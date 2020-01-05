18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю осмотреть сохранившиеся купеческие дома, построенные сто лет назад и до сих пор украшающие Нижний. Я расскажу вам не только о мировом модерне и его влиянии на все сферы культуры, но и покажу, как русские зодчии придали городу яркий вид, применяли нестандартные решения и украшали здания экзотичесиким декором.

Период модерна не был долгим в истории европейской культуры, но его влияние и значение вряд ли возможно переоценить. Искусство, литература, музыка, театр – нет ни одной духовной сферы, где модерн бы не оставил следа. Конечно, это касается и архитектуры. Облик европейских (и не только) городов навсегда изменился после того, как зодчие эпохи модерна, не боясь придумывать новое и экспериментировать, украсили их своими зданиями.

В России модерн совпал с Серебряным веком – временем небывалого расцвета во всех областях культуры. Русские поэты, художники и композиторы не отставали от западных коллег, а часто и опережали их в своих творческих поисках. Что касается архитекторов, то их постройки до сих пор вызывают заслуженное восхищение туристов со всего света и историков культуры.

Эти слова справедливы по отношению не только к Москве и Петербургу, но ко многим региональным центрам. Особенно здесь выделяется Нижний Новгород, который благодаря крупнейшей в мире ярмарке к середине XIX в. стал торговой столицей Российской империи. Нижегородские купцы активно строили по всему городу свои доходные дома, усадьбы, банки и рестораны. Торговые люди часто обладали не только большим состоянием, но и неплохим вкусом, коллекционировали предметы искусства, покровительствовали художникам и ученым. Следили они и за архитектурной повесткой дня. Для возведения своих зданий купечество нередко приглашало ведущих русских зодчих, чьи имена знали и в столицах, и далеко за рубежом.

К счастью, сегодня большинство памятников эпохи модерна, как и сто лет назад, украшают нижегородские улицы. Фасады этих зданий часто имеют яркий и необычный декор, на стенах расцветают экзотические цветы, а вход охраняют сказочные существа.

Во время нашей экскурсии мы подробнее познакомимся с наиболее значительными памятниками эпохи модерна в городе. Не останутся без внимания и не самые примечательные строения, которые при более пристальном взгляде откроют внимательному зрителю необычные художественные детали и нестандартные архитектурные решения. Наш маршрут будет проходить по главным улицам и набережным Нижнего, но мы всегда будем готовы свернуть в переулок, чтобы посмотреть притаившийся в стороне от туристических маршрутов памятник.

Наш рассказ разнообразит богатый иллюстративный материал (фотографии, репродукции картин, рисунки, проекты зданий), который, с одной стороны, поможет лучше понять замысел выдающихся архитекторов прошлого, а с другой, позволит встроить памятники нижегородского модерна в общероссийский и общеевропейский контекст.