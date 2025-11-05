Мои заказы

Знакомство с Нижним Новгородом

Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, пройдитесь по его старинным улицам и насладитесь живописными видами на реки Ока и Волга
Экскурсия по Нижнему Новгороду предлагает насыщенный день в городе. Начнётся у памятника Минину, затем через Большую Покровскую улицу к Кремлю.

Посетите набережную с потрясающими видами, остановитесь у Чкаловской лестницы и загляните
читать дальше

на площадь Народного Единства. На Стрелке соединяются воды Оки и Волги, а Строгановский храм впечатлит архитектурой. В завершение обед в ресторане с нижегородскими деликатесами. Путешествие подарит новые знания и незабываемые впечатления

5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Исторические места
  • 🌉 Великолепные виды
  • 🍽 Подарок в ресторане
  • 🚗 Комфортное передвижение
Знакомство с Нижним Новгородом© Елена
Знакомство с Нижним Новгородом© Елена
Знакомство с Нижним Новгородом© Елена
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Памятник Минину
  • Большая Покровская улица
  • Кремль
  • Набережная
  • Чкаловская лестница
  • Площадь Народного Единства
  • Стрелка
  • Строгановский храм

Описание экскурсии

Начнём экскурсию у памятника Минину на главной площади Нижнего Новгорода, которая носит имя Минина и Пожарского.

Через Большую Покровскую — старинную улицу, где что ни дом, то история, — направимся в Кремль. Это место, с которого начался Нижний.

Посетим набережную, откуда открываются потрясающие виды на заволжские дали. Здесь любили строить дома богатейшие нижегородские купцы.

Остановимся у Чкаловской лестницы — она по праву считается визитной карточкой города.

Заглянем на нынешнюю площадь Народного Единства, бывшую Миллионку. Она расскажет много интересного о славном прошлом города.

Побываем на Стрелке — своеобразном месте силы, где соединяют воды две могучих реки — Ока и Волга.

Зайдём в Строгановский храм в стиле русского барокко на Рождественской улице.

При желании закончим экскурсию обедом в ресторане с замечательной кухней и талантливым шеф-поваром. Чаепитие по-нижегородски в конце трапезы или сет наливок с оригинальной нижегородской закуской — салатом «Ерундопель» — от меня в подарок.

Вы узнаете не только много интересного об истории города, но и получите практичные советы: где вкусно поесть, что посетить, как спланировать свободное время.

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная. Между локациями перемещаемся на комфортабельном авто
  • При желании можем поменять местами некоторые пункты программы (например, вам удобнее закончить встречу в другом месте)
  • Стоимость обеда в ресторане — от 1000 ₽ за чел.
  • Экскурсию можно продлить и провести вместе еще 3 часа (+ 5000 ₽). Поверьте, нашему городу есть что показать (детали в переписке)
  • Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде, летом не лишним будет зонт

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 193 туристов
Давайте знакомиться. Я историк по образованию, окончила истфак Нижегородского университета, имею диплом гида. Коренная нижегородка, очень люблю свой город и хочу открыть его вам с лучшей стороны. Нижний этого заслуживает!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Знакомство с Нижним Новгородом (Владимир)Знакомство с Нижним Новгородом (Владимир)Знакомство с Нижним Новгородом (Владимир)Знакомство с Нижним Новгородом (Владимир)Знакомство с Нижним Новгородом (Владимир)Знакомство с Нижним Новгородом (Штампованные)Знакомство с Нижним Новгородом (Штампованные)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Ирина)Знакомство с Нижним Новгородом (Ирина)Знакомство с Нижним Новгородом (Ирина)Знакомство с Нижним Новгородом (Ирина)Знакомство с Нижним Новгородом (Ирина)Знакомство с Нижним Новгородом (Ирина)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Татьяна)Знакомство с Нижним Новгородом (Наталия)Знакомство с Нижним Новгородом (Наталия)
Марина
Марина
5 ноя 2025
Благодарю Елену за то, что очень грамотно подстроила экскурсию под наше время и маршрут! Много информации, комфортное перемещение. Рекомендую.
В
Владимир
3 ноя 2025
Замечательная экскурсия, ёмкая и насыщенная, нам с супругой очень понравилось. Гид Елена очень приятный человек, место и время встречи удобное.
Замечательная экскурсия, ёмкая и насыщенная, нам с супругой очень понравилось. Гид Елена очень приятный человек, место и время встречи удобное.Замечательная экскурсия, ёмкая и насыщенная, нам с супругой очень понравилось. Гид Елена очень приятный человек, место и время встречи удобное.Замечательная экскурсия, ёмкая и насыщенная, нам с супругой очень понравилось. Гид Елена очень приятный человек, место и время встречи удобное.Замечательная экскурсия, ёмкая и насыщенная, нам с супругой очень понравилось. Гид Елена очень приятный человек, место и время встречи удобное.Замечательная экскурсия, ёмкая и насыщенная, нам с супругой очень понравилось. Гид Елена очень приятный человек, место и время встречи удобное.
Н
Наталья
28 окт 2025
Все прекрасно, погуляли по городу. Елена хорошо эрудированный гид и прекрасный человек.
н
наталья
27 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, спасибо большое Елене!
Ш
Штампованные
26 окт 2025
Сегодня были на обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду с гидом Еленой!
Благодарим Елену за прекрасную познавательную экскурсию и доброжелательную атмосферу.
Мы получили много приятных впечатлений. Рады что не ошиблись в выборе. Всегда приятно иметь дело с профессионалом который любит своё дело.
Сегодня были на обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду с гидом Еленой!Сегодня были на обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду с гидом Еленой!
Т
Татьяна
6 окт 2025
Спасибо большое Елене за чудесную экскурсию. 4 ч пролетели на одном дыхании. Елена подкорректировала экскурсию под наши запросы и пожелания. Мы увидели в Нижнем Новгороде все основные достопримечательности, в комфортном темпе, с интересными фактами о каждом месте, получили все ответы на вопросы.
Рекомендуем всем:)
Спасибо 🤗
Спасибо большое Елене за чудесную экскурсию. 4 ч пролетели на одном дыхании. Елена подкорректировала экскурсию подСпасибо большое Елене за чудесную экскурсию. 4 ч пролетели на одном дыхании. Елена подкорректировала экскурсию подСпасибо большое Елене за чудесную экскурсию. 4 ч пролетели на одном дыхании. Елена подкорректировала экскурсию подСпасибо большое Елене за чудесную экскурсию. 4 ч пролетели на одном дыхании. Елена подкорректировала экскурсию под
Е
Елена
4 окт 2025
Мы в первый раз посетили Нижний Новгород. Очень понравилась экскурсия, которую провела Елена, человек знающий и умеющий интересно преподнести материал. Конечно, за один день весь город не посмотришь. Если еще раз приедем, обязательно будем обращаться к Елене.
Ирина
Ирина
23 авг 2025
Лена приехала вовремя, на комфортабельном авто.
За три часа посетили все важные достопримечательности Нижнего Новгорода. Заинтересовала всех от взрослых до детей. Рассказ четкий по существу, на следующий день самостоятельно по рекомендации экскурсовода посетили более подробно заинтересовавшие нас места.
Лена приехала вовремя, на комфортабельном авто.Лена приехала вовремя, на комфортабельном авто.Лена приехала вовремя, на комфортабельном авто.Лена приехала вовремя, на комфортабельном авто.Лена приехала вовремя, на комфортабельном авто.Лена приехала вовремя, на комфортабельном авто.
Г
ГАЛИНА
21 авг 2025
Спасибо, всё очень понравилось.
Н
Нэля
18 авг 2025
Были в Нижнем Новгороде первый раз, и нам очень повезло с гидом. Город стал интереснее, богаче и памятнее в два, нет, в три раза.
Если человек любит свой город, свою работу, да ещё и артист в душе, он может сотворить чудо.
Как жаль, что такие волшебники редкость.
Оксана
Оксана
14 авг 2025
В Нижнем Новгороде впервые. Благодарны Елене за 3 дня, проведённые вместе. Хотим отметить высокий уровень организации экскурсий, отличные знания гидом истории и культуры региона, что сделало экскурсии увлекательными и познавательными.
читать дальше

Маршруты были продуманы таким образом, чтобы охватить наиболее значимые достопримечательности. Передвигались на комфортабельном авто. Пешие прогулки были для нас неутомительные. Узнали много интересных исторических фактов и легенд. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Елена сориентировала нас по местам, где можно уже самостоятельно погулять, вкусно поесть, увидеть уникальные артефакты. Рекомендуем Елену как индивидуального гида.

В
Виолетта
12 авг 2025
Спасибо большое Елене за экскурсию! Довольны мы, довольны дети. Елена прекрасно нашла общий язык с крестником 12 лет, который увлекается историей.
В переписке Елена помогла нам определиться со временем экскурсии - ранний вечер. И мы воочию увидели лозунг: Нижний Новгород - столица закатов.
Первое знакомство с городом благодаря Елене было замечательным!
Екатерина
Екатерина
9 авг 2025
Отличная экскурсия! Приехали в Нижний на три дня, начали сразу со знакомства с городом. Елена показала и рассказала так много, что больше никаких экскурсий мы не брали за эти три дня)))
Лёгкая подача информации, последовательные локации, никакого хаоса.
Елена, огромное Вам спасибо за Ваш труд! Вас интересно слушать!
Татьяна
Татьяна
7 авг 2025
Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Посетили много значимых мест, по дороге услышали интересные истории о домах, архитектурных решениях.
Очень понравился собор Александра Невского и некоторые факты, связанные с этим строением.
Ненапряжная экскурсия, позволяющая получить представление о городе, чтобы потом более детально ознакомиться с понравившимися местами. Удобно было на автомобиле.
Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Посетили много значимых мест, по дороге услышали интересные истории о домах, архитектурных решениях.Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Посетили много значимых мест, по дороге услышали интересные истории о домах, архитектурных решениях.Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Посетили много значимых мест, по дороге услышали интересные истории о домах, архитектурных решениях.Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Посетили много значимых мест, по дороге услышали интересные истории о домах, архитектурных решениях.Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Посетили много значимых мест, по дороге услышали интересные истории о домах, архитектурных решениях.Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Посетили много значимых мест, по дороге услышали интересные истории о домах, архитектурных решениях.Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Посетили много значимых мест, по дороге услышали интересные истории о домах, архитектурных решениях.Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Посетили много значимых мест, по дороге услышали интересные истории о домах, архитектурных решениях.Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Посетили много значимых мест, по дороге услышали интересные истории о домах, архитектурных решениях.Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Посетили много значимых мест, по дороге услышали интересные истории о домах, архитектурных решениях.
Ф
Фигин
2 авг 2025
Хороший экскурсовод. Для вдумчивых слушателей, желающих лучше разбираться в истории Нижнего Новгорода.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Смесь французского с нижегородским
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, где Восток встречается с Западом. Архитектура, кулинария и традиции в одном туре ждут вас
Начало: На Театральной площади
19 дек в 09:00
20 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 6 чел.
Нижний Новгород - столица граффити
Пешая
2.5 часа
-
10%
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Граффити-тур по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода. Узнайте интересные факты о писателе Горьком и нижегородском кинематографе
Начало: Улица Ковалихинская
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:30
7200 ₽8000 ₽ за всё до 8 чел.
Профессиональная фотосессия в лучших местах Нижнего Новгорода
Пешая
1 час
16 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, сохранив яркие моменты на профессиональных фото. Уникальные ракурсы и эмоции ждут вас
Начало: На набережной Фёдоровского
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде