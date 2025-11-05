Экскурсия по Нижнему Новгороду предлагает насыщенный день в городе. Начнётся у памятника Минину, затем через Большую Покровскую улицу к Кремлю.Посетите набережную с потрясающими видами, остановитесь у Чкаловской лестницы и загляните

на площадь Народного Единства. На Стрелке соединяются воды Оки и Волги, а Строгановский храм впечатлит архитектурой. В завершение обед в ресторане с нижегородскими деликатесами. Путешествие подарит новые знания и незабываемые впечатления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Елена Ваш гид в Нижнем Новгороде

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Начнём экскурсию у памятника Минину на главной площади Нижнего Новгорода, которая носит имя Минина и Пожарского.

Через Большую Покровскую — старинную улицу, где что ни дом, то история, — направимся в Кремль. Это место, с которого начался Нижний.

Посетим набережную, откуда открываются потрясающие виды на заволжские дали. Здесь любили строить дома богатейшие нижегородские купцы.

Остановимся у Чкаловской лестницы — она по праву считается визитной карточкой города.

Заглянем на нынешнюю площадь Народного Единства, бывшую Миллионку. Она расскажет много интересного о славном прошлом города.

Побываем на Стрелке — своеобразном месте силы, где соединяют воды две могучих реки — Ока и Волга.

Зайдём в Строгановский храм в стиле русского барокко на Рождественской улице.

При желании закончим экскурсию обедом в ресторане с замечательной кухней и талантливым шеф-поваром. Чаепитие по-нижегородски в конце трапезы или сет наливок с оригинальной нижегородской закуской — салатом «Ерундопель» — от меня в подарок.

Вы узнаете не только много интересного об истории города, но и получите практичные советы: где вкусно поесть, что посетить, как спланировать свободное время.

Организационные детали