Я приглашаю вас на авторскую экскурсию в два города Нижегородской области с богатой 500-летней историей: Богородск и Павлово-на-Оке. Познакомившись с атмосферой и укладом этих купеческих городов: архитектурой, бытом, ремеслами, нравами и развлечениями помещиков и крепостных, — вы поймете, как была устроена жизнь в купеческо-промышленной России 16-19 веков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В программу входит посещение исторических, архитектурных объектов и музеев Богородска, Павлово-на-Оке, а также нескольких окрестных сел. В ходе экскурсии вы узнаете:

кто такие помещики: какими были, чем занимались, как обращались с крестьянами и что делали для села;

детали провинциальной купеческой архитектуры: усадьбы, особняки, доходные дома;

о быте, ремеслах и развлечениях крепостных: гончарное и кожевенное производства, ярмарка, скупщики, кабаки, гусиные бои;

о древнем гужевом тракте: работа и жизнь ямщиков и стрельцов.

Организационные детали

1. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле (при наличии места для гида). В этом случае стоимость программы будет ниже. Подробности в переписке.

Дополнительные расходы: