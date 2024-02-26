Мои заказы

Богородск и Павлово - владения Шереметевых

Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
Я приглашаю вас на авторскую экскурсию в два города Нижегородской области с богатой 500-летней историей: Богородск и Павлово-на-Оке.

Познакомившись с атмосферой и укладом этих купеческих городов: архитектурой, бытом, ремеслами, нравами и развлечениями помещиков и крепостных, — вы поймете, как была устроена жизнь в купеческо-промышленной России 16-19 веков.
5
4 отзыва
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Богородск и Павлово - владения Шереметевых

Описание экскурсии

В программу входит посещение исторических, архитектурных объектов и музеев Богородска, Павлово-на-Оке, а также нескольких окрестных сел. В ходе экскурсии вы узнаете:

  • кто такие помещики: какими были, чем занимались, как обращались с крестьянами и что делали для села;
  • детали провинциальной купеческой архитектуры: усадьбы, особняки, доходные дома;
  • о быте, ремеслах и развлечениях крепостных: гончарное и кожевенное производства, ярмарка, скупщики, кабаки, гусиные бои;
  • о древнем гужевом тракте: работа и жизнь ямщиков и стрельцов.

Организационные детали

1. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле (при наличии места для гида). В этом случае стоимость программы будет ниже. Подробности в переписке.

Дополнительные расходы:

  • Билет в музей гончарного искусства в Богородске — от 500 ₽ с чел., экскурсия проводится местным гидом
  • Показательный обжиг — от 1500 ₽ с группы (по запросу)
  • Мастер-класс на гончарном круге
  • Билет в краеведческий музей в Павлово — от 140 ₽ с чел.
  • Обед в Павлово, кафе «Династия» (по запросу)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1184 туристов
Гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и окрестностям. Люблю свой большой город и провинцию, хочу показать нашу живописную природу, реки, мосты, архитектурные шедевры, и рассказать истории людей - как жили, работали, любили.
читать дальшеуменьшить

Познакомившись с нашим краем, лучше узнаешь историю России. Ведь, начиная c XIII века, в нашей стране не было ни одного события, которое бы не коснулось нижегородской земли. Постоянно ищу интересные новые материалы в областном архиве, библиотеках Нижнего и Москвы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Экскурсия понравилась. В частности посещение музеев. В Богородске подробно рассказали по экспонатам гончарного дела, а в Павлово, действительно представлены уникальные творения мастеров.
На что хотелось обратить внимание:
1. Были втроем, учитывая, что
читать дальшеуменьшить

гид не является водителем, то в машине находилось фактически 5 человек. Ехать приходилось втроем на заднем сидении, что не очень комфортно.,Советую учитывать при выборе транспорта, если вас более 2х человек.
2. Музей в Богородске -"В стоимость входит мастер-класс на гончарном круге для трех человек" - увы, мастер-класса не было, даже не предлагали (в данном музее, экскурсию организовывает сотрудник музея)
В целом, было на что посмотреть и что послушать. Рекомендую тем, кому интересна история, быт живущих людей в периоде XVI-XIX на территории указанных городов и прекрасные экспонаты музеев.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получше узнать окрестности Нижнего Новгорода. Светлана массу интересного расскажет об особенностях путешествий на гужевом транспорте, о жизни крестьян, ремесленников и купцов; вы побываете в
читать дальшеуменьшить

замечательном Богородском музее гончарного искусства, увидите шедевры современных и стародавних мастеров; в Историческом музее в Павлово восхититесь мастерством и изобретательностью рабочих-создателей всевозможных замков, ножей, медицинских инструментов. Музей размещается в роскошной купеческой усадьбе, в городе сохранилось множество красивых зданий, чудесные парки, скверы и набережные, а какие виды!

Вам был полезен этот отзыв?
К
Потрясающая экскурсия!!! Всей семьей, включая детей, слушали Светлану с огромным интересом. Светлана прекрасный гид. Экскурсия продумана до мелочей, совершенно не утомительная. Для жителей мегаполисов очень полезная в плане знакомства с
читать дальшеуменьшить

ремесленными городами, их жителями и бытом. Отдельная благодарность Александру за замечательную экскурсию по музею Богородска. Ну а виды с набережной Павлово на "окские дали" никого не оставят равнодушными. Спасибо Светлане незабываемые поездку!

Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Были на экскурсии 22 марта втроем. Маршрут Богородск-Павлово. Понравилрсь очень. Светлана очень интересно рассказывала, показала много интересного, продумала маршрут с учетом обеда. Плюс погода выдалась на редкость удачная - солнечный, теплый день. Спасибо огромное Светлане. Она проводит и другие экскурсии, в т. ч. и по Нижнему. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Богородск и Павлово - владения Шереметевых»

Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
Познакомиться с неочевидными уголками Нижнего в его древнерусском обличии
Начало: Около театра драмы
10 авг в 14:00
11 авг в 14:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+
Пешая
2 часа
18 отзывов
Аудиогид
Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+
Путешествие в прошлое без гида: купеческие тайны, исторические факты и увлекательные сюжеты в аудиоспектакле по улицам Нижнего Новгорода
Начало: На улице Добролюбова
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 2000 ₽ за всё до 5 чел.
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
На автобусе
3.5 часа
55 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Познакомиться с городом-карманом России на групповой экскурсии по его старинному центру
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
1500 ₽ за человека
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Пешая
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Исследуйте старинные улицы и купеческие особняки Нижнего Новгорода. Погрузитесь в атмосферу XVII-XIX веков и узнайте о жизни и успехах местных купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
15 авг в 08:30
16 авг в 16:00
от 3900 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
от 28 900 ₽ за экскурсию