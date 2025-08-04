Мои заказы

Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода)

Познакомьтесь с традициями Городца: роспись по дереву, золотная вышивка и пряники. Погрузитесь в атмосферу творчества и истории
Экскурсия в Городец - это уникальная возможность увидеть народные ремесла в действии. Гости смогут познакомиться с росписью по дереву, золотной вышивкой и изготовлением пряников. На фабриках и в пряничной артели можно наблюдать за работой мастеров и узнать об истории ремесел. Прогулка по набережной, живописные виды и дегустация пряников дополнят впечатления. Завершает поездку отдых в живописном парке среди лесов
5
49 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные ремесла Городца
  • 🖌️ Мастер-классы от профессионалов
  • 🍪 Дегустация городецких пряников
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🌳 Прогулка по живописной набережной
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Городецкая роспись
  • Золотная вышивка
  • Пряничная артель Суворовых
  • Городецкая набережная

Описание экскурсии

Ремесленное достояние городка

Вы познакомитесь с тремя видами народного творчества старого Городца — росписью по дереву на фабрике «Городецкая роспись», вышивкой золотыми нитями на фабрике «Золотная вышивка» и изготовлением пряников в музее пряника. В каждом из этих мест вы «из первых рук» узнаете о возникновении ремесла, его развитии и особенностях, понаблюдаете за работой мастеров и полюбуетесь лучшими изделиями на экспозициях.

Кисть, игла и тесто

По желанию вы сможете побывать на трёх мастер-классах по народным ремёслам. За один день распишите небольшой деревянный предмет (например, разделочную доску, пасхальное яйцо или матрёшку), попробуете себя в искусстве золотной вышивки и создадите неповторимый заварной или печатный пряник, участвуя во всех этапах приготовления. И конечно, вы сможете купить сувениры и домашнюю утварь на фабриках без наценок.

Небольшая прогулка по городу и дегустация пряника

Вы прогуляетесь по городецкой набережной, полюбуетесь живописными волжскими панорамами и попробуете городецкие пряники разных сортов. Увидите главные памятники и узнаете самые интересные факты из истории города, который всего на 5 лет младше Москвы. А на обратном пути я отвезу вас в красивейшее место области, где среди лесов вы отдохнёте в приятном парке с прудом. В хорошую погоду, по желанию, вы сможете искупаться в Волге.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса — Toyota Camry или VW Caravelle/Multivan
  • Программу можно провести для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке
  • По желанию экскурсия может начаться уже в Городце
  • По запросу встречу вас на Московском вокзале

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер от и до Нижнего Новгорода, экскурсии на фабриках и посещение музея, дегустация городецкого пряника
  • Мастер-классы оплачиваются отдельно (500 ₽ с чел. за каждый мастер-класс, минимальный заказ — 1500 ₽)
  • В программе предусмотрено время на обед (30-50 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 959 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых
читать дальше

территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие, на уникальных производствах народных художественных промыслов. Вы проявите себя в разнообразных мастер-классах, примете участие в дегустациях, совершите конную прогулку, — будет ещё много интересного. Имею высшее туристическое образование. Провожу индивидуальные экскурсии для трудовых коллективов, дружеских компаний, пар и семей с детьми.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Екатерина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Екатерина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Екатерина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Екатерина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Екатерина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Екатерина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Екатерина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Екатерина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Екатерина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Екатерина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Ирина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Ирина)Городец ремесленный (из Нижнего Новгорода) (Ирина)
Оксана
Оксана
4 авг 2025
Олег прекрасно провел экскурсию. Автомобиль вел водитель, поэтому гид не отвлекался на дорогу и уделял нам полное внимание. Приятно, что без проблем учли нашу просьбу забрать нас из Нижнего Новгорода
читать дальше

с тремя чемоданами (мы остались в Городце), для этого нам предоставили минивэн.
Программа соответствовала заявленной, Городец предстал во всей своей многоликости - замечательный город, сохранивший свою историю и старинные ремесла. В дороге Олег также рассказывал о многом, что попадалось на пути следования.
Спасибо за экскурсию!

Е
Екатерина
31 июл 2025
Спасибо Олегу за замечательную экскурсию!
Олег не давал нам скучать ни минуты в дороге - интересная путевая экскурсия о Нижнем и Городце.
День пролетел незаметно - прогулялись по городу, рассмотрели его красивые
читать дальше

домики, наличники на окнах, сравнили виды резьбы по дереву.
Посетили музей Городецкой росписи с интересной экскурсией и милым мастер-классом.
Также побывали в Городе мастеров. Где нас познакомили со всеми ремеслами Городца.
Купили вкуснейшие и свежейшие пряники и медовуху.
Еще раз - Спасибо!

Спасибо Олегу за замечательную экскурсию!Спасибо Олегу за замечательную экскурсию!Спасибо Олегу за замечательную экскурсию!Спасибо Олегу за замечательную экскурсию!Спасибо Олегу за замечательную экскурсию!Спасибо Олегу за замечательную экскурсию!Спасибо Олегу за замечательную экскурсию!Спасибо Олегу за замечательную экскурсию!Спасибо Олегу за замечательную экскурсию!Спасибо Олегу за замечательную экскурсию!
И
Ирина
15 июл 2025
Понтравилась простота бронирования экскурсии на Трипстере: подробно описан маршрут, время экскурсии, календарь свободных дат. После чего сам экскурсовод связался с нами и ещё более подробно обговорил нюансы, место и время
читать дальше

встречи, ответил на вопросы.
Экскурсия замечательная. Олег не давал скучать в дороге - рассказал о Нижнем Новгороде и о Городце. Была пешая экскурсия и посещение фабрик.
Городец понравился, люди доброжелательные, открытые к общению, интересно рассказывают о своем ремесле. Накупили сувениров. Уже дома поняла, что нужно было побольше брать))) Пряники наивкуснейшие. Городецкая роспись и вышивка радуют глаз. Все понравилось. Рекомендую.

Понтравилась простота бронирования экскурсии на Трипстере: подробно описан маршрут, время экскурсии, календарь свободных дат. После чегоПонтравилась простота бронирования экскурсии на Трипстере: подробно описан маршрут, время экскурсии, календарь свободных дат. После чегоПонтравилась простота бронирования экскурсии на Трипстере: подробно описан маршрут, время экскурсии, календарь свободных дат. После чего
Анастасия
Анастасия
8 мая 2025
Были на данной экскурсии с мужем и двумя маленькими детьми(2,5 года и 7 лет). Олег чутко подстраивал маршрут под нужды маленьких гостей. Посетили реальные фабрики, я до сих пор под
читать дальше

впечатлением от рассказов реальных работников этих предприятий. Это не туристические места, и в этом ценность. На фабриках рассказ вели замечательные женщины. Они с большой любовью к своему делу говорили об истории их промысла, о самой фабрике, об особенностях ремесла. Мы в восторге! Городец - очень уютный и милый городок. Хочется вернуться сюда ещё. По пути в машине и на пешеходной части экскурсии Олег очень подробно рассказывал нам и историю Нижнего новгорода, и Городца, а также историю промыслов. Исчерпывающе отвечал на все наши вопросы. Благодарим от всей души за такой уникальный маршрут!

Максим
Максим
5 окт 2021
Безусловно эту экскурсию необходмо посетить. Экскурсия организована так, что можно посетить не только туристические объекты, а самые настоящие фабрики, где производят все известные городецкие сувениры, пообщались с людьми, профессионалами своего
читать дальше

дела. Дорога до Городца занимает около часа, но с Олегом время пролетает незаметно, комфортное вождение и интересные рассказы не оставят равнодушными. Мастер-классы, конечно, нужно брать, хотя бы потому, что их ведут настоящие профессионалы. Удобно, что маршрут маршрут можно скорректировать по своему желанию. Есть возможность приобрести различные сувениры, пряники и др. Во время экскурсии можно поесть в нескольких местах, Олег посоветует по вашему вкусу. Эксурсия длилась около 8 часов, но это не утомляет благодаря удачной организации со стороны Олега. Сюда хочется вернуться еще и прогуляться по этому чудесному городку. Олегу отдельное спасибо за прекрасно проведенную экскурсию.

Татьяна
Татьяна
5 июл 2021
Данная экскурсия была для 2 взрослых и двух детей 10 и 6 лет. Экскурсия замечательная. Гид Олег великолепный. Очень интересный рассказчик, смог заинтересовать и взрослых и детей. Олег не просто
читать дальше

рассказывал и вёл экскурсию, но и прислушивался ко всем нашим пожеланиям. Экскурсия организована очень интересно: во время экскурсии мы посетили не просто туристические объекты, а самые настоящие фабрики, где производят все известные городецкие сувениры, пообщались с людьми, занятыми в этих производства, смогли приобрести сувениры по "фабричным ценам". А в завершении искупались в Волге. Всем смело рекомендую данного гида и эту экскурсию.

И
Ирина
1 июл 2021
Посетила данную экскурсию с детьми 8 и 13 лет. Безусловно на нее стоит съездить, тем более в сопровождении такого гида как Олег. Рассказывает все очень интересно, без сухих фактов. Показал
читать дальше

все основные достопримечательности в Нижним и по дороге в Городец поведал нам много интересного. На фабриках же все показывали и рассказывали те кто непосредственно участвуют в данных процессах. Все было настолько увлекательно, что время пролетело незаметно. Впечатления только положительные. Одназначно рекомендую эту поезду и взрослым и с детьми. Олегу отдельное спасибо за прекрасно проведенный день.

Н
Наталья
7 мая 2021
В начале мая посещали экскурсию Городец ремесленный, очень повезло с погодой, узнали много интересного, ездили с семьёй, всем очень понравилось.
е
елена
28 мар 2021
Ездили в Городец компанией подруг учителей, искушённых в подобных развлечениях Поездка оказалась яркой и насыщенной! Люди, которых мы встретили на городецкой фабрике, фабрике золотной вышивки живо и эмоционально рассказали о
читать дальше

всех тонкостях своей работы, на мастер классе мы себе сделали маленькие сувениры на память. Эмоциональные впечатления подкрепили вкусовыми на дегустации в пряничной лавке. Дорога от Новгорода до Городца около 1 часа, вождение комфортно и безопасно. За это время гид Олег ненавязчиво и легко рассказал о крае,отвечая на любые вопросы без затруднений! Рекомендую всем)!

Юлия
Юлия
3 янв 2021
Городец ремесленный - очень насыщенная экскурсия. Минимум по 1 часу в одну сторону из НН. Но в пути Олег рассказывал интересные факты про край, но не грузил. Брать надо с
читать дальше

мастер-классами, они детям врезаются в память. И дают время развеяться между переездами. Также есть и пешеходная прогулка. На фабриках рассказывают именно люди, посвятившие ремеслу жизнь. Золотная вышивка, роспись, заварные пряники - ярко, самобытно, аутентично. Сыну 8 лет - сказал, что хотел бы вернуться:) Спасибо Олегу!

Б
Борис
8 окт 2020
Экскурсия проведена максимально полно и качественно. Очень интересные экскурсии по предприятиям народных промыслов внутри основной экскурсии, причем (вопреки моим опасениям) без навязчивых попыток заставить что-то купить. Оценка - отлично.
О
Ольга
20 сен 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид Олег интересный рассказчик, хорошо спланирован маршрут. Узнали много нового и интересного о народных промыслах непосредственно от людей, которые ими занимаются. Настоящая индивидуальная экскурсия. Большое спасибо!
Юлия
Юлия
18 сен 2020
Экскурсия хороша тем, что проходит и в помещениях и на свежем воздухе. Олег очень спокойный, знает предмет экскурсии, хорошо водит авто (что не маловажно). Всем кто выберет данную экскурсию надо помнить, что придётся ходить и одевать соответствующую обувь. Всё, что заявлено в составе экскурсии соответствует действительности.
О
Ольга
5 сен 2020
Мы очень благодарны Олегу. Он замечательный экскурсовод, профессионал, а также внимательный и чуткий человек. Экскурсия интересная, насыщенная, погружающая в историю края. Олег её подстраивает под экскурсантов, как взрослых, так и
читать дальше

самых маленьких. В ходе экскурсии познакомились с основными ремёслами Городца на фабриках (экскурсии в них вели местные экскурсоводы, им тоже поклон), посетили живописные места Городца и его окрестностей, а также Феодоровской монастырь. Олег нас не торопил, всё рассказывал обстоятельно, с полной самоотдачей. Были рады познакомиться с Олегом. А в Городец снова хочется вернуться.

И
Ирина
31 авг 2020
Отличная экскурсия, замечательным гид, древний город, великолепные виды на Волгу… Всё было чудесно!! Как же приятно что есть на Руси люди которые берегут историю и мастерство, берегут традиции и ремесла!!
читать дальше

И как же здорово, что есть такие люди как Олег которые помогают увидеть, познакомиться, прикоснуться к культуре древнего города Городец. Организационно все прошло выше всяких похвал. Тем кто сомневается - рекомендую ехать однозначно!!! Городец хоть и небольшой городок, но понравился не меньше Нижнего Новгорода. Огромное спасибо за интересную и очень познавательную экскурсию.

