1 чел.
По популярности
Групповая
4.5 часа
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Начало: От вашего отеля в историческом центе города
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 7 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Начало: Площадь Революции 2/ Большая Покровская улица, 2
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
1 250₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
2 150₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Начало: Кремль, главный вход (Дмитриевская башня)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Один день в Нижнем Новгороде
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина29 мая 2024Добрый день. Хочется выразить большую благодарность гиду Елене и организатору Василию. Я была просто поражена сервисом, для нашей группы подали белый
- ККлимова29 мая 2024Экскурсия состоялась 21.05.2024 в 12-00. Мы впервые побывали в Нижнем Новгороде. Экскурсия, замечательно проведенная Мариной Александровной, позволила получить комплексное представление о
- ААндрей29 мая 2024Хорошая экскурсия.
- ННаталья24 мая 2024Очень интересная экскурсия. Замечательный гид Василий! Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Город красивый! Спасибо большое.
- ЕЕлена23 мая 2024Удивительный человек! Знает и любит свой город! Очень рекомендую!!!!! Прекрасная экскурсия!
- ЕЕленаАнатольевнаИгнаткина2 мая 2024Добрый день! Очень познавательная экскурсия, все что было заявлено к осмотру посмотрели, замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывала про доходные дома
- ЕЕвгения30 апреля 2024Экскурсия интересная, насыщенная как по информации, так и по впечатлениям. Организация экскурсии на высоте, всё во время, чётко, автобус комфортабельный. Особая благодарность экскурсоводу Эльвире за интересную и увлекательную подачу информации.
- ММайя12 апреля 2024Огромное спасибо Елене за восхитительное знакомство с городом! Было очень интересно и познавательно🤩 Рекомендуем! 👍
- ННаталья10 января 2024Привет, Нижний НовгородВсе прекрасно, интересно! Просто было очень холодно! Гиду огромное спасибо>
- ВВера14 августа 2023Было все на высшем уровне. Гид Надежда, самый лучший гид, который был за наши все экскурсии. Она очень увлекательно и
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Нижегородская канатная дорога»
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