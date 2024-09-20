Прогулки на катере в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Нижнем Новгороде, цены от 6 890 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
На катере
139 отзывов
1 час
Водная прогулка
В тренде
Прогулка на частном катере
Организуйте девичник, мальчишник или день рождения на комфортабельном катере Аргонавт. Насладитесь видами Нижнего Новгорода с воды и получите новые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
«Приглашаю вас в небольшое водное путешествие на комфортабельном катере Аргонавт»
Сегодня в 13:15
Завтра в 10:15
6 890 за всё до 7 чел.
Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
На катере
11 отзывов
1 час
Водная прогулка
Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
Покататься на частном катере в закатных лучах солнца и насладиться волшебными видами
Начало: В яхт-клубе «Лето»
«С борта катера вам откроется вид на:»
1 окт в 18:00
2 окт в 18:00
13 000 за всё до 10 чел.
Все на борт: необычный взгляд на Нижний Новгород
На катере
1.5 часа
Водная прогулка
Все на борт: необычный взгляд на Нижний Новгород
Собрать свою большую компанию и прокатиться на катере по Волге
Начало: На набережной Гребного канала
«Выбрали катер, где достаточно места для комфортного размещения компании до 11 человек»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
12 900 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    20 сентября 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Нам все очень понравилось! Отдельно хотим поблагодарить Сергея за то, что поддержал ранний отъезд на прогулку и во время фотосессии на воде управлял катером так, чтобы на фотографии были лучшие виды. Будем обращаться снова👍
  • О
    Ольга
    16 сентября 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Прогулка понравилась. В такую замечательную погоду посмотреть на прекрасный город с воды- это уже большое удовольствие) Получились великолепные снимки и
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    на катере, и виды города. Не испортили нам настроение ни сдвиг начала экскурсии, ни вынужденный под’ем по Чкаловской лестнице из-за перекрытия движения в городе в связи с марафоном;)

    Прогулка понравилась. В такую замечательную погоду посмотреть на прекрасный город с воды- это уже большое удовольствие)Прогулка понравилась. В такую замечательную погоду посмотреть на прекрасный город с воды- это уже большое удовольствие)Прогулка понравилась. В такую замечательную погоду посмотреть на прекрасный город с воды- это уже большое удовольствие)Прогулка понравилась. В такую замечательную погоду посмотреть на прекрасный город с воды- это уже большое удовольствие)Прогулка понравилась. В такую замечательную погоду посмотреть на прекрасный город с воды- это уже большое удовольствие)Прогулка понравилась. В такую замечательную погоду посмотреть на прекрасный город с воды- это уже большое удовольствие)Прогулка понравилась. В такую замечательную погоду посмотреть на прекрасный город с воды- это уже большое удовольствие)Прогулка понравилась. В такую замечательную погоду посмотреть на прекрасный город с воды- это уже большое удовольствие)
  • А
    Анна
    18 августа 2024
    Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
    Спасибо большое нашему капитану, Даниилу, за удивительно красивую прогулку, увлекательный рассказ про город с прекрасными видами на город. Всем рекомендую, город со стороны Волги раскрывается новыми красками!
  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
    Спасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьон для всех туристов! Особое спасибо за стоянку на островке!!!!
    Спасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьонСпасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьонСпасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьонСпасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьон
  • С
    Севиля
    13 августа 2024
    Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
    В целом, наша поездка с Андреем в качестве гида была просто превосходной. Его знания, увлеченность и превосходный сервис сделали наше путешествие в незабываемым. Мы настоятельно рекомендуем его услуги любому, кто хочет по-настоящему познать этот великолепный город.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На катере»

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  2. Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
  3. Все на борт: необычный взгляд на Нижний Новгород
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 6 890 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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