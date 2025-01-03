Рождественская сторона помнит набеги новгородских ушкуйников и татарских мурз. Отсюда двинулось на освобождение Москвы ополчение под руководством Минина и Пожарского.
Здесь уживались блеск и нищета, дорогие гостиницы и ночлежные дома, модные рестораны и обжорные ряды.
Я расскажу обо всём этом, а ещё о людях, живших «на дне», и тех, кого называли «некоронованными королями».
Здесь уживались блеск и нищета, дорогие гостиницы и ночлежные дома, модные рестораны и обжорные ряды.
Я расскажу обо всём этом, а ещё о людях, живших «на дне», и тех, кого называли «некоронованными королями».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Наш маршрут охватит такие места:
- Улица Кожевенная, откуда и пошла «золотая рота» из пьесы Горького «На дне» и где находилась чайная «Столбы»
- Площадь Народного Единства словно ожившая картина Маковского «Воззвание Минина»
- Бугровская ночлежка, нижегородский элеватор, вид на стены и башни Нижегородского кремля
- Дома богатейших династий Нижнего Новгорода — Бугровых, Рукавишниковых, Переплётчиковых, Пятовых
- Троицкая церковь
- Блиновский пассаж
- Первый в Нижнем Новгороде рейнский погребок (дом барона Дельвига)
- Памятник Волжской военной флотилии
- Первая аптека города
- Усадьбы Строгановых и Абамелек-Лазаревых
- Вид на Благовещенский мужской монастырь и первый мост через Оку
Предлагаю продолжить прогулку творчески — посетить мастер-класс по живописи, который традиционно проходит на территории Нижегородской ярмарки. За чашкой ароматного чая с городецким пряником вы создадите своими руками памятный нижегородский сувенир — картину, роспись матрёшки, ложки, футболки и прочее.
Организационные детали
- Мастер-класс оплачивается дополнительно по желанию
- Если среди вас будут дети младше 10 лет, условия проведения экскурсии и мастер-класса оговорим предварительно в личной переписке
- Дамам при посещении храма при себе нужно иметь косынку на голову
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 32 туристов
Нижегородка, влюблённая в свой город. Профессиональный экскурсовод. Познакомлю вас с красотами Нижнего Новгорода и его легендами, расскажу о характере города и его истории. Подстроюсь под ваши пожелания и настроение. Подскажу, где и что посмотреть в Нижнем самостоятельно, что купить из сувениров. Также провожу мастер-классы по живописи.Задать вопрос
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