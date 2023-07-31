Не так много времени нужно, чтобы научиться базовым действиям по управлению парусной яхтой. За час вы узнаете, какие бывают паруса и верёвки, самостоятельно поднимете парус и попробуете рулить яхтой с выключенным мотором, настраивая паруса под ветер и курс. Насладитесь скоростью и контролем над стихией ветра и воды!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⛵ Из яхт-клуба мы отправимся на Волгу, где и будет проходить наш мастер-класс.

⛵ Сперва вас ждёт краткий экскурс в теорию (5 мин.), чтобы вы ориентировались в названиях парусов и верёвок и смогли отличить грото-фал от стаксель-шкота.

⛵ Затем вы поднимете парус и научитесь им управлять, применяя на практике только что услышанную информацию.

⛵ Теперь выключаем мотор и пробуем рулить яхтой только под парусами, настраивая их под каждый ветер и курс.

⛵ Вуаля! Вы научились азам, а дальше стоит углублять знания, тренировать навыки и сдавать права на управление яхтой;)

Организационные детали