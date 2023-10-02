Приглашаю познакомиться с Нижним Новгородом не через сухие факты и даты, а через удивительные истории и легенды! Порой они драматичные, порой трогательные и забавные. Я расскажу о чудаках и насмешниках, смелых героях и тиранах, скупердяях и благотворителях, красивых признаниях в любви и неожиданных развязках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по главной улице города Большой Покровской, площади Минина и нижегородскому кремлю. Окажемся на двух смотровых площадках и полюбуемся видом на знаменитую Стрелку. А также повстречаем «дом-катастрофу», милых котов на карнизе старинного особняка, памятник фонтану и могильные плиты с пикантной эпитафией. Я расскажу:

О трагической судьбе несостоявшейся царской невесты

О чудачествах поэта-хулигана

О знаменитом писателе, встретившем в Нижнем своих литературных героев

О двухсотлетней обиде местных жителей

О том, почему в нашем городе «козу почитали»

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.