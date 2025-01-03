Ирина — ваш гид в Нижнем Новгороде

Провела экскурсии для 32 туристов

Нижегородка, влюблённая в свой город. Профессиональный экскурсовод. Познакомлю вас с красотами Нижнего Новгорода и его легендами, расскажу о характере города и его истории. Подстроюсь под ваши пожелания и настроение. Подскажу, где и что посмотреть в Нижнем самостоятельно, что купить из сувениров. Также провожу мастер-классы по живописи.