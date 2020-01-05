18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Авторское исследование влияния и следов мирового модерна в облике Нижнего Новгорода

Artyom
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Artyom – ваш гид
Приглашаю осмотреть сохранившиеся купеческие дома, построенные сто лет назад и до сих пор украшающие Нижний.

Я расскажу вам не только о мировом модерне и его влиянии на все сферы культуры, но и покажу, как русские зодчии придали городу яркий вид, применяли нестандартные решения и украшали здания экзотичесиким декором.
От 2999 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.94
Нижегородский модерн
Нижегородский модерн

Период модерна не был долгим в истории европейской культуры, но его влияние и значение вряд ли возможно переоценить. Искусство, литература, музыка, театр – нет ни одной духовной сферы, где модерн бы не оставил следа. Конечно, это касается и архитектуры. Облик европейских (и не только) городов навсегда изменился после того, как зодчие эпохи модерна, не боясь придумывать новое и экспериментировать, украсили их своими зданиями.

В России модерн совпал с Серебряным веком – временем небывалого расцвета во всех областях культуры. Русские поэты, художники и композиторы не отставали от западных коллег, а часто и опережали их в своих творческих поисках. Что касается архитекторов, то их постройки до сих пор вызывают заслуженное восхищение туристов со всего света и историков культуры.

Эти слова справедливы по отношению не только к Москве и Петербургу, но ко многим региональным центрам. Особенно здесь выделяется Нижний Новгород, который благодаря крупнейшей в мире ярмарке к середине XIX в. стал торговой столицей Российской империи. Нижегородские купцы активно строили по всему городу свои доходные дома, усадьбы, банки и рестораны. Торговые люди часто обладали не только большим состоянием, но и неплохим вкусом, коллекционировали предметы искусства, покровительствовали художникам и ученым. Следили они и за архитектурной повесткой дня. Для возведения своих зданий купечество нередко приглашало ведущих русских зодчих, чьи имена знали и в столицах, и далеко за рубежом.

К счастью, сегодня большинство памятников эпохи модерна, как и сто лет назад, украшают нижегородские улицы. Фасады этих зданий часто имеют яркий и необычный декор, на стенах расцветают экзотические цветы, а вход охраняют сказочные существа.

Во время нашей экскурсии мы подробнее познакомимся с наиболее значительными памятниками эпохи модерна в городе. Не останутся без внимания и не самые примечательные строения, которые при более пристальном взгляде откроют внимательному зрителю необычные художественные детали и нестандартные архитектурные решения. Наш маршрут будет проходить по главным улицам и набережным Нижнего, но мы всегда будем готовы свернуть в переулок, чтобы посмотреть притаившийся в стороне от туристических маршрутов памятник.

Наш рассказ разнообразит богатый иллюстративный материал (фотографии, репродукции картин, рисунки, проекты зданий), который, с одной стороны, поможет лучше понять замысел выдающихся архитекторов прошлого, а с другой, позволит встроить памятники нижегородского модерна в общероссийский и общеевропейский контекст.

Нижегородский модерн
Нижегородский модерн
Нижегородский модерн

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Artyom
Artyom
Артем, 31 год. Культуролог, гид, преподаватель. Интересуюсь историей и мифологией городских пространств, современной архитектурой, собираю виртуальную коллекцию необычных мест, зданий и объектов Нижнего Новгорода.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Блестящий гид Артем: интеллектуальный, эрудированный, прекрасно образованный, -просто восторг слушать! Он не просто рассказывает, он увлечен темой, что переводит жанр из образовательной прогулки в акт творчества! Всем рекомендую: узнаете много интересного и получите большое удовольствие!
5 августа 2019
Исключительно интересно и невероятно познавательно
23 июля 2019
Экскурсия 20 июля с.г., на которой мы были только вдвоем с мужем, была не просто замечательная, а исключительно замечательная.! Экскусовод Артем - удивительный и необыкновенный - эрудит, очень образованный, сказывается образование исторического факультета университета, знание предмета превосходное и вообще очень разносторонний человек с такой теплотой рассказывает о своем городе, что мы ушли с зкскурсии, влюбленные в этот город. Очень хорошо выбран маршрут и подобран материал.
Так увлеклись экскурсией , и мы и Артем, что проходили не 2 часа, а 3 часа, которые пролетели незаметно в компании такого прекрасного экскурсовода и очень доброжелательного, деликатного, хорошо воспитанного и приятного человека. Браво, Артем! Молодец! Именно подобные экскурсии и общение с такими людьми пробуждают наши души.Успехов тебе, Артем, продолжай нести тепло и добро в души людей, у тебя это отлично получается! Огромное спасибо!. Всем очень-очень рекомендуем экскурсии Артема. Нина и Владимир Степанено.
30 мая 2019
Большое спасибо Артему за прекрасную экскурсию. Несмотря на то, что мы продвинутые экскурсанты с большим опытом путешествий как по России, так и по всему миру, Артем удивил нас не только знанием родного города, но и общей культурой. Также хочется отметить его доброжелательность и легкость общения. Мы будем рекомендовать Артема нашим друзьям, а также сами обязательно вернемся еще не раз в такой прекрасный город как Нижний Новгород.
Максим
12 февраля 2019
Экскурсия по нижегородскому модерну с Артёмом была лучшей прогулкой нашей поездки "Лед и пламень". С хорошим гидом модерн можно смотреть и в снег, и в ветер!

Отлично было все - и глубина, и сюжеты, и интонации. Участники нашей поездки - люди заинтересованные, много ездят, ходят на экскурсии и у них достаточно высокие ожидания от гидов. Артем оправдал эти ожидания на 100%! Будем планировать теперь следующую поездку в Нижний Новгород, чтобы пообщаться с таким рассказчиком.
10 января 2019
Экскурсия нам понравилась. С гидом договорились о встрече в удобном месте в удобное время. Прошлись по центральным улицам, заходили и в закоулки. Артем нам охарактеризовал множество зданий, попутно рассказывая о нижегородском житье-бытье давних времен, причудах и хитростях купцов, заправляющих экономической жизнью города.Гид не обошел вниманием и современные здания, показав нам работы современных архитекторов . После экскурсии мы пошли гулять по городу сами, но все не могли отделаться от привычки искать в зданиях "ушки", асимметрию, округлые линии и прочие признаки модерна, так что разглядывали все вокруг с дополнительным усердием. Спасибо!
21 ноября 2018
Выражаем огромную благодарность Артёму за отличную экскурсию. Несмотря на разный возраст, было интересно всем. Артём на всём протяжении нашего путешествия по Нижнему спрашивал, на чём сделать акцент, о чём рассказать поподробнее. В следующий приезд будем опять выбирать себе в гиды Артёма. Рекомендуем, скучно точно не будет!
16 сентября 2018
Интересная содержательная экскурсия. Артем профессионал и отлично знает предмет. Будем рекомендовать. Спасибо
7 ноября 2017
С удовольствием побывала на экскурсии по теме Нижегородский модерн. За два часа экскурсии наш гид Артем рассказал нам об очень большом количестве зданий города, причем приятно то, что не смотря на тему модерна, мы услышали и о зданиях, построенных в других стилях. Экскурсия очень динамичная, содержательная. Артем коммуникабельный, приятный в общении молодой человек, обладающий не только обширными знаниями в области истории и архитектуры города и России, но и прекрасным чувством юмора, что очень приятно и украшает экскурсию. Благодарна нашему гиду Артему за экскурсию и обязательно рекомендую Артема всем гостям Нижнего Новгорода. Спасибо!
6 ноября 2017
Огромная благодарность Артему за интересную и познавательную прогулку по городу. Обязательно рекомендуем всем.
Ещё 8 отзывов

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