Чем хворали и как лечились на Руси? Перенесёмся на два столетия назад и пройдём по следам тех, кто искал спасение от болезней, верил в целительную силу природы и научные открытия. Побываем на местах, где давным-давно располагались кладбища. На одном из них, по архивным сведениям, нашёл вечный покой аптекарь Эвениус. Дом-музей его внука заслужит нашего отдельного внимания.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Первое кладбище, которое мы посетим, было местом упокоения единоверцев. Здесь могли быть захоронены люди, чьи болезни были неизлечимыми в далёкие времена. Представим, как врачеватели, вооружённые лишь знаниями, полученными из старинных трактатов, лечебников и собственных наблюдений, боролись с эпидемиями холеры и чумы, лихорадками, чахоткой и недугами, которые сегодня кажутся нам пустяковыми.

Петропавловское кладбище (ныне парк Кулибина) — обязано своим появлением чуме 1771 года. Здесь упокоились и те, кто имел возможность получить более качественное лечение, и городская беднота, и солдаты, и женщины лёгкого поведения. Поговорим о периоде, когда закладывались основы современной фармакологии. При желании во время экскурсии соберём аптечный гербарий.

Бывшее лютеранское кладбище, где был похоронен легендарный аптекарь Эвениус. Сейчас оно застроено школой и бизнес-центром, рядом находится лютеранский приход. Попробуем представить, где человек, посвятивший всю жизнь поиску лекарств, нашёл свой последний приют.

Дом провизора Николая Эвениуса — внука первого нижегородского аптекаря. В доме на Студёной улице вы рассмотрите всяческие пузырьки и пробирки и при желании отведаете пирожные в форме пилюль и таблеток.

Вы узнаете:

какими лекарствами лечились наши предки

какие редкие и даже экзотические ингредиенты шли в рецепты

как диагностировали болезни в прошлые столетия и почему не удавалось вылечить людей

где найти вечное исцеление и узнать секрет здоровой жизни

как аптекари готовили лекарства

Организационные детали