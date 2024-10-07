Что ни город, то промысел: народный, с выдумкой и забавой. В Павлове – лимоны и замки́, в Ворсме – ножи, в Богородске – кожевенные и гончарные изделия. А по пути – озера и церкви, дворянские усадьбы и нескучные музеи.
Как много сохранилось каменных купеческих домов! Всё это мы посмотрим, а в одном старинном особняке даже пообедаем.
Как много сохранилось каменных купеческих домов! Всё это мы посмотрим, а в одном старинном особняке даже пообедаем.
Описание экскурсииМы начнем свой путь по окским просторам с посещения Источника святого князя Владимира с купальней и часовней в селе Сартаково. Затем мы поедем в столицу кожевенников Нижегородчины – город Богородск, где осмотрим Кабацкий пруд, гору Крутушка, музеи и купеческие особняки, познакомимся с кожевенным и гончарным промыслами. В Ворсме мы полюбуемся видами на великолепное озеро Тосканка и Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Ну, а магазины ножей и топоров в Ворсме – на каждом шагу. Вы сможете прикупить для хозяйства кухонный топорик, как у Раскольникова. Обязательно берите деньги на сувениры. А вдруг прикупите павловский висячий замóк или килограмм лимонов. Павлово-на-Оке – кладезь достопримечательностей, памятников и музеев. Здесь есть памятник даже бойцовским гусям, которых в Арзамасе всех съели, а в Павлове божатся, что сохранили. На обратном пути мы можем проехать другой дорогой. Можно переправиться через Оку по льду или понтонному мосту, проехать мимо озера Искра и усадьбы Никиты Михалкова в Щепачихе, заглянуть ненадолго в Гороховец и Володарск, полюбоваться на деревянный модерн. Решать вам!
Ежедневно в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Источник князя Владимира (Сартаково)
- Музей керамики города Богородск
- Гора Крутушка и Кабацкое озеро (Богородск)
- Усадьба Подвязье Приклонских-Рукавишниковых
- Озеро Тосканка (Ворсма)
- Свято-Троицкий Островоезерский монастырь
- Памятник Александру Второму (Ворсма)
- Царь-замóк и памятник Павловскому лимону
- Памятник «Гусиные бои»
- Павловский исторический музей (усадьба В. Гомулина)
- Дом купца П.В. Щеткина (Павлово)
Что включено
- Услуги гида
- Путевая экскурсия
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры,
- Билеты в музеи.
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 4, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Остались очень довольны Андреем - организатором и путевым гидом нашего небольшого тура по окрестностям Нижнего Новгорода. По согласованию Андрей встретил нас с вещами с поезда и по завершении тура привёз
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Ф
Остались очень довольны Андреем - организатором и путевым гидом нашего небольшого тура по окрестностям Нижнего Новгорода. По согласованию Андрей встретил нас с вещами с поезда и по завершении тура привёз
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Л
Добрый вечер, сегодня побывала на экскурсии организованной Спутником в Павлове, Богородицке, Ворсме и т. д. Спасибо организаторам что даёте возможность прикоснуться к истории малых российских городов. Огромная благодарность экскурсоводу Андрею
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Б
Добрый вечер, сегодня побывала на экскурсии организованной Спутником в Павлове, Богородицке, Ворсме и т. д. Спасибо организаторам что даёте возможность прикоснуться к истории малых российских городов. Огромная благодарность экскурсоводу Андрею
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Л
Отличный маршрут в компании с оптимистичным гидом Андреем.
Путевая информация четкая, не перегруженная.
Андрей показал нам много интересного за одну поездку. У него есть важное качество - он слышит ваши пожелания и
Путевая информация четкая, не перегруженная.
Андрей показал нам много интересного за одну поездку. У него есть важное качество - он слышит ваши пожелания и
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С
Действительно лучшая экскурсия. Гид Андрей очень увлекательно рассказывает о местах, которые мы проезжаем. Музей керамики в Богородске восхитителен, экскурсию нам провёл Чернышов Александр Юрьевич, замечательный художник. Пообедали мы в ресторане Династия в Павлово(посикунчики-волшебны). Для Гороховца у меня уже кончились всё синонимы слова "восхитительно", очень рекомендую посетить.
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Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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