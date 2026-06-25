Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы С наступлением вечера дневная суета уходит, а современная подсветка преображает улицы, создавая впечатляющие контрасты света и тени. Это позволяет по-новому взглянуть на архитектурное наследие города.



Мы приглашаем вас на лёгкую и увлекательную прогулку по самым атмосферным местам Нижнего Новгорода, освещённого тысячами огней.

Ольга Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 1.5 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии От кремля до Стрелки Наш вечер начнётся на главной площади города — площади Минина и Пожарского, откуда мы отправимся в Нижегородский кремль. Спустимся по знаменитой Чкаловской лестнице на Нижне-Волжскую набережную, пройдём к Нижегородской ярмарке и Стрелке — месту слияния Оки и Волги, а завершим прогулку на улице Рождественской, где особенно красиво горят вечерние огни. История в деталях Мы поговорим о том, кто, когда и зачем основал Нижний Новгород, какой храм Пётр I закрыл отныне и навеки, а также какое сокровище хранил грузовой порт. Эти и другие сюжеты из истории города оживут по пути, среди старинных зданий и набережных, преображённых вечерней подсветкой. Завершение вечера Экскурсия закончится на главной гастрономической улице города, где вы сможете самостоятельно продолжить приятный вечер в уютном баре, роскошном ресторане или милом кафе — на ваш вкус и настроение.

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