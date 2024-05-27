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дела Маргарита. Огромное ей спасибо за незабываемый день, который обогатил нас новыми знаниями, впечатлениями и общением с замечательными людьми, которые живут в этом крае. Экскурсия четко спланирована, очень информативна, но проходит легко и непринужденно. У Маргариты получается найти подход к любому. Она очень любит свое дело, свой край и людей, которые здесь живут. Складывается впечатление, что ее здесь все знают и она знает всех. Расставаться не хотелось, значит будет повод вернуться и еще раз окунуться в этот мир, который благодаря Маргарите стал нам ближе.