Улица старинная, купеческая, красивая. Прогуляйтесь, мы рекомендуем. А фотографии 📸 и видео будут вам в помощь. Что вас ждёт:Привидения, сокровища, любовная магия, циферблат с 17-ю делениями, калоши 54 размера, зодчий-чародей, соляной мужик и пиковая дама — эти и другие тайны хранит улица Рождественская.

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;