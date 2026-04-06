18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В начале 20 века Нижний Новгород, разбогатевший благодаря ярмарке, стал площадкой для экспериментов лучших архитекторов России. Купцы строили доходные дома и усадьбы в новом стиле, демонстрируя вкус и амбиции. Я покажу вам фасады, где расцветают каменные цветы и прячутся сказочные существа. Расскажу о мировом модерне и о том, как русские зодчие сумели его приручить.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- крестьянский поземельный банк и комплекс банка Рукавишниковых
- дом Ф. И. Обжорина-Коротина, усадьбу купца А. В. Маркова и дом Д. В. Сироткина
- ресторан братьев Розановых
- набережные и главные улицы, где модерн соседствует с классикой
- малоизвестные переулки с неожиданными памятниками архитектуры
Вы узнаете:
- как европейский модерн изменил облик российских городов
- почему расцвет русского модерна совпал с Серебряным веком
- какие архитекторы создавали здания для нижегородских купцов
- чем декоративные мотивы модерна отличались от привычной классики
Я покажу иллюстрации — фотографии, проекты зданий и репродукции картин, которые помогут понять замысел архитекторов прошлого и встроить памятники нижегородского модерна в общероссийский и европейский контекст.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|699 ₽
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6904 туристов
Я гид, культуролог, преподаватель, организатор литературных программ в Нижнем Новгороде. Рассказываю о своём городе с любовью к его истории и культуре, но без неуместного пафоса и ура-патриотизма. Люблю сочетать серьёзный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
В конце марта 2026 года мы побывали на экскурсии "Нижегородский модерн". Была группа из 7 разновозрастных человек (без детей). Прогулка по центральным и не очень улицам города оказалась интересной и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Артем провёл увлекательную экскурсию, которая навсегда останется в памяти как и сама поездка в Нижний Новгород. Спасибо огромное Артёму за полное погружение в архитектуру Нижегородского модерна и за ответы на вопросы.
Вам был полезен этот отзыв?
С благодарностью за новые грани Нижнего Новгорода! Информативно, интересно, с вниманием к экскурсанту и любовью к городу!
Вам был полезен этот отзыв?
Артём отличный рассказчик, всё чётко, по делу, без лишней информации. 2.5 часа пролетели как один. Мы даже не замёрзли, т к двигались в хорошем темпе. Идеальный тайм менеджмент и баланс фактов и историй. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Нижегородский модерн - прекрасен! А вереница историй про дома и особняки, про их жителей и архитекторов - захватывающая и органично дополняет экскурсию. Любопытно было посмотреть и узнать и о местных, региональных стилистических особенностях.
Если Вы - поклонник модерна, обязательно закажите эту экскурсию!
Артём, благодарим Вас за интересную, содержательную прогулку и передаём теплый привет из Астрахани!
Если Вы - поклонник модерна, обязательно закажите эту экскурсию!
Артём, благодарим Вас за интересную, содержательную прогулку и передаём теплый привет из Астрахани!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Спасибо Артёму за отличную экскурсию по нижегородскому модерну. Мы с супругой увидели массу интересных зданий, в том числе и те, что сложно найти, просто гуляя по городу. Артём также показал и образчики современной архитектуры, стилизованные под модерн.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Нижегородский модерн: исследование архитектуры Серебряного века»
Индивидуальная
до 10 чел.
Как Николай I облик Нижнего поменял
Погулять по историческому центру и узнать, как 33 указа превратили город в жемчужину Поволжья
Начало: У Нижегородского кремля
Сегодня в 10:30
12 авг в 10:30
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревянный Нижний Новгород - от классики до модерна
Представить, как выглядел город на рубеже 19 и 20 веков
Начало: На площади Минина и Пожарского
14 авг в 11:00
19 авг в 11:30
от 9500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 25 чел.
Что таит в себе Нижний Новгород - редкие травы, грибы и кладбища в самом сердце города
Посетить бывшие погосты Нижнего Новгорода и дом провизора Эвениуса
Начало: Около ТЮЗа
Расписание: в пятницу в 15:00
14 авг в 15:00
21 авг в 15:00
1500 ₽ за человека
от 7834 ₽ за группу