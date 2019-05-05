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Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России

Светлана
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Светлана – ваш гид
Я приглашаю вас на авторскую экскурсию в два города Нижегородской области с богатой 500-летней историей: Богородск и Павлово-на-Оке.

Познакомившись с атмосферой и укладом этих купеческих городов: архитектурой, бытом, ремеслами, нравами и развлечениями помещиков и крепостных, — вы поймете, как была устроена жизнь в купеческо-промышленной России XVI-XIX веков.
3640 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6.5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Промышленно-купеческие села России XVI-XIX вв.
Промышленно-купеческие села России XVI-XIX вв.

Программа

В программу входит посещение исторических, архитектурных объектов и музеев Богородска, Павлово-на-Оке, а также нескольких окрестных сел. В ходе экскурсии вы узнаете:

  • кто такие помещики: какими были, чем занимались, как обращались с крестьянами и что делали для села;
  • детали провинциальной купеческой архитектуры: усадьбы, особняки, доходные дома;
  • о быте, ремеслах и развлечениях крепостных: гончарное и кожевенное производства, ярмарка, скупщики, кабаки, гусиные бои;
  • о древнем гужевом тракте: работа и жизнь ямщиков и стрельцов.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят только услуги гида по маршруту «Богородск — Павлово — Богородск».

Как добраться. Вы можете добраться до Богородска на своем автомобиле или я могу заранее заказать для вас транспорт (от 5000 руб.). От Нижнего до Богородска также можно добраться на общественном транспорте за 40 минут.

Дополнительные расходы:

  • Музей в Богородске: 50 руб. — взрослый, 25 руб. — детский. Экскурсия в музее гончарного дела (проводится местным гидом): 200 руб. с группы. В стоимость входит мастер-класс на гончарном круге для трех человек, за каждого следующего доплата — 50 руб. Показательный обжиг — 600 руб. с группы (по желанию, обговаривается заранее).
  • Краеведческий музей в Павлово: 30 руб. — взрослый, 20 руб. —детский. Экскурсия в музее (проводится местным гидом): 350 руб. с группы.
  • Обед, если проголодаетесь.
Промышленно-купеческие села России XVI-XIX вв.
Промышленно-купеческие села России XVI-XIX вв.
Промышленно-купеческие села России XVI-XIX вв.
Промышленно-купеческие села России XVI-XIX вв.
Промышленно-купеческие села России XVI-XIX вв.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и окрестностям. Люблю свой большой город и провинцию, хочу показать нашу живописную природу, реки, мосты, архитектурные шедевры, и рассказать истории людей - как жили, работали, любили. Познакомившись с нашим краем, лучше узнаешь историю России. Ведь, начиная c XIII века, в нашей стране не было ни одного события, которое бы не коснулось нижегородской земли. Постоянно ищу интересные новые материалы в областном архиве, библиотеках Нижнего и Москвы.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 мая 2019
Потрясающая экскурсия!!! Всей семьей, включая детей, слушали Светлану с огромным интересом. Светлана прекрасный гид. Экскурсия продумана до мелочей, совершенно не утомительная. Для жителей мегаполисов очень полезная в плане знакомства с ремесленными городами, их жителями и бытом. Отдельная благодарность Александру за замечательную экскурсию по музею Богородска. Ну а виды с набережной Павлово на "окские дали" никого не оставят равнодушными. Спасибо Светлане незабываемые поездку!

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