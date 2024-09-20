1 час
Водная прогулка
В трендеПрогулка на частном катере
Организуйте девичник, мальчишник или день рождения на комфортабельном катере Аргонавт. Насладитесь видами Нижнего Новгорода с воды и получите новые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
«Приглашаю вас в небольшое водное путешествие на комфортабельном катере Аргонавт»
Сегодня в 13:15
Завтра в 10:15
6 890₽ за всё до 7 чел.
1 час
Водная прогулка
Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
Покататься на частном катере в закатных лучах солнца и насладиться волшебными видами
Начало: В яхт-клубе «Лето»
«С борта катера вам откроется вид на:»
1 окт в 18:00
2 окт в 18:00
13 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Все на борт: необычный взгляд на Нижний Новгород
Собрать свою большую компанию и прокатиться на катере по Волге
Начало: На набережной Гребного канала
«Выбрали катер, где достаточно места для комфортного размещения компании до 11 человек»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
12 900₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина20 сентября 2024Нам все очень понравилось! Отдельно хотим поблагодарить Сергея за то, что поддержал ранний отъезд на прогулку и во время фотосессии на воде управлял катером так, чтобы на фотографии были лучшие виды. Будем обращаться снова👍
- ООльга16 сентября 2024Прогулка понравилась. В такую замечательную погоду посмотреть на прекрасный город с воды- это уже большое удовольствие) Получились великолепные снимки и
- ААнна18 августа 2024Спасибо большое нашему капитану, Даниилу, за удивительно красивую прогулку, увлекательный рассказ про город с прекрасными видами на город. Всем рекомендую, город со стороны Волги раскрывается новыми красками!
- ООльга16 августа 2024Спасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьон для всех туристов! Особое спасибо за стоянку на островке!!!!
- ССевиля13 августа 2024В целом, наша поездка с Андреем в качестве гида была просто превосходной. Его знания, увлеченность и превосходный сервис сделали наше путешествие в незабываемым. Мы настоятельно рекомендуем его услуги любому, кто хочет по-настоящему познать этот великолепный город.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На катере»
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