Я приглашаю вас на авторскую экскурсию в два города Нижегородской области с богатой 500-летней историей: Богородск и Павлово-на-Оке.
Познакомившись с атмосферой и укладом этих купеческих городов: архитектурой, бытом, ремеслами, нравами и развлечениями помещиков и крепостных, — вы поймете, как была устроена жизнь в купеческо-промышленной России 16-19 веков.
Познакомившись с атмосферой и укладом этих купеческих городов: архитектурой, бытом, ремеслами, нравами и развлечениями помещиков и крепостных, — вы поймете, как была устроена жизнь в купеческо-промышленной России 16-19 веков.
Описание экскурсии
В программу входит посещение исторических, архитектурных объектов и музеев Богородска, Павлово-на-Оке, а также нескольких окрестных сел. В ходе экскурсии вы узнаете:
- кто такие помещики: какими были, чем занимались, как обращались с крестьянами и что делали для села;
- детали провинциальной купеческой архитектуры: усадьбы, особняки, доходные дома;
- о быте, ремеслах и развлечениях крепостных: гончарное и кожевенное производства, ярмарка, скупщики, кабаки, гусиные бои;
- о древнем гужевом тракте: работа и жизнь ямщиков и стрельцов.
Организационные детали
1. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле (при наличии места для гида). В этом случае стоимость программы будет ниже. Подробности в переписке.
Дополнительные расходы:
- Билет в музей гончарного искусства в Богородске — от 500 ₽ с чел., экскурсия проводится местным гидом
- Показательный обжиг — от 1500 ₽ с группы (по запросу)
- Мастер-класс на гончарном круге
- Билет в краеведческий музей в Павлово — от 140 ₽ с чел.
- Обед в Павлово, кафе «Династия» (по запросу)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1184 туристов
Гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и окрестностям. Люблю свой большой город и провинцию, хочу показать нашу живописную природу, реки, мосты, архитектурные шедевры, и рассказать истории людей - как жили, работали, любили.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия понравилась. В частности посещение музеев. В Богородске подробно рассказали по экспонатам гончарного дела, а в Павлово, действительно представлены уникальные творения мастеров.
На что хотелось обратить внимание:
1. Были втроем, учитывая, что
На что хотелось обратить внимание:
1. Были втроем, учитывая, что
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Е
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получше узнать окрестности Нижнего Новгорода. Светлана массу интересного расскажет об особенностях путешествий на гужевом транспорте, о жизни крестьян, ремесленников и купцов; вы побываете в
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К
Потрясающая экскурсия!!! Всей семьей, включая детей, слушали Светлану с огромным интересом. Светлана прекрасный гид. Экскурсия продумана до мелочей, совершенно не утомительная. Для жителей мегаполисов очень полезная в плане знакомства с
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Были на экскурсии 22 марта втроем. Маршрут Богородск-Павлово. Понравилрсь очень. Светлана очень интересно рассказывала, показала много интересного, продумала маршрут с учетом обеда. Плюс погода выдалась на редкость удачная - солнечный, теплый день. Спасибо огромное Светлане. Она проводит и другие экскурсии, в т. ч. и по Нижнему. Рекомендую.
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