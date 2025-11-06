«Третья столица», «архитектурная столица», «карман России», «промышленный кулак» — как только не называют Нижний Новгород! Выберите один из двух маршрутов, чтобы увидеть разные грани Нижнего Новгорода. Первый путь — по
Описание экскурсииУголки Нижнего Мы прогуляемся по улице Малая Покровская, которую до сих пор некоторые нижегородцы называют «Воробьёвкой», так как с 1924 по 1991 гг. Малая Покровская носила название «улица Якова Воробьёва» в честь председателя губернской Чрезвычайной комиссии Нижнего Новгорода. На этой улице сохранилось много интересных архитектурных объектов. Примечательны здания банка «Гарантия» (ныне «Саровбизнесбанк»), дом купца Иконникова, четырёхэтажное здание управления ФСБ, дома народной коммуны и другие. Литературное наследие Далее мы пройдём по улице Заломова (П. А. Заломов — прототип героя романа М. Горького «Мать») и выйдем на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода — набережную Федоровского, откуда открываются завораживающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города, а в вечерние часы — на знаменитые нижегородские закаты. Можно прогуляться по аллее дружбы, оказаться в корзине воздушного шара рядом с Жюлем Верном и увидеть один из памятников Максиму Горькому, который изображает великого русского писателя, задумчиво любующегося слиянием Оки и Волги. Особое место в Нижнем Новгороде После прогулки по набережной мы спустимся на одну из старейших улиц Нижнего Новгорода — Рождественскую, которую часто называют «купеческой». Каждое здание на этой улице имеет свою неповторимую архитектуру и историю. Среди знаковых строений на Рождественской улице одно из видных мест занимают здание банка Рукавишниковых и Строгановская (Рождественская) церковь. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Список мест зависит от выбранного маршрута
- Панорамная площадка у гостиницы Азимут
- Набережная Федоровского
- Улица Рождественская
- Малая Покровская
- Большая Покровская
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Большая Покровская, д. 52, Нижний Новгород
Завершение: Ул. Рождественская, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
6 ноя 2025
Гид опоздала на 20 минут. Пожалуй, это единственный минус. Экскурсия хорошая, все понравилось
С
Светлана
16 сен 2025
Интересная и познавательная экскурсия. Мы нижегородцы. Узнали много нового про наш любимый город. Спасибо большое
экскурсоводу.
И
Инна
12 авг 2025
Экскурсовод Марина прекрасно ведет экскурсию. Рассказывает интересно, не отвлекается от темы. Внимательна к туристам. Я очень довольна и обязательно рекомендую данного экскурсовода.
Т
Татьяна
8 июл 2025
Экскурсию бронировали заранее на сайте. Но в день проведения экскурсии позвонил гид и маршрут поменяли, т. к. группа на наш маршрут не собралась. Мы пошли по другому маршруту. В целом
А
Анна
20 мая 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия, которая началась с ул. Большая Покровская, дальше по Набережной, красивые виды
Н
Наталья
9 сен 2024
Интересная и познавательная экскурсия. Исторические факты разбавлены народными легендами и красивейшие виды Нижнего Новгорода оставили приятные впечатления.
С
Светлана
7 янв 2024
Спасибо фирме Эгма. Они всегда были на связи. Очень замечательные ребята. Интересная экскурсия пешеходная по центральным улицам Нижнего Новгорода. Ездили на вечернюю экскурсию на автобусе по городу. Замечательные экскурсоводы. Замечательный город! Обязательно еще приедем.
Е
Елена
6 ноя 2023
Экскурсия по двум улицам Б. Покровская и Рождественская оставила неизгладимое впечатление от рассказа экскурсовода Ольги Викторовны
Я
Яна
21 авг 2023
Была с ребенком 11 лет, ни разу не услышала, что он устал и хочет в отель. Экскурсовод Лариса очень приятная женщина, рассказывала интересно. Прошлись по основным улицам, Большой и малой
h
hi+79105
12 июн 2023
Замечательный экскурсовод Надежда познакомила нас Нижним Новгородом. 2,5 часа увлекательной экскурсии пролетели незаметно!
Е
Екатерина
9 июн 2023
Интересная, познавательная экскурсия, всё в меру- информация и прогулка
В
Вера
11 окт 2021
Отлично
