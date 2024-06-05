Стрелка – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 17 экскурсий в категории «Стрелка» в Нижнем Новгороде, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
79 отзывов
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890 за всё до 7 чел.
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000 за всё до 5 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
41 отзыв
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900 за человека
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками
Начало: Возле кремля
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200 за всё до 3 чел.
Нижний Новгород в историях и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
48 отзывов
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200 за человека
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
13 отзывов
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
76006 840 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Нижний Новгород изнутри
Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Узнать об истоках радиовещания в России и увидеть главные достопримечательности города
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 200 за всё до 3 чел.
Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
Представить, как это было
Начало: В Ярмарочном проезде
Завтра в 15:30
10 июня в 11:30
5 340 за всё до 10 чел.
Тайны Нижегородской ярмарки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Тайны Нижегородской ярмарки
Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
Начало: У главного ярмарочного дома
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
По Нижнему Новгороду на лимузине
🚗 На машине
На лимузине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900 за всё до 6 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700 за всё до 10 чел.
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Взглянуть на знаменитый праздник жизни через хронику буйств, убийств и грабежей
Начало: У Главного ярмарочного дома
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340 за всё до 10 чел.
Огни ночного Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Огни ночного Нижнего Новгорода
Посетить самые яркие места города и насладиться идиллическими видами со смотровых площадок
Начало: на площади Горького
11 июня в 19:30
12 июня в 19:30
4 670 за всё до 3 чел.
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
Съесть суп там, где жил Льюис Кэрролл, а десерт - над собором Александра Невского
Завтра в 18:00
10 июня в 12:00
9 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Прогулка на катере прошла замечательно. Сын в восторге! Спасибо!
  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
    Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
    Совершили небольшое плаванье по Волге с Сергеем и это - незабываемые впечатления! Чудесные виды, прекрасная атмосфера, созданная капитаном, и много
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    замечательных фотографий!!! Сергей не только подробно рассказывал о том, что делает команда на парусной яхте, но и позволил побыть в роли капитана каждому члену нашей команды. Очень понравилось, спасибо большое!

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
    Супер!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Нижний Новгород в историях и лицах
    Юлия, отличный рассказчик. Хотелось слушать и слушать. Маршрут захватывает основное достопримечательности города. При этом Юлия рассказывает много забавных историй про жителей города. Всё прошло на позитиве. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Лучшая водная экскурсия в нашей жизни) спасибо большое Сергею! Обязательно вернемся и повторим
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка на яхте для двоих
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))
  • Д
    Данил
    31 мая 2024
    Нижний Новгород в историях и лицах
    Мои знания истории скудные и я не всегда сразу понимал о ком идет речь. Но Юлия все разъясняла и становилось
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    понятно. Понравилось что маршрут и остановки были организованы так чтобы можно было присесть и отдохнуть во время рассказа. По содержанию экскурсии - слухи, сплетни, интриги, расследования:) Жене понравилось. Мне больше понравилась часть про Минина.

  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Нижний Новгород в историях и лицах
    Очень понравилась экскурсия! Юлия отличный гид, рассказала много интересных, необычных фактов, которые вряд ли можно найти в туристических путеводителях. Спасибо!
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Нижний Новгород изнутри
    27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм, на Стрелку, по центральным
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    улицам города, к памятнику Чкалову, прогулялись по набережной и завершили путешествие экскурсией по территории Кремля. Нам очень понравилось. Интресно было и взрослым, и ребёнку 11 лет. Сергей замечательный, увлеченный рассказчик, до тонкостей и мелочей знающий свой город и влюблённый в него. Теперь благодаря этой прогулке мы тоже влюблены в Нижний. Спасибо!

    27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Стрелка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
  2. По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
  3. Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
  4. На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
  5. Нижний Новгород в историях и лицах
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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