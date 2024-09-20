А Алина Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде Нам все очень понравилось! Отдельно хотим поблагодарить Сергея за то, что поддержал ранний отъезд на прогулку и во время фотосессии на воде управлял катером так, чтобы на фотографии были лучшие виды. Будем обращаться снова👍

О Ольга Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде читать дальше на катере, и виды города. Не испортили нам настроение ни сдвиг начала экскурсии, ни вынужденный под’ем по Чкаловской лестнице из-за перекрытия движения в городе в связи с марафоном;) Прогулка понравилась. В такую замечательную погоду посмотреть на прекрасный город с воды- это уже большое удовольствие) Получились великолепные снимки и

А Анна Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере Спасибо большое нашему капитану, Даниилу, за удивительно красивую прогулку, увлекательный рассказ про город с прекрасными видами на город. Всем рекомендую, город со стороны Волги раскрывается новыми красками!

О Ольга Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере Спасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьон для всех туристов! Особое спасибо за стоянку на островке!!!!