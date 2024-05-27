1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по кинообъективу Балабанова: «Жмурки» в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в атмосферу культового фильма «Жмурки», исследуя его локации в Нижнем Новгороде. Интерактив, истории и киноляпы ждут вас
Начало: На Сенной площади или по договоренности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанный Нижний Новгород
Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны
Начало: В районе Сормово
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги
Начало: На площади Народного единства
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
от 5 340₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Раскрыть кулинарные секреты города с 19 века до наших дней с фудблогером и ресторанным критиком
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный, удобный и очень продуманный
- ООльга26 мая 2024Огромное спасибо Софии за тур! Получили массу положительных эмоций) смело могу рекомендовать тур если вы не местные и вам нужно провести вечер в веселой и позитивной компании)
- ДДмитрий22 мая 2024Идея пойти на эту экскурсию была моя. Фильм смотрел неоднократно и каждый раз с огромным удовольствием. Те, кто застал эти
- ИИлья20 мая 2024Все очень понравилось. Получили огромное удовольствие и кучу впечатлений. А подарила нам все это – замечательный человек, большой профессионал своего
- ТТатьяна19 мая 2024Огромное спасибо Асе за интереснейший рассказ о небольшой части города. Отличная подача материала, не навязчивая манера повествования. Интересный маршрут. После экскурсии захотелось вернуться повторно в нижний Новгород. Очень рекомендую.
- ЛЛариса19 мая 2024Спасибо большое Алексею за такую увлекательную и познавательную экскурсию! Получили огромное удовольствие!!! Всем очень рекомендую!!! Необыкновенной красоты город и богатый глубокими знаниями рассказчик создали необыкновенную атмосферу и непреодолимое желание вернуться, в этот город снова!
- ИИрина17 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Было интересно и вкусно. Марина порекомендовала много ресторанов и настоичных. А также что именно пробовать. Очень довольны.
- ЕЕкатерина12 мая 2024Алина очень приветливая. Экскурсия прекрасная. Алина удивительным образом с новой стороны показала родной город. Заведения которые мы посетили были прекрасные со вкусной едой. Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Мы отлично провели время. Вкусно поели и повеселились.
- ВВиктор11 мая 2024Ася молодец, нам, шестерым туристам, всё очень понравилось. Знакомство с Нижним Новгородом прошло на отлично благодаря Асе! Много интересных фактов, занятных историй и просто полезной информации. Спасибо!!!
- ИИрина11 мая 2024Остались очень довольны экскурсией Артема! За два с половиной часа прошли достаточно большой маршрут по городу, почувствовали его атмосферу, узнали интересные истории и познакомились с разными архитектурными стилями. Всем советую))
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 250 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 111 ⭐ отзывов, цены от 2250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август