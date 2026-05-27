В течение 130 лет нижегородцев по улицам перевозили трамваи. Сначала — маленькие «эрликоны», затем им стали помогать вагоны местного (сормовского) производства. Позже на линию вышли рижские «рексы», которых сменили заграничные «татры». Сегодня по городскому кольцу — маршруту № 2 — катаются вагоны «МиНиН». Мы сядем в один из них и из окна-аквариума увидим город древний и город современный.
Описание экскурсии
Разместившись в вагоне поудобнее, мы отправимся в путешествие вокруг исторического центра Нижнего Новгорода.
Рассмотрим и старинные улицы, и дома-памятники прошлого, и лучшие образцы современного зодчества: например, постройки архитекторов нижегородской архитектурной школы Харитонова, которая в 90-х — начале 2000-х являлась самой известной в России.
Вы услышите много нового о жизни Нижнего в разные эпохи — от легенд, связанных с начальной историей города, до интересностей 21 века.
Из трамвая мы сделаем один выход — в парк Кулибина, где погуляем примерно 10 мин. Но если вам будет комфортнее проехать весь маршрут, не выходя из трамвая, или, наоборот, — захочется погулять подольше, без проблем это устроим.
Организационные детали
- Экскурсия начинается на любой остановке городского кольца — трамвайного маршрута №2. Едем в обычном трамвае, не экскурсионном
- В стоимость входит проезд и услуги гида
- Для лучшей слышимости я предоставлю вам наушники. Вы также можете использовать свои
Экскурсия длится около 1.5 часов
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 3864 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
