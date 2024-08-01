Не так много времени нужно, чтобы научиться базовым действиям по управлению парусной яхтой ⛵️За час вы узнаете, какие бывают паруса и верёвки, самостоятельно поднимете парус и попробуете рулить яхтой с выключенным мотором, настраивая паруса под ветер и курс 🪢 Насладитесь скоростью и контролем над стихией ветра и воды!
Описание мастер-класса
⛵ Из яхт-клуба мы отправимся на Волгу, где и будет проходить наш мастер-класс.
⛵ Сперва вас ждёт краткий экскурс в теорию, чтобы вы ориентировались в названиях парусов и верёвок и смогли отличить грото-фал от стаксель-шкота.
⛵ Затем вы поднимете парус и научитесь им управлять, применяя на практике новую информацию.
⛵ Теперь выключаем мотор и пробуем рулить яхтой только под парусами, настраивая их под каждый ветер и курс.
⛵ Вуаля! Вы научились азам, а дальше стоит углублять знания, тренировать навыки и сдавать права на управление яхтой;)
Организационные детали
- На борту есть спасательные жилеты
- Те, кто не хочет участвовать в мастер-классе, могут просто наблюдать и отдыхать
- Вас будет сопровождать и учить опытный капитан, под его чутким руководством справится каждый
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В нашем яхт-клубе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1462 туристов
Мы любим яхтинг. Любим смотреть, как по-новому открывают нижегородцы свой родной город и как путешественники знакомятся с ним. Эти незабываемые закаты, отражение огней в воде. Необитаемые острова и закрытые бухты в центре на стрелке Оки и Волги. Будем рады подарить вам яркие впечатления!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы приехали с подругой в Нижний Новгород всего на 3 дня, и в один из них решили попасть на мастер-класс по управлению яхты! Сергей сразу расположил к себе, нам провели
Вам был полезен этот отзыв?
Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!
Посмотрели красивые виды с воды, почти искупались, походили под парусом, посмеялись! В общем всем рекомендую для незабываемых впечатлений!
Посмотрели красивые виды с воды, почти искупались, походили под парусом, посмеялись! В общем всем рекомендую для незабываемых впечатлений!
Вам был полезен этот отзыв?
Безусловно, для города на двух реках, одним из самых приятных видов отдыха являются речные прогулки. Мы с сыном выбрали как раз такую, да еще и с мастер-классом. Прекрасно провели время: созерцание красивых пейзажей, возможность почувствовать себя капитаном и членом команды, узнать новое о навигации. А вокруг чайки, утки, стрелка и восьмерка Чкаловской лестницы… Большое спасибо Сергею!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
После мастер-класса мне захотелось свою яхту!))) Да, запомнить все термины с первого раза не получится, где то придется вспомнить физику и метеорологию для лучшего понимания происходящего (если захотите), но это
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!
Остались очень довольны!
Остались очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей очень приятный собеседник. Рассказал и показал все доступно и понятно. Жалко не было ветра))) но мы все равно получили удовольствие от прогулки.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Мастер-класс по управлению парусной яхтой»
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Проведите незабываемый день на катере Аргонавт. Виды на Кремль, мосты и набережные подарят вам новые впечатления и эмоции
Начало: В яхт-клубе Лето
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
от 6890 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеЧасовая прогулка на парусной яхте по Волге
Изучить Нижний Новгород с воды, поймать свежий ветер и найти идеальные точки для эффектных фото
Начало: Около остановки «Площадь Ленина»
Сегодня в 02:30
Завтра в 00:00
от 9530 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте по Волге и Оке
Полюбоваться Нижним Новгородом и отдохнуть на волнах
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 02:30
Завтра в 00:00
от 15 890 ₽ за всё до 5 чел.
-
55%
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Пройти на парусной яхте вдоль достопримечательностей Нижнего Новгорода и отдохнуть
Начало: Набережная Гребного Канала, 109с1
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от 8998 ₽
19 995 ₽ за всё до 5 чел.
от 10 000 ₽ за экскурсию