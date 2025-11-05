Посетите набережную с потрясающими видами, остановитесь у Чкаловской лестницы и загляните
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Исторические места
- 🌉 Великолепные виды
- 🍽 Подарок в ресторане
- 🚗 Комфортное передвижение
Что можно увидеть
- Памятник Минину
- Большая Покровская улица
- Кремль
- Набережная
- Чкаловская лестница
- Площадь Народного Единства
- Стрелка
- Строгановский храм
Описание экскурсии
Начнём экскурсию у памятника Минину на главной площади Нижнего Новгорода, которая носит имя Минина и Пожарского.
Через Большую Покровскую — старинную улицу, где что ни дом, то история, — направимся в Кремль. Это место, с которого начался Нижний.
Посетим набережную, откуда открываются потрясающие виды на заволжские дали. Здесь любили строить дома богатейшие нижегородские купцы.
Остановимся у Чкаловской лестницы — она по праву считается визитной карточкой города.
Заглянем на нынешнюю площадь Народного Единства, бывшую Миллионку. Она расскажет много интересного о славном прошлом города.
Побываем на Стрелке — своеобразном месте силы, где соединяют воды две могучих реки — Ока и Волга.
Зайдём в Строгановский храм в стиле русского барокко на Рождественской улице.
При желании закончим экскурсию обедом в ресторане с замечательной кухней и талантливым шеф-поваром. Чаепитие по-нижегородски в конце трапезы или сет наливок с оригинальной нижегородской закуской — салатом «Ерундопель» — от меня в подарок.
Вы узнаете не только много интересного об истории города, но и получите практичные советы: где вкусно поесть, что посетить, как спланировать свободное время.
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная. Между локациями перемещаемся на комфортабельном авто
- При желании можем поменять местами некоторые пункты программы (например, вам удобнее закончить встречу в другом месте)
- Стоимость обеда в ресторане — от 1000 ₽ за чел.
- Экскурсию можно продлить и провести вместе еще 3 часа (+ 5000 ₽). Поверьте, нашему городу есть что показать (детали в переписке)
- Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде, летом не лишним будет зонт
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Благодарим Елену за прекрасную познавательную экскурсию и доброжелательную атмосферу.
Мы получили много приятных впечатлений. Рады что не ошиблись в выборе. Всегда приятно иметь дело с профессионалом который любит своё дело.
Рекомендуем всем:)
Спасибо 🤗
За три часа посетили все важные достопримечательности Нижнего Новгорода. Заинтересовала всех от взрослых до детей. Рассказ четкий по существу, на следующий день самостоятельно по рекомендации экскурсовода посетили более подробно заинтересовавшие нас места.
Если человек любит свой город, свою работу, да ещё и артист в душе, он может сотворить чудо.
Как жаль, что такие волшебники редкость.
В переписке Елена помогла нам определиться со временем экскурсии - ранний вечер. И мы воочию увидели лозунг: Нижний Новгород - столица закатов.
Первое знакомство с городом благодаря Елене было замечательным!
Лёгкая подача информации, последовательные локации, никакого хаоса.
Елена, огромное Вам спасибо за Ваш труд! Вас интересно слушать!
Очень понравился собор Александра Невского и некоторые факты, связанные с этим строением.
Ненапряжная экскурсия, позволяющая получить представление о городе, чтобы потом более детально ознакомиться с понравившимися местами. Удобно было на автомобиле.