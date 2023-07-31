Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Не так много времени нужно, чтобы научиться базовым действиям по управлению парусной яхтой.
За час вы узнаете, какие бывают паруса и верёвки, самостоятельно поднимете парус и попробуете рулить яхтой с выключенным мотором, настраивая паруса под ветер и курс. Насладитесь скоростью и контролем над стихией ветра и воды!
За час вы узнаете, какие бывают паруса и верёвки, самостоятельно поднимете парус и попробуете рулить яхтой с выключенным мотором, настраивая паруса под ветер и курс. Насладитесь скоростью и контролем над стихией ветра и воды!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
⛵ Из яхт-клуба мы отправимся на Волгу, где и будет проходить наш мастер-класс.
⛵ Сперва вас ждёт краткий экскурс в теорию (5 мин.), чтобы вы ориентировались в названиях парусов и верёвок и смогли отличить грото-фал от стаксель-шкота.
⛵ Затем вы поднимете парус и научитесь им управлять, применяя на практике только что услышанную информацию.
⛵ Теперь выключаем мотор и пробуем рулить яхтой только под парусами, настраивая их под каждый ветер и курс.
⛵ Вуаля! Вы научились азам, а дальше стоит углублять знания, тренировать навыки и сдавать права на управление яхтой;)
Организационные детали
- Вас будет сопровождать и учить опытный капитан, под его чутким руководством справится каждый
- На борту есть спасательные жилеты
- Те, кто не хочет участвовать в мастер-классе, могут просто наблюдать и отдыхать
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у нашего яхт-клуба
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 337 туристов
Мы любим яхтинг. Любим смотреть, как по-новому открывают нижегородцы свой родной город и как путешественники знакомятся с ним. Эти незабываемые закаты, отражение огней в воде. Необитаемые острова и закрытые бухты в центре на стрелке Оки и Волги. Будем рады подарить вам яркие впечатления!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
31 июля 2023
Безусловно, для города на двух реках, одним из самых приятных видов отдыха являются речные прогулки. Мы с сыном выбрали как раз такую, да еще и с мастер-классом. Прекрасно провели время: созерцание красивых пейзажей, возможность почувствовать себя капитаном и членом команды, узнать новое о навигации. А вокруг чайки, утки, стрелка и восьмерка Чкаловской лестницы…
Большое спасибо Сергею!!!
Большое спасибо Сергею!!!
Ю
Юлия
29 июля 2023
Прекрасно, спасибо Сергею!
У
Ульяна
24 июля 2023
Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!
Остались очень довольны!
Остались очень довольны!
Рената
21 июля 2023
Очень понравилось путешествие с Сергеем. Была возможность под наставничеством капитана попробовать свои силы в управлении судном. Часа для путешествия не хватило, хотелось больше:)
Олег
17 июля 2023
Час под парусом пролетел на одном дыхании! Однозначно рекомендую, незабываемые впечатления и эмоции, но советую брать минимум на 2 часа)
Юлия
15 июля 2023
Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!
Посмотрели красивые виды с воды, почти искупались, походили под парусом, посмеялись! В общем всем рекомендую для незабываемых впечатлений!
Посмотрели красивые виды с воды, почти искупались, походили под парусом, посмеялись! В общем всем рекомендую для незабываемых впечатлений!
А
Александра
13 июля 2023
После мастер-класса мне захотелось свою яхту!))) Да, запомнить все термины с первого раза не получится, где то придется вспомнить физику и метеорологию для лучшего понимания происходящего (если захотите), но это очень интересно и увлекательно! Я осталась под большим впечатлением и вдохновением. Бонусом конечно стал очаровательный вид на вечерний город. Когда буду снова в Нижнем - обязательно повторю! Благодарю Сергея и Егора за мастер-класс! ❤️
Олеся
5 июля 2023
Прекрасная экскурсия с интереснейшим человеком, даже не знаю что понравилось больше - само путешествие на яхте или многогранная жизнь Сергея, но было потрясающе.
Н
Наталья
3 июля 2023
Отличный способ и порулить, и расслабиться. Не сравнится с поездкой на теплоходе и т. п. Отдельный плюс - фотографии с парусника.
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