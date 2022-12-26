Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами

Что ни город, то промысел: народный

Что ни город, то промысел: народный, с выдумкой и забавой. В Павлове - лимоны и замки́, в Ворсме - ножи, в Богородске - кожевенные и гончарные изделия. А по пути - озера и церкви, дворянские усадьбы и нескучные музеи.

Как много сохранилось каменных купеческих домов! Всё это мы посмотрим, а в одном старинном особняке даже пообедаем.
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково. Вверх по Оке за народными промыслами

Что вас ожидает 🤩

  • Источник князя Владимира (Сартаково).
  • Музей керамики города Богородск.
  • Гора Крутушка и Кабацкое озеро (Богородск).
  • Усадьба Подвязье Приклонских-Рукавишниковых.
  • Озеро Тосканка (Ворсма).
  • Свято-Троицкий Островоезерский монастырь.
  • Памятник Александру Второму (Ворсма).
  • Царь-замóк и памятник Павловскому лимону.
  • Памятник «Гусиные бои».
  • Павловский исторический музей (усадьба В. Гомулина).
  • Дом купца П. В. Щеткина (Павлово)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы начнем свой путь по окским просторам с посещения Источника святого князя Владимира с купальней и часовней в селе Сартаково. Затем мы поедем в столицу кожевенников Нижегородчины - город Богородск, где осмотрим Кабацкий пруд, гору Крутушка, музеи и купеческие особняки; познакомимся с кожевенным и гончарным промыслами.
Сразу за Богородском в Подвязье стоит усадьба Приклонских-Рукавишниковых. Здесь можно увидеть уникальный храм-ротонду и прогуляться по прекрасной аллее. К сожалению, мы не сможем заехать в Дудин монастырь на Оке и в Оранки, где сохранилось кладбище немецких военнопленных и содержался даже сам фельдмаршал Паулюс: дорога туда оставляет желать лучшего. Также остаются за бортом в нашем путешествии Богородский аэродром и аэроклуб.
В Ворсме мы полюбуемся видами на великолепное озеро Тосканка и Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Ну, а магазины ножей и топоров в Ворсме - на каждом шагу. Вы сможете прикупить для хозяйства кухонный топорик, как у Раскольникова. Обязательно берите деньги на сувениры. А вдруг прикупите павловский висячий замóк или килограмм лимонов.
Павлово-на-Оке – кладезь достопримечательностей, памятников и музеев. Здесь есть памятник даже бойцовским гусям, которых в Арзамасе всех съели, а в Павлове божатся, что сохранили.
На обратном пути мы можем проехать другой дорогой. Можно переправиться через Оку по льду или понтонному мосту, проехать мимо озера Искра и усадьбы Никиты Михалкова в Щепачихе, заглянуть ненадолго в Гороховец и Володарск, полюбоваться на деревянный модерн. Вам решать.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Билеты в музеи оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 4
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии в 9.00. Возвращение в Нижний Новгород в 18.00. Общее расстояние - 200 км. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Размер группы от 1 до 4 человек. В зимний период (ноябрь- март) программа экскурсии может быть в сокращенном виде. По желанию туристов мы можем вернуться другим берегом Оки через древний Гороховец
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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