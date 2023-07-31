Мастер-класс по управлению парусной яхтой

Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана

5
9 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Не так много времени нужно, чтобы научиться базовым действиям по управлению парусной яхтой.

За час вы узнаете, какие бывают паруса и верёвки, самостоятельно поднимете парус и попробуете рулить яхтой с выключенным мотором, настраивая паруса под ветер и курс. Насладитесь скоростью и контролем над стихией ветра и воды!
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⛵ Из яхт-клуба мы отправимся на Волгу, где и будет проходить наш мастер-класс.

⛵ Сперва вас ждёт краткий экскурс в теорию (5 мин.), чтобы вы ориентировались в названиях парусов и верёвок и смогли отличить грото-фал от стаксель-шкота.

⛵ Затем вы поднимете парус и научитесь им управлять, применяя на практике только что услышанную информацию.

⛵ Теперь выключаем мотор и пробуем рулить яхтой только под парусами, настраивая их под каждый ветер и курс.

⛵ Вуаля! Вы научились азам, а дальше стоит углублять знания, тренировать навыки и сдавать права на управление яхтой;)

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать и учить опытный капитан, под его чутким руководством справится каждый
  • На борту есть спасательные жилеты
  • Те, кто не хочет участвовать в мастер-классе, могут просто наблюдать и отдыхать

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у нашего яхт-клуба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Татьяна
31 июля 2023
Безусловно, для города на двух реках, одним из самых приятных видов отдыха являются речные прогулки. Мы с сыном выбрали как раз такую, да еще и с мастер-классом. Прекрасно провели время: созерцание красивых пейзажей, возможность почувствовать себя капитаном и членом команды, узнать новое о навигации. А вокруг чайки, утки, стрелка и восьмерка Чкаловской лестницы…
Большое спасибо Сергею!!!
Безусловно, для города на двух реках, одним из самых приятных видов отдыха являются речные прогулки. МыБезусловно, для города на двух реках, одним из самых приятных видов отдыха являются речные прогулки. МыБезусловно, для города на двух реках, одним из самых приятных видов отдыха являются речные прогулки. Мы
Ю
29 июля 2023
Прекрасно, спасибо Сергею!
У
24 июля 2023
Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!
Остались очень довольны!
Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!
Рената
21 июля 2023
Очень понравилось путешествие с Сергеем. Была возможность под наставничеством капитана попробовать свои силы в управлении судном. Часа для путешествия не хватило, хотелось больше:)
Олег
17 июля 2023
Час под парусом пролетел на одном дыхании! Однозначно рекомендую, незабываемые впечатления и эмоции, но советую брать минимум на 2 часа)
Час под парусом пролетел на одном дыхании! Однозначно рекомендую, незабываемые впечатления и эмоции, но советую брать минимум на 2 часа)Час под парусом пролетел на одном дыхании! Однозначно рекомендую, незабываемые впечатления и эмоции, но советую брать минимум на 2 часа)
Юлия
15 июля 2023
Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!
Посмотрели красивые виды с воды, почти искупались, походили под парусом, посмеялись! В общем всем рекомендую для незабываемых впечатлений!
Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!
А
13 июля 2023
После мастер-класса мне захотелось свою яхту!))) Да, запомнить все термины с первого раза не получится, где то придется вспомнить физику и метеорологию для лучшего понимания происходящего (если захотите), но это очень интересно и увлекательно! Я осталась под большим впечатлением и вдохновением. Бонусом конечно стал очаровательный вид на вечерний город. Когда буду снова в Нижнем - обязательно повторю! Благодарю Сергея и Егора за мастер-класс! ❤️
После мастер-класса мне захотелось свою яхту!))) Да, запомнить все термины с первого раза не получится, где
Олеся
5 июля 2023
Прекрасная экскурсия с интереснейшим человеком, даже не знаю что понравилось больше - само путешествие на яхте или многогранная жизнь Сергея, но было потрясающе.
Прекрасная экскурсия с интереснейшим человеком, даже не знаю что понравилось больше - само путешествие на яхте
Н
3 июля 2023
Отличный способ и порулить, и расслабиться. Не сравнится с поездкой на теплоходе и т. п. Отдельный плюс - фотографии с парусника.
Отличный способ и порулить, и расслабиться. Не сравнится с поездкой на теплоходе и т. п. Отдельный плюс - фотографии с парусника.

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