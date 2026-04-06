18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

заинтересованный разговор о Нижнем с историческими анекдотами, байками и городскими легендами. Прекрасно знаю как парадный город, так и его изнанку. С одинаковым воодушевлением рассказываю и про нижегородский кремль, и про нижегородский стрит-арт. Меня вдохновляют не только ушедшие эпохи, но и современный Нижний с его актуальной литературой, искусством и архитектурой. Стараюсь не только просвещать своих гостей, делиться с ними любимыми историями и местами в Нижнем, но и сам учусь у них. Благо многие из них — опытные путешественники со своими историями, прекрасно образованные и тонко чувствующие люди.