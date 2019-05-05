В программу входит посещение исторических, архитектурных объектов и музеев Богородска, Павлово-на-Оке, а также нескольких окрестных сел. В ходе экскурсии вы узнаете:
В стоимость экскурсии входят только услуги гида по маршруту «Богородск — Павлово — Богородск».
Как добраться. Вы можете добраться до Богородска на своем автомобиле или я могу заранее заказать для вас транспорт (от 5000 руб.). От Нижнего до Богородска также можно добраться на общественном транспорте за 40 минут.
Дополнительные расходы: