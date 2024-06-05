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улицам города, к памятнику Чкалову, прогулялись по набережной и завершили путешествие экскурсией по территории Кремля. Нам очень понравилось. Интресно было и взрослым, и ребёнку 11 лет. Сергей замечательный, увлеченный рассказчик, до тонкостей и мелочей знающий свой город и влюблённый в него. Теперь благодаря этой прогулке мы тоже влюблены в Нижний. Спасибо!