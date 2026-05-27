Станьте на 1 час капитаном катера: не сложно, а удовольствия — море, а точнее — река! Вы пройдёте по акватории Нижнего Новгорода и полюбуетесь кремлём и Чкаловской лестницей, Стрелкой, стадионом «Нижний Новгород», собором Александра Невского и канатной дорогой через Волгу. А главное — увидите закаты, которых нет нигде, кроме Нижнего.
Описание экскурсии
Прогулка начнётся в яхт-клубе «Ока» — прямо у Молитовского моста. Отсюда, с воды, город выглядит как гигантская декорация.
Вы пройдёте под тремя мостами, а потом случится главное — Стрелка. То самое место, где могучая Ока обнимается с Волгой.
С борта катера вы увидите:
- Старый город — его кремль и купола, поднимающиеся над холмами
- Чкаловскую лестницу из сотен ступеней
- Нижегородскую ярмарку — ту самую, легендарную, где когда-то кипела торговля со всей Россией
- краснокирпичные пакгаузы — молчаливых свидетелей купеческой славы
- собор Александра Невского, отражающийся в волжской глади
- канатную дорогу к Бору
Если вам повезёт выйти в золотой час — вы увидите такие закаты, каких нет нигде. Потому что нижегородское небо над слиянием двух рек — это магия, которую ни с чем не сравнить.
Организационные детали
- Управление — с 18 лет. Можно взять с собой пассажиров с 3 лет
- Кататься можно даже в дождь. На катерах есть ходовые тенты, регулировка сиденья капитана, музыкальная колонка и зарядка для телефона
- Возьмите с собой паспорт для подписания договора
- Приезжайте за 30 минут — чтобы пройти инструктаж
- Важно: на борту действует сухой закон и запрет на курение
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Воротынской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 57 туристов
С юных лет моя жизнь связана с водой — и теперь я помогаю вам ощутить настоящую свободу. Я не просто организую прогулки на яхтах и катерах, а показываю Нижний Новгород
