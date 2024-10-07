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Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами

Индивидуальная экскурсия на машине: посещение купеческих особняков и монастырей
Что ни город, то промысел: народный, с выдумкой и забавой. В Павлове – лимоны и замки́, в Ворсме – ножи, в Богородске – кожевенные и гончарные изделия. А по пути – озера и церкви, дворянские усадьбы и нескучные музеи.

Как много сохранилось каменных купеческих домов! Всё это мы посмотрим, а в одном старинном особняке даже пообедаем.
4.9
7 отзывов
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами

Описание экскурсии

Мы начнем свой путь по окским просторам с посещения Источника святого князя Владимира с купальней и часовней в селе Сартаково. Затем мы поедем в столицу кожевенников Нижегородчины – город Богородск, где осмотрим Кабацкий пруд, гору Крутушка, музеи и купеческие особняки, познакомимся с кожевенным и гончарным промыслами. В Ворсме мы полюбуемся видами на великолепное озеро Тосканка и Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Ну, а магазины ножей и топоров в Ворсме – на каждом шагу. Вы сможете прикупить для хозяйства кухонный топорик, как у Раскольникова. Обязательно берите деньги на сувениры. А вдруг прикупите павловский висячий замóк или килограмм лимонов. Павлово-на-Оке – кладезь достопримечательностей, памятников и музеев. Здесь есть памятник даже бойцовским гусям, которых в Арзамасе всех съели, а в Павлове божатся, что сохранили. На обратном пути мы можем проехать другой дорогой. Можно переправиться через Оку по льду или понтонному мосту, проехать мимо озера Искра и усадьбы Никиты Михалкова в Щепачихе, заглянуть ненадолго в Гороховец и Володарск, полюбоваться на деревянный модерн. Решать вам!

Ежедневно в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Источник князя Владимира (Сартаково)
  • Музей керамики города Богородск
  • Гора Крутушка и Кабацкое озеро (Богородск)
  • Усадьба Подвязье Приклонских-Рукавишниковых
  • Озеро Тосканка (Ворсма)
  • Свято-Троицкий Островоезерский монастырь
  • Памятник Александру Второму (Ворсма)
  • Царь-замóк и памятник Павловскому лимону
  • Памятник «Гусиные бои»
  • Павловский исторический музей (усадьба В. Гомулина)
  • Дом купца П.В. Щеткина (Павлово)
Что включено
  • Услуги гида
  • Путевая экскурсия
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Сувениры,
  • Билеты в музеи.
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 4, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Остались очень довольны Андреем - организатором и путевым гидом нашего небольшого тура по окрестностям Нижнего Новгорода. По согласованию Андрей встретил нас с вещами с поезда и по завершении тура привёз
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на причал речного вокзала на посадку на теплоход. Состав и насыщенность тура Андрей очень грамотно варьировал в соответствии с ситуацией. Пробки из-за воскресных вечерних возвратов в Нижний Андрей предусмотрительно компенсировал посещением после летней дачи Бугрова в Володарске - Гороховца на Клязьме, что оказалось более чем равноценной заменой новодела в Сартаково. Великолепные виды города и окрестностей, Клязьмы, прекрасный местный музей, Сретенский монастырь и последующий завтрак в местной дешёвой, но очень гостеприимной пирожковой с великолепной выпечкой стОили заезда в Владимирскую губернию.
Дальнейший маршрут через понтонный мост через Павлово в Ворсму, где мы купили местные качественные ножи, Андрей комментировал, как и все другие участки маршрута, интересной информацией из истории района в разные временнЫе периоды. В Богородске посетили музей керамики и узнали развёрнутую историю установления Советской Власти в городе со её неоднозначными перипетиями.
Возвращались в Нижний через Оку, через автозаводский район, где основательно подкрепились по рекомендации Андрея в небольшом итальянском ресторанчике. Закончили тур проездом мимо ГАЗа на стрелку Оки с Волгой. где сделали прекрасные снимки города.
Большая благодарность Андрею за грамотный, познавательный отдых.

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Ф
Остались очень довольны Андреем - организатором и путевым гидом нашего небольшого тура по окрестностям Нижнего Новгорода. По согласованию Андрей встретил нас с вещами с поезда и по завершении тура привёз
читать дальшеуменьшить

на причал речного вокзала на посадку на теплоход. Состав и насыщенность тура Андрей очень грамотно варьировал в соответствии с ситуацией. Пробки из-за воскресных вечерних возвратов в Нижний Андрей предусмотрительно компенсировал посещением после летней дачи Бугрова в Володарске - Гороховца на Клязьме, что оказалось более чем равноценной заменой новодела в Сартаково. Великолепные виды города и окрестностей, Клязьмы, прекрасный местный музей, Сретенский монастырь и последующий завтрак в местной дешёвой, но очень гостеприимной пирожковой с великолепной выпечкой стОили заезда в Владимирскую губернию.
Дальнейший маршрут через понтонный мост через Павлово в Ворсму, где мы купили местные качественные ножи, Андрей комментировал, как и все другие участки маршрута, интересной информацией из истории района в разные временнЫе периоды. В Богородске посетили музей керамики и узнали развёрнутую историю установления Советской Власти в городе со её неоднозначными перипетиями.
Возвращались в Нижний через Оку, через автозаводский район, где основательно подкрепились по рекомендации Андрея в небольшом итальянском ресторанчике. Закончили тур проездом мимо ГАЗа на стрелку Оки с Волгой. где сделали прекрасные снимки города.
Большая благодарность Андрею за грамотный, познавательный отдых.

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Л
Добрый вечер, сегодня побывала на экскурсии организованной Спутником в Павлове, Богородицке, Ворсме и т. д. Спасибо организаторам что даёте возможность прикоснуться к истории малых российских городов. Огромная благодарность экскурсоводу Андрею
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Логваному за профессионализм, эрудицию, позитив. С этим человеком было комфортно путешествовать в течение значительно временного промежутка. Не могу отдельно что-то выделить, все места заслуживают внимания и обязательного посещения. Обязательно приеду ещё!

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Б
Добрый вечер, сегодня побывала на экскурсии организованной Спутником в Павлове, Богородицке, Ворсме и т. д. Спасибо организаторам что даёте возможность прикоснуться к истории малых российских городов. Огромная благодарность экскурсоводу Андрею
читать дальшеуменьшить

Логваному за профессионализм, эрудицию, позитив. С этим человеком было комфортно путешествовать в течение значительно временного промежутка. Не могу отдельно что-то выделить, все места заслуживают внимания и обязательного посещения. Обязательно приеду ещё!

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Л
Отличный маршрут в компании с оптимистичным гидом Андреем.
Путевая информация четкая, не перегруженная.
Андрей показал нам много интересного за одну поездку. У него есть важное качество - он слышит ваши пожелания и
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учитывает их.
Потрясающая природная красота вдоль реки Клязьмы.
Восторг от посещения богородского музей керамики и общения с его хозяином. Музеи, монастыри, храмы… Трудно описать эмоции, пережитые за день один день путешествия.
Огромная благодарность Андрею за чудесную поездку

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С
Действительно лучшая экскурсия. Гид Андрей очень увлекательно рассказывает о местах, которые мы проезжаем. Музей керамики в Богородске восхитителен, экскурсию нам провёл Чернышов Александр Юрьевич, замечательный художник. Пообедали мы в ресторане Династия в Павлово(посикунчики-волшебны). Для Гороховца у меня уже кончились всё синонимы слова "восхитительно", очень рекомендую посетить.
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Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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