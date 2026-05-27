Посетить бывшие погосты Нижнего Новгорода и дом провизора Эвениуса
Чем хворали и как лечились на Руси? Перенесёмся на два столетия назад и пройдём по следам тех, кто искал спасение от болезней, верил в целительную силу природы и научные открытия. Побываем на местах, где давным-давно располагались кладбища. На одном из них, по архивным сведениям, нашёл вечный покой аптекарь Эвениус. Дом-музей его внука заслужит нашего отдельного внимания.
Описание экскурсии
Первое кладбище, которое мы посетим, было местом упокоения единоверцев. Здесь могли быть захоронены люди, чьи болезни были неизлечимыми в далёкие времена. Представим, как врачеватели, вооружённые лишь знаниями, полученными из старинных трактатов, лечебников и собственных наблюдений, боролись с эпидемиями холеры и чумы, лихорадками, чахоткой и недугами, которые сегодня кажутся нам пустяковыми.
Петропавловское кладбище (ныне парк Кулибина) — обязано своим появлением чуме 1771 года. Здесь упокоились и те, кто имел возможность получить более качественное лечение, и городская беднота, и солдаты, и женщины лёгкого поведения. Поговорим о периоде, когда закладывались основы современной фармакологии. При желании во время экскурсии соберём аптечный гербарий.
Бывшее лютеранское кладбище, где был похоронен легендарный аптекарь Эвениус. Сейчас оно застроено школой и бизнес-центром, рядом находится лютеранский приход. Попробуем представить, где человек, посвятивший всю жизнь поиску лекарств, нашёл свой последний приют.
Дом провизора Николая Эвениуса — внука первого нижегородского аптекаря. В доме на Студёной улице вы рассмотрите всяческие пузырьки и пробирки и при желании отведаете пирожные в форме пилюль и таблеток.
Вы узнаете:
какими лекарствами лечились наши предки
какие редкие и даже экзотические ингредиенты шли в рецепты
как диагностировали болезни в прошлые столетия и почему не удавалось вылечить людей
где найти вечное исцеление и узнать секрет здоровой жизни
как аптекари готовили лекарства
Организационные детали
Билеты в дом Эвениуса включены в стоимость экскурсии
С вами будет гид из нашей команды
в пятницу в 15:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около ТЮЗа
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 259 туристов
Мы — команда ярких, креативных и пытливых гидов. Весной 2025 года мы завершили обучение, получили аттестаты и с тех пор наша жизнь изменилась до неузнаваемости.
портал знаний и жаждем поделиться этими открытиями с вами.
Нас объединяет желание узнавать потаённые исторические факты, составлять неизведанные маршруты и показывать Нижний Новгород с новых, порой неожиданных, сторон.
В нашей команде есть основатели проектов по сохранению и развитию исторической среды, ландшафтные архитекторы, обожатели Максима Горького, учителя, бухгалтеры и математики (что, кстати, очень помогает вычислить длину моста или глубину залегания станций метро).
Отлично знаем город, любим рассказывать душещипательные и романтические истории из жизни наших земляков. А в запасе всегда найдётся парочка мистических легенд.
