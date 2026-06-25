С наступлением вечера дневная суета уходит, а современная подсветка преображает улицы, создавая впечатляющие контрасты света и тени. Это позволяет по-новому взглянуть на архитектурное наследие города.
Мы приглашаем вас на лёгкую и увлекательную прогулку по самым атмосферным местам Нижнего Новгорода, освещённого тысячами огней.
Мы приглашаем вас на лёгкую и увлекательную прогулку по самым атмосферным местам Нижнего Новгорода, освещённого тысячами огней.
Описание экскурсииОт кремля до Стрелки Наш вечер начнётся на главной площади города — площади Минина и Пожарского, откуда мы отправимся в Нижегородский кремль. Спустимся по знаменитой Чкаловской лестнице на Нижне-Волжскую набережную, пройдём к Нижегородской ярмарке и Стрелке — месту слияния Оки и Волги, а завершим прогулку на улице Рождественской, где особенно красиво горят вечерние огни. История в деталях Мы поговорим о том, кто, когда и зачем основал Нижний Новгород, какой храм Пётр I закрыл отныне и навеки, а также какое сокровище хранил грузовой порт. Эти и другие сюжеты из истории города оживут по пути, среди старинных зданий и набережных, преображённых вечерней подсветкой. Завершение вечера Экскурсия закончится на главной гастрономической улице города, где вы сможете самостоятельно продолжить приятный вечер в уютном баре, роскошном ресторане или милом кафе — на ваш вкус и настроение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Минина и Пожарского
- Нижегородский Кремль
- Чкаловская лестница
- Нижневолжская Набережная
- Нижегородская ярмарка
- Стрелка
- Рождественская
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Минина и Пожарского, Нижегородский район, городской округ Нижний Новгород
Завершение: Нижний Новгород, ул. Рождественская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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