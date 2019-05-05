Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты

Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии

После официальной легализации проституции в 1843 году Нижний Новгород наряду с Москвой и Петербургом стал центром порочных развлечений и криминала. Эта экскурсия — возможность узнать о самой неприглядной стороне российской жизни 19 – начала 20 века. Я помогу вам перенестись во времени и прочувствовать колорит жизни русской нищеты: проституток, босяков, игроков и бандитов. Это авторская экскурсия, результат моих личных архивных поисков. Перед вами предстанут блеск и нищета Нижнего Новгорода более ста лет назад.