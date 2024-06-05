1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками
Начало: Возле кремля
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
76006 840₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород изнутри
Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Узнать об истоках радиовещания в России и увидеть главные достопримечательности города
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
Представить, как это было
Начало: В Ярмарочном проезде
Завтра в 15:30
10 июня в 11:30
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородской ярмарки
Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
Начало: У главного ярмарочного дома
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Взглянуть на знаменитый праздник жизни через хронику буйств, убийств и грабежей
Начало: У Главного ярмарочного дома
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни ночного Нижнего Новгорода
Посетить самые яркие места города и насладиться идиллическими видами со смотровых площадок
Начало: на площади Горького
11 июня в 19:30
12 июня в 19:30
4 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
Съесть суп там, где жил Льюис Кэрролл, а десерт - над собором Александра Невского
Завтра в 18:00
10 июня в 12:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Прогулка на катере прошла замечательно. Сын в восторге! Спасибо!
- ЛЛариса3 июня 2024Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!
- ИИнна3 июня 2024Совершили небольшое плаванье по Волге с Сергеем и это - незабываемые впечатления! Чудесные виды, прекрасная атмосфера, созданная капитаном, и много
- ООксана2 июня 2024Супер!
- ААнастасия2 июня 2024Юлия, отличный рассказчик. Хотелось слушать и слушать. Маршрут захватывает основное достопримечательности города. При этом Юлия рассказывает много забавных историй про жителей города. Всё прошло на позитиве. Рекомендую!
- ННаталья1 июня 2024Лучшая водная экскурсия в нашей жизни) спасибо большое Сергею! Обязательно вернемся и повторим
- ААлександра1 июня 2024Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
- ДДанил31 мая 2024Мои знания истории скудные и я не всегда сразу понимал о ком идет речь. Но Юлия все разъясняла и становилось
- ННадежда29 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Юлия отличный гид, рассказала много интересных, необычных фактов, которые вряд ли можно найти в туристических путеводителях. Спасибо!
- ВВиктория28 мая 202427.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм, на Стрелку, по центральным
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Стрелка»
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