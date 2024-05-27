Почувствовать себя местным – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 11 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Нижнем Новгороде, цены от 2 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Путешествие по кинообъективу Балабанова: «Жмурки» в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в атмосферу культового фильма «Жмурки», исследуя его локации в Нижнем Новгороде. Интерактив, истории и киноляпы ждут вас
Начало: На Сенной площади или по договоренности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5 000 за всё до 2 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Неизведанный Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Неизведанный Нижний Новгород
Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны
Начало: В районе Сормово
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги
Начало: На площади Народного единства
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
от 5 340 за всё до 25 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340 за всё до 6 чел.
Тур по барам Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
16 отзывов
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250 за человека
Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000 за всё до 30 чел.
Краткий курс нижегородизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700 за всё до 5 чел.
Нижегородские рекорды - российские, европейские, мировые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Индивидуальная
2 часа
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Раскрыть кулинарные секреты города с 19 века до наших дней с фудблогером и ресторанным критиком
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 20 чел.
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный, удобный и очень продуманный
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    маршрут, у нас еще подобралась классная компания, было очень весело:-) всем рекомендую побывать в туре по барам, так как часто когда приезжаешь в другой город уходит время, чтоб найти лучшее место, а тут за вас все делают, сами вы точно такие бары не найдете, на следующий день мы их снова посетили.

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  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    Огромное спасибо Софии за тур! Получили массу положительных эмоций) смело могу рекомендовать тур если вы не местные и вам нужно провести вечер в веселой и позитивной компании)
  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
    Идея пойти на эту экскурсию была моя. Фильм смотрел неоднократно и каждый раз с огромным удовольствием. Те, кто застал эти
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    времена меня поймут. Жена ни разу не видела этот фильм, но как верная подруга, согласилась пойти на экскурсию, предварительно посмотрев его со мной по дороге из Москвы в Нижний. Результат- почти 3 часа увлекательнейшего путешествия в 90-е! Экскурсия организована великолепно, все продумано до мелочей. Всем поклонникам творчества Алексея Балобанова настоятельно рекомендую. Кстати, жена поменяла свое мнение о фильме в лучшую сторону).

  • И
    Илья
    20 мая 2024
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Все очень понравилось. Получили огромное удовольствие и кучу впечатлений. А подарила нам все это – замечательный человек, большой профессионал своего
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    дела Маргарита. Огромное ей спасибо за незабываемый день, который обогатил нас новыми знаниями, впечатлениями и общением с замечательными людьми, которые живут в этом крае. Экскурсия четко спланирована, очень информативна, но проходит легко и непринужденно. У Маргариты получается найти подход к любому. Она очень любит свое дело, свой край и людей, которые здесь живут. Складывается впечатление, что ее здесь все знают и она знает всех. Расставаться не хотелось, значит будет повод вернуться и еще раз окунуться в этот мир, который благодаря Маргарите стал нам ближе.

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Краткий курс нижегородизации
    Огромное спасибо Асе за интереснейший рассказ о небольшой части города. Отличная подача материала, не навязчивая манера повествования. Интересный маршрут. После экскурсии захотелось вернуться повторно в нижний Новгород. Очень рекомендую.
    Огромное спасибо Асе за интереснейший рассказ о небольшой части города. Отличная подача материала, не навязчивая манераОгромное спасибо Асе за интереснейший рассказ о небольшой части города. Отличная подача материала, не навязчивая манераОгромное спасибо Асе за интереснейший рассказ о небольшой части города. Отличная подача материала, не навязчивая манераОгромное спасибо Асе за интереснейший рассказ о небольшой части города. Отличная подача материала, не навязчивая манераОгромное спасибо Асе за интереснейший рассказ о небольшой части города. Отличная подача материала, не навязчивая манера
  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
    Спасибо большое Алексею за такую увлекательную и познавательную экскурсию! Получили огромное удовольствие!!! Всем очень рекомендую!!! Необыкновенной красоты город и богатый глубокими знаниями рассказчик создали необыкновенную атмосферу и непреодолимое желание вернуться, в этот город снова!
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
    Экскурсия очень понравилась. Было интересно и вкусно. Марина порекомендовала много ресторанов и настоичных. А также что именно пробовать. Очень довольны.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
    Алина очень приветливая. Экскурсия прекрасная. Алина удивительным образом с новой стороны показала родной город. Заведения которые мы посетили были прекрасные со вкусной едой. Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Мы отлично провели время. Вкусно поели и повеселились.
  • В
    Виктор
    11 мая 2024
    Краткий курс нижегородизации
    Ася молодец, нам, шестерым туристам, всё очень понравилось. Знакомство с Нижним Новгородом прошло на отлично благодаря Асе! Много интересных фактов, занятных историй и просто полезной информации. Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Остались очень довольны экскурсией Артема! За два с половиной часа прошли достаточно большой маршрут по городу, почувствовали его атмосферу, узнали интересные истории и познакомились с разными архитектурными стилями. Всем советую))

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Почувствовать себя местным»

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  1. По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
  2. Керженец: старинные деревни и старообрядцы
  3. Неизведанный Нижний Новгород
  4. Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
  5. Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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