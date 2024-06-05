Экскурсии по паркам Нижнего Новгорода

Найдено 5 экскурсий в категории «Парки» в Нижнем Новгороде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«Спустившись по самому крутому съезду города на Нижневолжскую набережную, вы увидите канатную дорогу и парк Победы»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
Светлояр. В поисках Китеж-града
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«На Верхне-Волжской набережной вы оцените купеческие дворцы и парящий над Волгой террасный парк»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
«После визита во дворец вы прогуляетесь по его живописной территории, рассмотрите служебные постройки и отдохнёте в парке»
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000 за человека
Нижегородская Швейцария и римские термы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нижегородская Швейцария и римские термы
Полюбоваться гористым рельефом, посетить дендрарий и отдохнуть в термальном комплексе
Начало: В районе Сахарный дол
«Панорамные виды из нового парка «Швейцария»»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Огромное спасибо экскурсоводу Ольге!!! Провела отличную экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Маршрут отличный!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
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    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
  • В
    Всеволод
    31 мая 2024
    Светлояр. В поисках Китеж-града
    Экскурсия на озеро Светлояр с Константином. Добирались долго, почти 2 часа на маршрутном автобусе, но оно того стоило. История и легенды
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    озера Светлояр, особенности быта, обычаев и нравов местного населения, малых народов, старообрядцев. Удивительно. Основательно. Захватывающе! История образования озера и все исследования, которые здесь проводились. Очень рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места
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    силы, спорные, но это тоже по-своему интересно. Местный экскурсовод в замке отличный. Звезду снимаем за организацию. Всё, что касается организационной части (до встречи с гидом), оставляло желать лучшего.

  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    Превосходно провела время за интереснейшим рассказом о прекрасном Нижнем Новгороде. Время пролетело незаметно. Дарья очень интересно рассказывала как о исторических
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    событиях, так и о экономически значимых для обычных людей. Даша, дала рекомендации, что еще посмотреть и где купить сувениры. Я в восторге, спасибо!!!!!

    Превосходно провела время за интереснейшим рассказом о прекрасном Нижнем Новгороде. Время пролетело незаметно. Дарья очень интересноПревосходно провела время за интереснейшим рассказом о прекрасном Нижнем Новгороде. Время пролетело незаметно. Дарья очень интересно
  • Е
    Евгений
    11 мая 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    Нашей семье очень понравилась экскурсия такого знающего специалиста! Отдельная благодарность Дарье за аккуратное вождение!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц и внутренней тишиной до мурашек… 4 мая 2024 г., природный парк Воскресенское Поветлужье, озеро #Светлояр. «Построй храм в своём сердце».
    Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц
  • Е
    Елизавета
    26 марта 2024
    Нижегородская Швейцария и римские термы
    Отличный маршрут. Очень необычная экскурсия. Прогулка в сопровождении Петра, интересного рассказчика по красивому парку и продолжение экскурсии в термах. Отличная идея. Термы- незабываемые впечатление. На любой возраст и вкус. Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Парки»

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  1. Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
  2. Светлояр. В поисках Китеж-града
  3. Здравствуй, Нижний Новгород
  4. Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
  5. Нижегородская Швейцария и римские термы
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  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Парки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 511 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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