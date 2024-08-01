Не так много времени нужно, чтобы научиться базовым действиям по управлению парусной яхтой ⛵️За час вы узнаете, какие бывают паруса и верёвки, самостоятельно поднимете парус и попробуете рулить яхтой с выключенным мотором, настраивая паруса под ветер и курс 🪢 Насладитесь скоростью и контролем над стихией ветра и воды!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На яхте, сплавы и рафтинг

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 10 000 ₽ за экскурсию

Описание мастер-класса

⛵ Из яхт-клуба мы отправимся на Волгу, где и будет проходить наш мастер-класс.

⛵ Сперва вас ждёт краткий экскурс в теорию, чтобы вы ориентировались в названиях парусов и верёвок и смогли отличить грото-фал от стаксель-шкота.

⛵ Затем вы поднимете парус и научитесь им управлять, применяя на практике новую информацию.

⛵ Теперь выключаем мотор и пробуем рулить яхтой только под парусами, настраивая их под каждый ветер и курс.

⛵ Вуаля! Вы научились азам, а дальше стоит углублять знания, тренировать навыки и сдавать права на управление яхтой;)

Организационные детали