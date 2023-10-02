Нижний Новгород в историях и лицах

Погулять по историческому центру и погрузиться в яркие городские сюжеты на групповой экскурсии

5
6 отзывов
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Ответы на вопросы
Приглашаю познакомиться с Нижним Новгородом не через сухие факты и даты, а через удивительные истории и легенды! Порой они драматичные, порой трогательные и забавные.

Я расскажу о чудаках и насмешниках, смелых героях и тиранах, скупердяях и благотворителях, красивых признаниях в любви и неожиданных развязках.
Нижний Новгород в историях и лицах
Нижний Новгород в историях и лицах
Нижний Новгород в историях и лицах
Нижний Новгород в историях и лицах
Нижний Новгород в историях и лицах
Нижний Новгород в историях и лицах
Нижний Новгород в историях и лицах
Нижний Новгород в историях и лицах
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по главной улице города Большой Покровской, площади Минина и нижегородскому кремлю. Окажемся на двух смотровых площадках и полюбуемся видом на знаменитую Стрелку. А также повстречаем «дом-катастрофу», милых котов на карнизе старинного особняка, памятник фонтану и могильные плиты с пикантной эпитафией. Я расскажу:

  • О трагической судьбе несостоявшейся царской невесты
  • О чудачествах поэта-хулигана
  • О знаменитом писателе, встретившем в Нижнем своих литературных героев
  • О двухсотлетней обиде местных жителей
  • О том, почему в нашем городе «козу почитали»

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Н
2 окт 2023
Экскурсия ооочень понравилась!

Я всегда считала, что самая интересная экскурсия - это рассказ о жизнях людей, а не сухие факты из истории. Именно такие интересные факты из биографии известных людей, о которых рассказывала Юлия, запоминаются надолго. Побольше бы таких гидов, как Юлия))
М
1 окт 2023
Хорошая и интересная экскурсия, гид Юлия рассказала множечтво историй из жизни города и жителей. Это гораздо интереснее чем просто исторические факты. Маршрут совсем ненапряжный.
Е
19 сен 2023
Мы остались в полном восторге от экскурсии и от экскурсовода Юлии. Даже не знаем, от чего больше) Очень интересные факты, грамотная и логичная подача информации, дружелюбное и отзывчивое отношение к туристам. Юлия с удовольствием и исчерпывающе отвечала на наши вопросы. Если видела, что кто-то устал, продолжала экскурсию, посадив туристов на лавочку. Предлагала укрыться в тени, если на солнце было слишком жарко. В конце экскурсии было жаль расставаться. Если выбираете экскурсовода, остановите свое внимание на Юлии, не пожалеете. Всем рекомендуем!
Е
18 сен 2023
Посетили 16.09.23 экскурсию "Нижний Новгород в историях и лицах".
Благодарность гиду Юлии за интересный, с юмором рассказ о замечательном городе!!!
Ксения
18 сен 2023
Рекомендую в качестве небанальной прогулки по городу: здесь не про "город был основан тогда-то и тогда-то к власти пришли эти-то"… здесь, действительно, про значимых для города и его истории людей, с занимательными рассказами, которые интересно слушать - при этом стоя на том самом месте, где когда-то бывал этот человек (или ему памятник). Это не обзорная экскурсия - захватывается небольшая часть города во время прогулки, но от того она не теряет своей привлекательности! рекомендую всем гулять с Юлией!
И
10 сен 2023
Вчера были на данной экскурсии. Очень понравилось!харизматичная Юлия с замечательным чувством юмора! Интересные и необычные факты о жителях, необычная подача информации! Три часа пролетели незаметно,хотелось ещё слушать и слушать! Спасибо Вам. привет из Ярославля. Игорь и Наташа

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Для школьников
Для пенсионеров
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