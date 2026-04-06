18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Нижегородский модерн: исследование архитектуры Серебряного века

Полюбоваться столетними домами и найти следы мирового модерна в облике города
В начале 20 века Нижний Новгород, разбогатевший благодаря ярмарке, стал площадкой для экспериментов лучших архитекторов России. Купцы строили доходные дома и усадьбы в новом стиле, демонстрируя вкус и амбиции. Я покажу вам фасады, где расцветают каменные цветы и прячутся сказочные существа. Расскажу о мировом модерне и о том, как русские зодчие сумели его приручить.
5
40 отзывов
Нижегородский модерн: исследование архитектуры Серебряного века
Нижегородский модерн: исследование архитектуры Серебряного века
Нижегородский модерн: исследование архитектуры Серебряного века

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • крестьянский поземельный банк и комплекс банка Рукавишниковых
  • дом Ф. И. Обжорина-Коротина, усадьбу купца А. В. Маркова и дом Д. В. Сироткина
  • ресторан братьев Розановых
  • набережные и главные улицы, где модерн соседствует с классикой
  • малоизвестные переулки с неожиданными памятниками архитектуры

Вы узнаете:

  • как европейский модерн изменил облик российских городов
  • почему расцвет русского модерна совпал с Серебряным веком
  • какие архитекторы создавали здания для нижегородских купцов
  • чем декоративные мотивы модерна отличались от привычной классики

Я покажу иллюстрации — фотографии, проекты зданий и репродукции картин, которые помогут понять замысел архитекторов прошлого и встроить памятники нижегородского модерна в общероссийский и европейский контекст.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет699 ₽
Стандартный билет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6904 туристов
Я гид, культуролог, преподаватель, организатор литературных программ в Нижнем Новгороде. Рассказываю о своём городе с любовью к его истории и культуре, но без неуместного пафоса и ура-патриотизма. Люблю сочетать серьёзный
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заинтересованный разговор о Нижнем с историческими анекдотами, байками и городскими легендами. Прекрасно знаю как парадный город, так и его изнанку. С одинаковым воодушевлением рассказываю и про нижегородский кремль, и про нижегородский стрит-арт. Меня вдохновляют не только ушедшие эпохи, но и современный Нижний с его актуальной литературой, искусством и архитектурой. Стараюсь не только просвещать своих гостей, делиться с ними любимыми историями и местами в Нижнем, но и сам учусь у них. Благо многие из них — опытные путешественники со своими историями, прекрасно образованные и тонко чувствующие люди.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В конце марта 2026 года мы побывали на экскурсии "Нижегородский модерн". Была группа из 7 разновозрастных человек (без детей). Прогулка по центральным и не очень улицам города оказалась интересной и
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насыщенной информацией о городе и горожанах. Увидели необычные дома, рассмотрели в деталях здания (особенно интересно было здание банка). Артём обращал наше внимание на такие детали, которые как бы спрятаны от прохожи. Так же Артем ответил на все наши вопросы, которые у нас возникают в процессе.
К концу экскурсии мы легко сами определяли дома стиля модерн.
Уверен, что мы вернёмся в Нижний Новгород, чтобы пройти с Артёмом по другим улицам и послушать его рассказы на других экскурсиях.
Однозначно рекомендую эту экскурсию к посещению.

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Е
Артем провёл увлекательную экскурсию, которая навсегда останется в памяти как и сама поездка в Нижний Новгород. Спасибо огромное Артёму за полное погружение в архитектуру Нижегородского модерна и за ответы на вопросы.
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Светлана
С благодарностью за новые грани Нижнего Новгорода! Информативно, интересно, с вниманием к экскурсанту и любовью к городу!
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Нина
Артём отличный рассказчик, всё чётко, по делу, без лишней информации. 2.5 часа пролетели как один. Мы даже не замёрзли, т к двигались в хорошем темпе. Идеальный тайм менеджмент и баланс фактов и историй. Спасибо!
Артём отличный рассказчик, всё чётко, по делу, без лишней информации. 2.5 часа пролетели как один. Мы
Артём отличный рассказчик, всё чётко, по делу, без лишней информации. 2.5 часа пролетели как один. Мы
Артём отличный рассказчик, всё чётко, по делу, без лишней информации. 2.5 часа пролетели как один. Мы
Артём отличный рассказчик, всё чётко, по делу, без лишней информации. 2.5 часа пролетели как один. Мы
Артём отличный рассказчик, всё чётко, по делу, без лишней информации. 2.5 часа пролетели как один. Мы
Артём отличный рассказчик, всё чётко, по делу, без лишней информации. 2.5 часа пролетели как один. Мы
Артём отличный рассказчик, всё чётко, по делу, без лишней информации. 2.5 часа пролетели как один. Мы
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Ирина
Нижегородский модерн - прекрасен! А вереница историй про дома и особняки, про их жителей и архитекторов - захватывающая и органично дополняет экскурсию. Любопытно было посмотреть и узнать и о местных, региональных стилистических особенностях.
Если Вы - поклонник модерна, обязательно закажите эту экскурсию!
Артём, благодарим Вас за интересную, содержательную прогулку и передаём теплый привет из Астрахани!
Нижегородский модерн - прекрасен! А вереница историй про дома и особняки, про их жителей и архитекторов
Нижегородский модерн - прекрасен! А вереница историй про дома и особняки, про их жителей и архитекторов
Нижегородский модерн - прекрасен! А вереница историй про дома и особняки, про их жителей и архитекторов
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Р
Спасибо Артёму за отличную экскурсию по нижегородскому модерну. Мы с супругой увидели массу интересных зданий, в том числе и те, что сложно найти, просто гуляя по городу. Артём также показал и образчики современной архитектуры, стилизованные под модерн.
Спасибо Артёму за отличную экскурсию по нижегородскому модерну. Мы с супругой увидели массу интересных зданий, в
Спасибо Артёму за отличную экскурсию по нижегородскому модерну. Мы с супругой увидели массу интересных зданий, в
Спасибо Артёму за отличную экскурсию по нижегородскому модерну. Мы с супругой увидели массу интересных зданий, в
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