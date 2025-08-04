Познакомьтесь с традициями Городца: роспись по дереву, золотная вышивка и пряники. Погрузитесь в атмосферу творчества и истории
Экскурсия в Городец - это уникальная возможность увидеть народные ремесла в действии. Гости смогут познакомиться с росписью по дереву, золотной вышивкой и изготовлением пряников. На фабриках и в пряничной артели можно наблюдать за работой мастеров и узнать об истории ремесел. Прогулка по набережной, живописные виды и дегустация пряников дополнят впечатления. Завершает поездку отдых в живописном парке среди лесов
Вы познакомитесь с тремя видами народного творчества старого Городца — росписью по дереву на фабрике «Городецкая роспись», вышивкой золотыми нитями на фабрике «Золотная вышивка» и изготовлением пряников в музее пряника. В каждом из этих мест вы «из первых рук» узнаете о возникновении ремесла, его развитии и особенностях, понаблюдаете за работой мастеров и полюбуетесь лучшими изделиями на экспозициях.
Кисть, игла и тесто
По желанию вы сможете побывать на трёх мастер-классах по народным ремёслам. За один день распишите небольшой деревянный предмет (например, разделочную доску, пасхальное яйцо или матрёшку), попробуете себя в искусстве золотной вышивки и создадите неповторимый заварной или печатный пряник, участвуя во всех этапах приготовления. И конечно, вы сможете купить сувениры и домашнюю утварь на фабриках без наценок.
Небольшая прогулка по городу и дегустация пряника
Вы прогуляетесь по городецкой набережной, полюбуетесь живописными волжскими панорамами и попробуете городецкие пряники разных сортов. Увидите главные памятники и узнаете самые интересные факты из истории города, который всего на 5 лет младше Москвы. А на обратном пути я отвезу вас в красивейшее место области, где среди лесов вы отдохнёте в приятном парке с прудом. В хорошую погоду, по желанию, вы сможете искупаться в Волге.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса — Toyota Camry или VW Caravelle/Multivan
Программу можно провести для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке
По желанию экскурсия может начаться уже в Городце
По запросу встречу вас на Московском вокзале
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер от и до Нижнего Новгорода, экскурсии на фабриках и посещение музея, дегустация городецкого пряника
Мастер-классы оплачиваются отдельно (500 ₽ с чел. за каждый мастер-класс, минимальный заказ — 1500 ₽)
В программе предусмотрено время на обед (30-50 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 959 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых читать дальше
территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие, на уникальных производствах народных художественных промыслов. Вы проявите себя в разнообразных мастер-классах, примете участие в дегустациях, совершите конную прогулку, — будет ещё много интересного.
Имею высшее туристическое образование. Провожу индивидуальные экскурсии для трудовых коллективов, дружеских компаний, пар и семей с детьми.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
–
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Оксана
4 авг 2025
Олег прекрасно провел экскурсию. Автомобиль вел водитель, поэтому гид не отвлекался на дорогу и уделял нам полное внимание. Приятно, что без проблем учли нашу просьбу забрать нас из Нижнего Новгорода читать дальше
с тремя чемоданами (мы остались в Городце), для этого нам предоставили минивэн. Программа соответствовала заявленной, Городец предстал во всей своей многоликости - замечательный город, сохранивший свою историю и старинные ремесла. В дороге Олег также рассказывал о многом, что попадалось на пути следования. Спасибо за экскурсию!
Е
Екатерина
31 июл 2025
Спасибо Олегу за замечательную экскурсию! Олег не давал нам скучать ни минуты в дороге - интересная путевая экскурсия о Нижнем и Городце. День пролетел незаметно - прогулялись по городу, рассмотрели его красивые читать дальше
домики, наличники на окнах, сравнили виды резьбы по дереву. Посетили музей Городецкой росписи с интересной экскурсией и милым мастер-классом. Также побывали в Городе мастеров. Где нас познакомили со всеми ремеслами Городца. Купили вкуснейшие и свежейшие пряники и медовуху. Еще раз - Спасибо!
И
Ирина
15 июл 2025
Понтравилась простота бронирования экскурсии на Трипстере: подробно описан маршрут, время экскурсии, календарь свободных дат. После чего сам экскурсовод связался с нами и ещё более подробно обговорил нюансы, место и время читать дальше
встречи, ответил на вопросы. Экскурсия замечательная. Олег не давал скучать в дороге - рассказал о Нижнем Новгороде и о Городце. Была пешая экскурсия и посещение фабрик. Городец понравился, люди доброжелательные, открытые к общению, интересно рассказывают о своем ремесле. Накупили сувениров. Уже дома поняла, что нужно было побольше брать))) Пряники наивкуснейшие. Городецкая роспись и вышивка радуют глаз. Все понравилось. Рекомендую.
Анастасия
8 мая 2025
Были на данной экскурсии с мужем и двумя маленькими детьми(2,5 года и 7 лет). Олег чутко подстраивал маршрут под нужды маленьких гостей. Посетили реальные фабрики, я до сих пор под читать дальше
впечатлением от рассказов реальных работников этих предприятий. Это не туристические места, и в этом ценность. На фабриках рассказ вели замечательные женщины. Они с большой любовью к своему делу говорили об истории их промысла, о самой фабрике, об особенностях ремесла. Мы в восторге! Городец - очень уютный и милый городок. Хочется вернуться сюда ещё. По пути в машине и на пешеходной части экскурсии Олег очень подробно рассказывал нам и историю Нижнего новгорода, и Городца, а также историю промыслов. Исчерпывающе отвечал на все наши вопросы. Благодарим от всей души за такой уникальный маршрут!
Максим
5 окт 2021
Безусловно эту экскурсию необходмо посетить. Экскурсия организована так, что можно посетить не только туристические объекты, а самые настоящие фабрики, где производят все известные городецкие сувениры, пообщались с людьми, профессионалами своего читать дальше
дела. Дорога до Городца занимает около часа, но с Олегом время пролетает незаметно, комфортное вождение и интересные рассказы не оставят равнодушными. Мастер-классы, конечно, нужно брать, хотя бы потому, что их ведут настоящие профессионалы. Удобно, что маршрут маршрут можно скорректировать по своему желанию. Есть возможность приобрести различные сувениры, пряники и др. Во время экскурсии можно поесть в нескольких местах, Олег посоветует по вашему вкусу. Эксурсия длилась около 8 часов, но это не утомляет благодаря удачной организации со стороны Олега. Сюда хочется вернуться еще и прогуляться по этому чудесному городку. Олегу отдельное спасибо за прекрасно проведенную экскурсию.
Татьяна
5 июл 2021
Данная экскурсия была для 2 взрослых и двух детей 10 и 6 лет. Экскурсия замечательная. Гид Олег великолепный. Очень интересный рассказчик, смог заинтересовать и взрослых и детей. Олег не просто читать дальше
рассказывал и вёл экскурсию, но и прислушивался ко всем нашим пожеланиям. Экскурсия организована очень интересно: во время экскурсии мы посетили не просто туристические объекты, а самые настоящие фабрики, где производят все известные городецкие сувениры, пообщались с людьми, занятыми в этих производства, смогли приобрести сувениры по "фабричным ценам". А в завершении искупались в Волге. Всем смело рекомендую данного гида и эту экскурсию.
И
Ирина
1 июл 2021
Посетила данную экскурсию с детьми 8 и 13 лет. Безусловно на нее стоит съездить, тем более в сопровождении такого гида как Олег. Рассказывает все очень интересно, без сухих фактов. Показал читать дальше
все основные достопримечательности в Нижним и по дороге в Городец поведал нам много интересного. На фабриках же все показывали и рассказывали те кто непосредственно участвуют в данных процессах. Все было настолько увлекательно, что время пролетело незаметно. Впечатления только положительные. Одназначно рекомендую эту поезду и взрослым и с детьми. Олегу отдельное спасибо за прекрасно проведенный день.
Н
Наталья
7 мая 2021
В начале мая посещали экскурсию Городец ремесленный, очень повезло с погодой, узнали много интересного, ездили с семьёй, всем очень понравилось.
е
елена
28 мар 2021
Ездили в Городец компанией подруг учителей, искушённых в подобных развлечениях Поездка оказалась яркой и насыщенной! Люди, которых мы встретили на городецкой фабрике, фабрике золотной вышивки живо и эмоционально рассказали о читать дальше
всех тонкостях своей работы, на мастер классе мы себе сделали маленькие сувениры на память. Эмоциональные впечатления подкрепили вкусовыми на дегустации в пряничной лавке. Дорога от Новгорода до Городца около 1 часа, вождение комфортно и безопасно. За это время гид Олег ненавязчиво и легко рассказал о крае,отвечая на любые вопросы без затруднений! Рекомендую всем)!
Юлия
3 янв 2021
Городец ремесленный - очень насыщенная экскурсия. Минимум по 1 часу в одну сторону из НН. Но в пути Олег рассказывал интересные факты про край, но не грузил. Брать надо с читать дальше
мастер-классами, они детям врезаются в память. И дают время развеяться между переездами. Также есть и пешеходная прогулка. На фабриках рассказывают именно люди, посвятившие ремеслу жизнь. Золотная вышивка, роспись, заварные пряники - ярко, самобытно, аутентично. Сыну 8 лет - сказал, что хотел бы вернуться:) Спасибо Олегу!
Б
Борис
8 окт 2020
Экскурсия проведена максимально полно и качественно. Очень интересные экскурсии по предприятиям народных промыслов внутри основной экскурсии, причем (вопреки моим опасениям) без навязчивых попыток заставить что-то купить. Оценка - отлично.
О
Ольга
20 сен 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид Олег интересный рассказчик, хорошо спланирован маршрут. Узнали много нового и интересного о народных промыслах непосредственно от людей, которые ими занимаются. Настоящая индивидуальная экскурсия. Большое спасибо!
Юлия
18 сен 2020
Экскурсия хороша тем, что проходит и в помещениях и на свежем воздухе. Олег очень спокойный, знает предмет экскурсии, хорошо водит авто (что не маловажно). Всем кто выберет данную экскурсию надо помнить, что придётся ходить и одевать соответствующую обувь. Всё, что заявлено в составе экскурсии соответствует действительности.
О
Ольга
5 сен 2020
Мы очень благодарны Олегу. Он замечательный экскурсовод, профессионал, а также внимательный и чуткий человек. Экскурсия интересная, насыщенная, погружающая в историю края. Олег её подстраивает под экскурсантов, как взрослых, так и читать дальше
самых маленьких. В ходе экскурсии познакомились с основными ремёслами Городца на фабриках (экскурсии в них вели местные экскурсоводы, им тоже поклон), посетили живописные места Городца и его окрестностей, а также Феодоровской монастырь. Олег нас не торопил, всё рассказывал обстоятельно, с полной самоотдачей. Были рады познакомиться с Олегом. А в Городец снова хочется вернуться.
И
Ирина
31 авг 2020
Отличная экскурсия, замечательным гид, древний город, великолепные виды на Волгу… Всё было чудесно!! Как же приятно что есть на Руси люди которые берегут историю и мастерство, берегут традиции и ремесла!! читать дальше
И как же здорово, что есть такие люди как Олег которые помогают увидеть, познакомиться, прикоснуться к культуре древнего города Городец. Организационно все прошло выше всяких похвал. Тем кто сомневается - рекомендую ехать однозначно!!! Городец хоть и небольшой городок, но понравился не меньше Нижнего Новгорода. Огромное спасибо за интересную и очень познавательную экскурсию.