Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы читать дальше парадной Большой Покровской и купеческой Рождественской. Вы увидите величественные особняки и услышите легенды старинных усадеб.



Второй маршрут: от тихой Малой Покровской через смотровую площадку на набережной Федоровского к старинной Рождественской улице. Вас ждут открыточные виды на Стрелку и погружение в атмосферу «купеческого» Нижнего. «Третья столица», «архитектурная столица», «карман России», «промышленный кулак» — как только не называют Нижний Новгород! Выберите один из двух маршрутов, чтобы увидеть разные грани Нижнего Новгорода. Первый путь — по 5 12 отзывов

Описание экскурсии Уголки Нижнего Мы прогуляемся по улице Малая Покровская, которую до сих пор некоторые нижегородцы называют «Воробьёвкой», так как с 1924 по 1991 гг. Малая Покровская носила название «улица Якова Воробьёва» в честь председателя губернской Чрезвычайной комиссии Нижнего Новгорода. На этой улице сохранилось много интересных архитектурных объектов. Примечательны здания банка «Гарантия» (ныне «Саровбизнесбанк»), дом купца Иконникова, четырёхэтажное здание управления ФСБ, дома народной коммуны и другие. Литературное наследие Далее мы пройдём по улице Заломова (П. А. Заломов — прототип героя романа М. Горького «Мать») и выйдем на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода — набережную Федоровского, откуда открываются завораживающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города, а в вечерние часы — на знаменитые нижегородские закаты. Можно прогуляться по аллее дружбы, оказаться в корзине воздушного шара рядом с Жюлем Верном и увидеть один из памятников Максиму Горькому, который изображает великого русского писателя, задумчиво любующегося слиянием Оки и Волги. Особое место в Нижнем Новгороде После прогулки по набережной мы спустимся на одну из старейших улиц Нижнего Новгорода — Рождественскую, которую часто называют «купеческой». Каждое здание на этой улице имеет свою неповторимую архитектуру и историю. Среди знаковых строений на Рождественской улице одно из видных мест занимают здание банка Рукавишниковых и Строгановская (Рождественская) церковь. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Список мест зависит от выбранного маршрута

Панорамная площадка у гостиницы Азимут

Набережная Федоровского

Улица Рождественская

Малая Покровская

Большая Покровская Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Большая Покровская, д. 52, Нижний Новгород Завершение: Ул. Рождественская, Нижний Новгород Когда и сколько длится? Когда: Согласно расписанию в календаре Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.