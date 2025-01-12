Погрузитесь в волшебство праздника на экскурсии по Большой Покровской! Вы узнаете историю царских подарков, первого нижегородского Деда Мороза и весёлой козы, отыщете «Хогвартс» и стеклянного мальчика. Вас ждут интерактив, аудиоспектакль, древний ритуал и теплые воспоминания. Соберите уникальный подарок и создайте новогоднее настроение на всю зиму!
Описание экскурсииКогда город замирает под снегом, а мечты начинают светиться ярче вечерних огней, наступает предвкушение праздника. В этот удивительный период фонарщик Фаролеро приготовил для вас потрясающий рецепт: Большая Покровская, вечерние огни, новогодние традиции, аудиоспектакль и подарки — все это создаст волшебное настроение! Мы пройдемся по самой знаменитой и красивейшей улице Нижнего Новгорода, погрузимся в истории из различных эпох, сквозь которые как ниточка проходят самые теплые и эмоциональные новогодние традиции. Интерактив и подарки дополнят городские новогодние декорации и создадут незабываемое настроение. На экскурсии вы узнаете:• какой подарок был «царским»;
- кто первый нижегородский Дед Мороз;
- как гуляли под веселой козой;
- где находится Нижегородский Хогвартс;
- как стеклянный мальчик создал мировую традицию;
- кто небо штопает огнями. А еще вы пройдёте древний новогодний ритуал с волшебным веничком, услышите, что музыка шепчет лично вам про грядущий год, поймаете тёплый привет из советского детства, и соберёте подарок, который бывает только раз в жизни!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Максиму Горькому (Площадь М. Горького)
- Ул. Большая Покровская
- Мост над Зеленским съездом
- Кремлевский бульвар у Никольской башни
Что включено
- Театрализованное путешествие-экскурсия
- Волшебные плащи, наушники
- Костюмированные персонажи
- Сопровождающие группу помощники
- Интерактив и сюрпризы
- Уникальные 7 подарков для каждого гостя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Максима Горького
Завершение: Никольская башня Нижегородского Кремля со стороны Кремлевского бульвара (3 минуты пешком до остановки «площадь Минина и Пожарского»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
12 янв 2025
Ходил на экскурсию уже после праздников, чтобы продлить волшебство. Не ошибся! Улица еще в огнях, а истории Фаролеро помогли по-новому взглянуть на Новый год. «Тот, кто небо штопает огнями» теперь мой любимый образ. Спасибо!
И
Игорь
5 янв 2025
Коротко: профессионально, атмосферно, волшебно. Ответы на все загадки из анонса получил. Подарок «царский» и правда удивил. Отдельный респект фонарщику за чувство юмора и эрудицию.
К
Ковальчук
3 янв 2025
Дети в восторге, а мы, взрослые, снова почувствовали себя детьми. Интерактив потрясающий, особенно понравилось «ловить привет из детства». Экскурсия очень живая, эмоциональная и светлая. Рекомендуем всем!
С
Сергей
2 янв 2025
Как нижегородец, думал, что знаю о Покровке всё. Но эта экскурсия открыла ее для меня с совершенно неожиданной, празднично-мистической стороны. «Весёлая коза» и история первого Деда Мороза просто блеск! Оригинально, познавательно и очень душевно.
Д
Дмитрий
30 дек 2024
Отличный формат! Аудиоспектакль добавляет глубины, а истории гида живости. Узнали город с новой, магической стороны. Ритуал на удачу стал красивым завершением года. Всем советуем!
А
Андрей
28 дек 2024
Идеальный вариант для создания праздничного настроения! Узнали массу интересного про традиции и историю города."Нижегородский Хогвартс" - это нечто! Подарок в конце стал приятным сюрпризом. Спасибо за теплый и душевный вечер.
К
Карина
25 дек 2024
Великолепно продуманный маршрут и сценарий. Каждая остановка это маленькое открытие и новая история. Интерактивные элементы вовлекают с первой минуты. Получили огромное удовольствие и уникальные фотографии на память.
А
Анна
22 дек 2024
Это было похоже на ожившую рождественскую сказку. Огни, истории, музыка - все сложилось в идеальную картину. Очень понравилось, что экскурсия не просто познавательная, а именно настроенческая. Уехала с чувством светлой надежды.
М
Марина
20 дек 2024
Необыкновенное путешествие в мир новогоднего волшебства! Фонарщик Фаролеро - прекрасный рассказчик. Аудиоспектакль, истории об улице и ритуал с веничком создали ощущение настоящей сказки. Обязательно вернемся с семьей в следующем году.
О
Ольга
18 дек 2024
Прекрасная прогулка по праздничной Покровке. История про стеклянного мальчика тронула до слез. Атмосфера была настолько теплой, что даже мороз не чувствовался. Отличная работа гида и очень душевный подарок-воспоминание.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города
Начало: На площади Народного единства
14 дек в 08:30
15 дек в 17:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль и Покровка
Уникальные памятники архитектуры на пешеходной экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода
Начало: На улице Большая Покровская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
От кремля до купеческих улиц: история и величие Нижнего
Пройти по кремлю и Большой Покровской, полюбоваться слиянием Оки и Волги на лучшей смотровой
Начало: На площади Минина
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
5500 ₽ за всё до 6 чел.