Станьте на 1 час капитаном катера: не сложно, а удовольствия — море, а точнее — река! Вы пройдёте по акватории Нижнего Новгорода и полюбуетесь кремлём и Чкаловской лестницей, Стрелкой, стадионом «Нижний Новгород», собором Александра Невского и канатной дорогой через Волгу. А главное — увидите закаты, которых нет нигде, кроме Нижнего.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка начнётся в яхт-клубе «Ока» — прямо у Молитовского моста. Отсюда, с воды, город выглядит как гигантская декорация.

Вы пройдёте под тремя мостами, а потом случится главное — Стрелка. То самое место, где могучая Ока обнимается с Волгой.

С борта катера вы увидите:

Старый город — его кремль и купола, поднимающиеся над холмами

Чкаловскую лестницу из сотен ступеней

Нижегородскую ярмарку — ту самую, легендарную, где когда-то кипела торговля со всей Россией

краснокирпичные пакгаузы — молчаливых свидетелей купеческой славы

собор Александра Невского, отражающийся в волжской глади

канатную дорогу к Бору

Если вам повезёт выйти в золотой час — вы увидите такие закаты, каких нет нигде. Потому что нижегородское небо над слиянием двух рек — это магия, которую ни с чем не сравнить.

