Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Что ни город, то промысел: народный, с выдумкой и забавой. В Павлове – лимоны и замки́, в Ворсме – ножи, в Богородске – кожевенные и гончарные изделия. А по пути – озера и церкви, дворянские усадьбы и нескучные музеи.



Как много сохранилось каменных купеческих домов! Всё это мы посмотрим, а в одном старинном особняке даже пообедаем. 4.9 7 отзывов

Андрей Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 7 отзывов 8 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы начнем свой путь по окским просторам с посещения Источника святого князя Владимира с купальней и часовней в селе Сартаково. Затем мы поедем в столицу кожевенников Нижегородчины – город Богородск, где осмотрим Кабацкий пруд, гору Крутушка, музеи и купеческие особняки, познакомимся с кожевенным и гончарным промыслами. В Ворсме мы полюбуемся видами на великолепное озеро Тосканка и Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Ну, а магазины ножей и топоров в Ворсме – на каждом шагу. Вы сможете прикупить для хозяйства кухонный топорик, как у Раскольникова. Обязательно берите деньги на сувениры. А вдруг прикупите павловский висячий замóк или килограмм лимонов. Павлово-на-Оке – кладезь достопримечательностей, памятников и музеев. Здесь есть памятник даже бойцовским гусям, которых в Арзамасе всех съели, а в Павлове божатся, что сохранили. На обратном пути мы можем проехать другой дорогой. Можно переправиться через Оку по льду или понтонному мосту, проехать мимо озера Искра и усадьбы Никиты Михалкова в Щепачихе, заглянуть ненадолго в Гороховец и Володарск, полюбоваться на деревянный модерн. Решать вам!

Ежедневно в 9:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Источник князя Владимира (Сартаково)

Музей керамики города Богородск

Гора Крутушка и Кабацкое озеро (Богородск)

Усадьба Подвязье Приклонских-Рукавишниковых

Озеро Тосканка (Ворсма)

Свято-Троицкий Островоезерский монастырь

Памятник Александру Второму (Ворсма)

Царь-замóк и памятник Павловскому лимону

Памятник «Гусиные бои»

Павловский исторический музей (усадьба В. Гомулина)

Дом купца П.В. Щеткина (Павлово) Что включено Услуги гида

Путевая экскурсия

Транспорт. Что не входит в цену Питание

Сувениры,

Билеты в музеи. Место начала и завершения? Площадь Свободы, 4, Нижний Новгород Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 9:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.