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Экскурсия в приложении: Тайны Рождественской улицы

4.5
2 отзыва
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Нижнего Новгорода
Совершите самостоятельную экскурсию ⛳ по старинной улице Нижнего Новгорода и раскройте все её секреты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: Тайны Рождественской улицы
Экскурсия в приложении: Тайны Рождественской улицы

Что вы увидите

  • Рождественская церковь
  • Рождественская улица
  • Нижегородский кремль
Улица старинная, купеческая, красивая. Прогуляйтесь, мы рекомендуем. А фотографии 📸 и видео будут вам в помощь. Что вас ждёт:Привидения, сокровища, любовная магия, циферблат с 17-ю делениями, калоши 54 размера, зодчий-чародей, соляной мужик и пиковая дама — эти и другие тайны хранит улица Рождественская.
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид, однако, оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид.
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Памятник Минину и Пожарскому, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Нижегородский Кремль
Экскурсия в приложении: Тайны Рождественской улицы
Экскурсия в приложении: Тайны Рождественской улицы
Экскурсия в приложении: Тайны Рождественской улицы
Экскурсия в приложении: Тайны Рождественской улицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
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2 отзыва оставили туристы

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