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Мастер-класс по управлению парусной яхтой

Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Не так много времени нужно, чтобы научиться базовым действиям по управлению парусной яхтой ⛵️За час вы узнаете, какие бывают паруса и верёвки, самостоятельно поднимете парус и попробуете рулить яхтой с выключенным мотором, настраивая паруса под ветер и курс 🪢 Насладитесь скоростью и контролем над стихией ветра и воды!
4.9
27 отзывов
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Мастер-класс по управлению парусной яхтой

Описание мастер-класса

⛵ Из яхт-клуба мы отправимся на Волгу, где и будет проходить наш мастер-класс.

⛵ Сперва вас ждёт краткий экскурс в теорию, чтобы вы ориентировались в названиях парусов и верёвок и смогли отличить грото-фал от стаксель-шкота.

⛵ Затем вы поднимете парус и научитесь им управлять, применяя на практике новую информацию.

⛵ Теперь выключаем мотор и пробуем рулить яхтой только под парусами, настраивая их под каждый ветер и курс.

⛵ Вуаля! Вы научились азам, а дальше стоит углублять знания, тренировать навыки и сдавать права на управление яхтой;)

Организационные детали

  • На борту есть спасательные жилеты
  • Те, кто не хочет участвовать в мастер-классе, могут просто наблюдать и отдыхать
  • Вас будет сопровождать и учить опытный капитан, под его чутким руководством справится каждый

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В нашем яхт-клубе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1462 туристов
Мы любим яхтинг. Любим смотреть, как по-новому открывают нижегородцы свой родной город и как путешественники знакомятся с ним. Эти незабываемые закаты, отражение огней в воде. Необитаемые острова и закрытые бухты в центре на стрелке Оки и Волги. Будем рады подарить вам яркие впечатления!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Мы приехали с подругой в Нижний Новгород всего на 3 дня, и в один из них решили попасть на мастер-класс по управлению яхты! Сергей сразу расположил к себе, нам провели
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инструктаж по технике безопасности, и мы отправились в небольшое приключение! На Волге был небольшой ветер, что позволило нам вдоволь насладиться путешествием, отпробовать различные методы управления яхтой, научили как правильно командовать на корабле 😂, как поднимать паруса и ловить ветер, чтобы судно двигалось в нужном направлении. Было безумно интересно) ощутили себя полноценными участниками «пиратского» судна, которое бороздит моря 😍 помимо того, что нам дали теорию, Сергей давал много практики, позволял самим принимать решения, и поправлял, если мы ошибались или не знали, как поступить в том или ином случае! Очень интересно Сергей рассказывал о жизни яхтсменов, о кругосветных путешествиях! Мы выбрали время, как раз, когда близился закат, поэтому приключение получилось еще и до невероятного красивое! Аж дух захватывало! Спасибо большое, Сергею, за такое приключение, погружение в яхстменскую жизнь и красивые фотографии ❤️ всем рекомендуем!!!

Мы приехали с подругой в Нижний Новгород всего на 3 дня, и в один из них
Мы приехали с подругой в Нижний Новгород всего на 3 дня, и в один из них
Мы приехали с подругой в Нижний Новгород всего на 3 дня, и в один из них
Мы приехали с подругой в Нижний Новгород всего на 3 дня, и в один из них
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Юлия
Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!
Посмотрели красивые виды с воды, почти искупались, походили под парусом, посмеялись! В общем всем рекомендую для незабываемых впечатлений!
Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!
Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!
Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!
Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!
Была бы возможность поставить 10, поставила бы с удовольствием!!! Сюрприз на годовщину свадьбы для супруга удался! Да и для меня тоже!!!
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Татьяна
Безусловно, для города на двух реках, одним из самых приятных видов отдыха являются речные прогулки. Мы с сыном выбрали как раз такую, да еще и с мастер-классом. Прекрасно провели время: созерцание красивых пейзажей, возможность почувствовать себя капитаном и членом команды, узнать новое о навигации. А вокруг чайки, утки, стрелка и восьмерка Чкаловской лестницы… Большое спасибо Сергею!!!
Безусловно, для города на двух реках, одним из самых приятных видов отдыха являются речные прогулки. Мы
Безусловно, для города на двух реках, одним из самых приятных видов отдыха являются речные прогулки. Мы
Безусловно, для города на двух реках, одним из самых приятных видов отдыха являются речные прогулки. Мы
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А
После мастер-класса мне захотелось свою яхту!))) Да, запомнить все термины с первого раза не получится, где то придется вспомнить физику и метеорологию для лучшего понимания происходящего (если захотите), но это
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очень интересно и увлекательно! Я осталась под большим впечатлением и вдохновением. Бонусом конечно стал очаровательный вид на вечерний город. Когда буду снова в Нижнем - обязательно повторю! Благодарю Сергея и Егора за мастер-класс! ❤️

После мастер-класса мне захотелось свою яхту!))) Да, запомнить все термины с первого раза не получится, где
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Ульяна
Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!
Остались очень довольны!
Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!
Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!
Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!
Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!
Спасибо Сергею за потрясающие эмоции и яркие впечатления!
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Андрей
Сергей очень приятный собеседник. Рассказал и показал все доступно и понятно. Жалко не было ветра))) но мы все равно получили удовольствие от прогулки.
Сергей очень приятный собеседник. Рассказал и показал все доступно и понятно. Жалко не было ветра))) но
Сергей очень приятный собеседник. Рассказал и показал все доступно и понятно. Жалко не было ветра))) но
Сергей очень приятный собеседник. Рассказал и показал все доступно и понятно. Жалко не было ветра))) но
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