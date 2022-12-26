Мы начнем свой путь по окским просторам с посещения Источника святого князя Владимира с купальней и часовней в селе Сартаково. Затем мы поедем в столицу кожевенников Нижегородчины - город Богородск, где осмотрим Кабацкий пруд, гору Крутушка, музеи и купеческие особняки; познакомимся с кожевенным и гончарным промыслами.

Сразу за Богородском в Подвязье стоит усадьба Приклонских-Рукавишниковых. Здесь можно увидеть уникальный храм-ротонду и прогуляться по прекрасной аллее. К сожалению, мы не сможем заехать в Дудин монастырь на Оке и в Оранки, где сохранилось кладбище немецких военнопленных и содержался даже сам фельдмаршал Паулюс: дорога туда оставляет желать лучшего. Также остаются за бортом в нашем путешествии Богородский аэродром и аэроклуб.

В Ворсме мы полюбуемся видами на великолепное озеро Тосканка и Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Ну, а магазины ножей и топоров в Ворсме - на каждом шагу. Вы сможете прикупить для хозяйства кухонный топорик, как у Раскольникова. Обязательно берите деньги на сувениры. А вдруг прикупите павловский висячий замóк или килограмм лимонов.

Павлово-на-Оке – кладезь достопримечательностей, памятников и музеев. Здесь есть памятник даже бойцовским гусям, которых в Арзамасе всех съели, а в Павлове божатся, что сохранили.

На обратном пути мы можем проехать другой дорогой. Можно переправиться через Оку по льду или понтонному мосту, проехать мимо озера Искра и усадьбы Никиты Михалкова в Щепачихе, заглянуть ненадолго в Гороховец и Володарск, полюбоваться на деревянный модерн. Вам решать.