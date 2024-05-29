Нижегородская канатная дорога – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «Нижегородская канатная дорога» в Нижнем Новгороде, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
701 отзыв
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900 за человека
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Индивидуальная
3 часа
265 отзывов
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Начало: От вашего отеля в историческом центе города
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 7 900 за всё до 4 чел.
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
81 отзыв
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Начало: Площадь Революции 2/ Большая Покровская улица, 2
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
1 250 за человека
Панорамы древнего Нижнего
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
4 отзыва
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
2 150 за человека
Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Начало: Кремль, главный вход (Дмитриевская башня)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Один день в Нижнем Новгороде
Групповая
10 часов
10 отзывов
Один день в Нижнем Новгороде
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    29 мая 2024
    Восемь веков Нижнего за три часа на авто
    Добрый день. Хочется выразить большую благодарность гиду Елене и организатору Василию. Я была просто поражена сервисом, для нашей группы подали белый
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    мини автобус марки Мерседес на 13 человек с очень приятным водителем. Город это люди, и Нижний Новгород меня поразил до глубины души радушной встречей. Елена и Василий-люди дела! Мы знаем, что такое сервис,так как работем в банке. Маршрут, подача информации, диалог с участниками,внешний вид и речь гида и даже индивидуальный подход все было на высшем уровне. Я еще вернусь к этим профессионалам и людям с большой буквы. Ребята, удачи Вам и побольше гостей. С Ув. АЛЬБИНА

  • К
    Климова
    29 мая 2024
    Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
    Экскурсия состоялась 21.05.2024 в 12-00. Мы впервые побывали в Нижнем Новгороде. Экскурсия, замечательно проведенная Мариной Александровной, позволила получить комплексное представление о
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    городе. Город с большой и достойной историей. Совершенно роскошные современные набережные, скверы, парки. Марина Александровна интересно представила нам Кремль, храм Александра Невского и Печерский монастырь. Спасибо огромное!

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
    Хорошая экскурсия.
  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    Восемь веков Нижнего за три часа на авто
    Очень интересная экскурсия. Замечательный гид Василий! Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Город красивый! Спасибо большое.
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Восемь веков Нижнего за три часа на авто
    Удивительный человек! Знает и любит свой город! Очень рекомендую!!!!! Прекрасная экскурсия!
  • Е
    ЕленаАнатольевнаИгнаткина
    2 мая 2024
    Панорамы древнего Нижнего
    Добрый день! Очень познавательная экскурсия, все что было заявлено к осмотру посмотрели, замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывала про доходные дома
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    по улице Рождественской, совершенно необыкновенно красивый храм в конце. В завершении очень понравилась водная прогулка. Сразу нарисовалась картинка расположения всех достопримечательностей. Очень рекомендую! По рекомендации экскурсовода посетили НГХМ по улице Верхневолжская д. 3 - восторг!

  • Е
    Евгения
    30 апреля 2024
    Один день в Нижнем Новгороде
    Экскурсия интересная, насыщенная как по информации, так и по впечатлениям. Организация экскурсии на высоте, всё во время, чётко, автобус комфортабельный. Особая благодарность экскурсоводу Эльвире за интересную и увлекательную подачу информации.
  • М
    Майя
    12 апреля 2024
    Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
    Огромное спасибо Елене за восхитительное знакомство с городом! Было очень интересно и познавательно🤩 Рекомендуем! 👍
  • Н
    Наталья
    10 января 2024
    Привет, Нижний Новгород
    Все прекрасно, интересно! Просто было очень холодно! Гиду огромное спасибо>
  • В
    Вера
    14 августа 2023
    Панорамы древнего Нижнего
    Было все на высшем уровне. Гид Надежда, самый лучший гид, который был за наши все экскурсии. Она очень увлекательно и
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    интересно все рассказывает, даже маленький ребёнок был под огромным впечатлением. На канатную дорогу была километровая очередь, но мы прошли вне очереди и доехали до Бора и назад(без выхода из кабины). Процветания Вам и хороших клиентов

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Нижегородская канатная дорога»

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  1. Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
  2. Восемь веков Нижнего за три часа на авто
  3. Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
  4. Панорамы древнего Нижнего
  5. Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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