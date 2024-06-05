А Анна Здравствуй, Нижний Новгород Огромное спасибо экскурсоводу Ольге!!! Провела отличную экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Маршрут отличный!

А Анна Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода читать дальше отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное! 6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,

Е Елена Здравствуй, Нижний Новгород Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!

Н Наталья Здравствуй, Нижний Новгород Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!

В Всеволод Светлояр. В поисках Китеж-града читать дальше озера Светлояр, особенности быта, обычаев и нравов местного населения, малых народов, старообрядцев. Удивительно. Основательно. Захватывающе! История образования озера и все исследования, которые здесь проводились. Очень рекомендую! Экскурсия на озеро Светлояр с Константином. Добирались долго, почти 2 часа на маршрутном автобусе, но оно того стоило. История и легенды

Ю Юлия Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр читать дальше силы, спорные, но это тоже по-своему интересно. Местный экскурсовод в замке отличный. Звезду снимаем за организацию. Всё, что касается организационной части (до встречи с гидом), оставляло желать лучшего. Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места

Н Надежда Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода читать дальше событиях, так и о экономически значимых для обычных людей. Даша, дала рекомендации, что еще посмотреть и где купить сувениры. Я в восторге, спасибо!!!!! Превосходно провела время за интереснейшим рассказом о прекрасном Нижнем Новгороде. Время пролетело незаметно. Дарья очень интересно рассказывала как о исторических

Е Евгений Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода Нашей семье очень понравилась экскурсия такого знающего специалиста! Отдельная благодарность Дарье за аккуратное вождение!

Е Елена Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц и внутренней тишиной до мурашек… 4 мая 2024 г., природный парк Воскресенское Поветлужье, озеро #Светлояр. «Построй храм в своём сердце».