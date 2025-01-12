П Павел Ходил на экскурсию уже после праздников, чтобы продлить волшебство. Не ошибся! Улица еще в огнях, а истории Фаролеро помогли по-новому взглянуть на Новый год. «Тот, кто небо штопает огнями» теперь мой любимый образ. Спасибо!

И Игорь Коротко: профессионально, атмосферно, волшебно. Ответы на все загадки из анонса получил. Подарок «царский» и правда удивил. Отдельный респект фонарщику за чувство юмора и эрудицию.

К Ковальчук Дети в восторге, а мы, взрослые, снова почувствовали себя детьми. Интерактив потрясающий, особенно понравилось «ловить привет из детства». Экскурсия очень живая, эмоциональная и светлая. Рекомендуем всем!

С Сергей Как нижегородец, думал, что знаю о Покровке всё. Но эта экскурсия открыла ее для меня с совершенно неожиданной, празднично-мистической стороны. «Весёлая коза» и история первого Деда Мороза просто блеск! Оригинально, познавательно и очень душевно.

Д Дмитрий Отличный формат! Аудиоспектакль добавляет глубины, а истории гида живости. Узнали город с новой, магической стороны. Ритуал на удачу стал красивым завершением года. Всем советуем!

А Андрей Идеальный вариант для создания праздничного настроения! Узнали массу интересного про традиции и историю города."Нижегородский Хогвартс" - это нечто! Подарок в конце стал приятным сюрпризом. Спасибо за теплый и душевный вечер.

К Карина Великолепно продуманный маршрут и сценарий. Каждая остановка это маленькое открытие и новая история. Интерактивные элементы вовлекают с первой минуты. Получили огромное удовольствие и уникальные фотографии на память.

А Анна Это было похоже на ожившую рождественскую сказку. Огни, истории, музыка - все сложилось в идеальную картину. Очень понравилось, что экскурсия не просто познавательная, а именно настроенческая. Уехала с чувством светлой надежды.

М Марина Необыкновенное путешествие в мир новогоднего волшебства! Фонарщик Фаролеро - прекрасный рассказчик. Аудиоспектакль, истории об улице и ритуал с веничком создали ощущение настоящей сказки. Обязательно вернемся с семьей в следующем году.