женщине, принятой в члены Русского географического общества, исследовательнице Александре Потаниной.

Как жилось женщинам в Нижнем Новгороде в начале 20 века, чем занимались и увлекались, что любили и не любили, где гуляли и знакомились, о чём мечтали? Какими были возможности в образовании и науке? Эти и другие аспекты жизни и быта женщин обсудим на экскурсии по центру города.

Где будем гулять

Маршрут проходит частично по Нижегородскому кремлю и главной улице города Большой Покровской, захватит улицы Грузинская и Семашко, Ошарскую площадь.

Основные объекты: Дом советов и дворец генерал-губернатора, выставка военной техники в кремле, драматический театр, государственный банк, сквер Свердлова на Большой Покровской, здание братства Кирилла и Мефодия на Грузинской улице, доходный дом Заплатина на Ошарской площади, здание Александровской богадельни и родильного приюта на улице Варварской, музей-квартира Горького на улице Семашко.

Организационные детали

Это пешеходный маршрут, который включает как центральные улицы, так и периферийные. Надевайте, пожалуйста, удобную обувь и одежду.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2102 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то
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рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я как истинный гуманитарий цифры не очень люблю. Город живёт и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Инна
Спасибо Асе за прекрасно проведенную экскурсию. Интересная подача материала - история становления и развития Нижнего Новгорода и региона через призму женских судеб. Веселое и трагическое, самоотверженный труд и боевые подвиги, любовь на всю жизнь и роковая страсть. Очень познавательно!
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Екатерина
Очень необычная и интересная экскурсия, которая нам отлично подошла в день 8 марта. Истории о женщинах города очень вдохновляющие, Ася рассказывает все очень содержательно, при перемещении между остановками можно хорошо рассмотреть город.
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