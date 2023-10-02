Погулять по историческому центру и погрузиться в яркие городские сюжеты на групповой экскурсии
Приглашаю познакомиться с Нижним Новгородом не через сухие факты и даты, а через удивительные истории и легенды! Порой они драматичные, порой трогательные и забавные.
Я расскажу о чудаках и насмешниках, смелых героях и тиранах, скупердяях и благотворителях, красивых признаниях в любви и неожиданных развязках.
Я расскажу о чудаках и насмешниках, смелых героях и тиранах, скупердяях и благотворителях, красивых признаниях в любви и неожиданных развязках.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
28
окт
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по главной улице города Большой Покровской, площади Минина и нижегородскому кремлю. Окажемся на двух смотровых площадках и полюбуемся видом на знаменитую Стрелку. А также повстречаем «дом-катастрофу», милых котов на карнизе старинного особняка, памятник фонтану и могильные плиты с пикантной эпитафией. Я расскажу:
- О трагической судьбе несостоявшейся царской невесты
- О чудачествах поэта-хулигана
- О знаменитом писателе, встретившем в Нижнем своих литературных героев
- О двухсотлетней обиде местных жителей
- О том, почему в нашем городе «козу почитали»
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Большая Покровская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 859 туристов
Меня зовут Юлия. Я член нижегородской гильдии экскурсоводов и увлечена свои делом. Провожу яркие, живые и позитивные экскурсии. Мои экскурсии — это хорошее настроение и положительные эмоции в сочетании с интересными фактами. Присоединяйтесь!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
2 окт 2023
Экскурсия ооочень понравилась!
Я всегда считала, что самая интересная экскурсия - это рассказ о жизнях людей, а не сухие факты из истории. Именно такие интересные факты из биографии известных людей, о которых рассказывала Юлия, запоминаются надолго. Побольше бы таких гидов, как Юлия))
Я всегда считала, что самая интересная экскурсия - это рассказ о жизнях людей, а не сухие факты из истории. Именно такие интересные факты из биографии известных людей, о которых рассказывала Юлия, запоминаются надолго. Побольше бы таких гидов, как Юлия))
М
Михаил
1 окт 2023
Хорошая и интересная экскурсия, гид Юлия рассказала множечтво историй из жизни города и жителей. Это гораздо интереснее чем просто исторические факты. Маршрут совсем ненапряжный.
Е
Евгения
19 сен 2023
Мы остались в полном восторге от экскурсии и от экскурсовода Юлии. Даже не знаем, от чего больше) Очень интересные факты, грамотная и логичная подача информации, дружелюбное и отзывчивое отношение к туристам. Юлия с удовольствием и исчерпывающе отвечала на наши вопросы. Если видела, что кто-то устал, продолжала экскурсию, посадив туристов на лавочку. Предлагала укрыться в тени, если на солнце было слишком жарко. В конце экскурсии было жаль расставаться. Если выбираете экскурсовода, остановите свое внимание на Юлии, не пожалеете. Всем рекомендуем!
Е
Екатерина
18 сен 2023
Посетили 16.09.23 экскурсию "Нижний Новгород в историях и лицах".
Благодарность гиду Юлии за интересный, с юмором рассказ о замечательном городе!!!
Благодарность гиду Юлии за интересный, с юмором рассказ о замечательном городе!!!
Ксения
18 сен 2023
Рекомендую в качестве небанальной прогулки по городу: здесь не про "город был основан тогда-то и тогда-то к власти пришли эти-то"… здесь, действительно, про значимых для города и его истории людей, с занимательными рассказами, которые интересно слушать - при этом стоя на том самом месте, где когда-то бывал этот человек (или ему памятник). Это не обзорная экскурсия - захватывается небольшая часть города во время прогулки, но от того она не теряет своей привлекательности! рекомендую всем гулять с Юлией!
И
Игорь
10 сен 2023
Вчера были на данной экскурсии. Очень понравилось!харизматичная Юлия с замечательным чувством юмора! Интересные и необычные факты о жителях, необычная подача информации! Три часа пролетели незаметно,хотелось ещё слушать и слушать! Спасибо Вам. привет из Ярославля. Игорь и Наташа
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