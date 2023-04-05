Маршрут по Нижнему НовгородуВо время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного почти восемь веков назад. Вы увидите основные достопримечательности: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник Максиму Горькому и др. Также Вы посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь — памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным. Затем посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и другие, побываете на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды на заречную часть города. Поскольку в Нижнем Новгороде находится самая высокая набережная Волги, каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы. Нижегородский Кремль После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Здесь расположен старейший нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина. С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор.

Далее вы отправитесь на экскурсию в Вознесенский Печерский мужской монастырь. Монастырь был основан в 1328 году на окраине Нижнего и выделяется среди других храмов удивительной историей, которая ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, вплоть до того, что монастырь охраняется на федеральном уровне.

Несмотря на то, что теперь он располагается в черте города, причем почти в самом центре, здесь царит ощущение спокойствия и умиротворенности.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты. Колокольня монастыря — это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования она приобрела большой наклон подобно Пизанской башне. В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов — Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсия прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор. Эта дорога примечательна по многим причинам. Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) — длиной около 800 метров. Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы. В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.

Вечерний Нижний НовгородНижний Новгород — один из красивейших городов России. Особую привлекательность город приобретает в вечернее время суток благодаря разноуровневому расположению (низменная и нагорная части города), которое удачно используется городской подсветкой. В этом есть некая таинственность и мощь старинного города на месте слияния двух великих рек Волги и Оки. Нижегородский Кремль подсвечен со стороны Кремлёвского бульвара и изнутри, а фонари снизу, словно горящие свечи ансамбля главной Кремлёвской площади. Подсветка главных пешеходных улиц Большой Покровской и Рождественской, иллюминация телевизионной башни, Нижегородские Откосы, площади и многое другое – всё это непередаваемая красота города.

Во время экскурсии мы проедем по историческому центру города и рассмотрим поближе архитектуру и достопримечательности Нижнего Новгорода, полюбуемся красивыми видами с разных ракурсов. Благодаря подсветке со смотровых площадок легко определить местоположение Оки, Волги, Стрелки. Празднично и красиво смотрятся Собор Александра Невского, построенный к чемпионату мира стадион, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим, купола Рождественской церкви, триумфальность Чкаловской лестницы… Наконец, вы посетите смотровую площадку в самом большом парке Нижнего Новгорода — «Швейцария». Главная улица городаВо время экскурсии вас также ожидает экскурсия по главной туристической улице Нижнего Новгорода — Большая Покровская. Это – одна из старейших пешеходных улиц города, связывающая его площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, в вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.