Рассмотреть оригинальные творения знаменитого инженера и расшифровать особенности их архитектуры
В Нижнем Новгороде и окрестностях сохранилось несколько башен Шухова.
Приглашаю познакомиться с ними поближе! Вы узнаете множество интересных фактов о жизни инженера и его невероятных творениях: о том, как он их создавал и где они нашли применение. Оцените пожарную каланчу, башню в селе Копосово и гиперболоидную башню на Оке.
Мы посетим башню в бывшем селе Копосово, ныне Сормовском районе Нижнего Новгорода, и пожарную каланчу в поселке Ляхово. А также полюбуемся многосекционной сетчатой гиперболоидной опорой электропередач на Оке — в 2020 году ее отреставрировали и украсили потрясающей подсветкой. Кроме того, я расскажу о других изобретениях Шухова и посоветую, что еще из его работ можно посмотреть в Нижегородской области.
Архитектурные секреты
Вы узнаете, как собирались многосекционные и односекционные башни, кто руководил возведением на местах и как Шухов контролировал процесс монтажа. Раскрою, чем удивительны его конструкции, почему их не поняли современники и что вдохновило великого инженера на их создание. А также мы обязательно поговорим о связи Шухова с нашим краем и о том, почему известный английский архитектор лорд Норман Фостер считает себя его учеником.
Организационные детали
По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Александра Невкого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2102 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то читать дальшеуменьшить
рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я как истинный гуманитарий цифры не очень люблю. Город живёт и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Выражаем огромную благодарность Асе за экскурсию. Прекрасное знание материала, говорит об интересе не только к технической части вопроса, но и к самой жизни нашего инженерного гения Шухова. И то что плоды его трудов до сих пор можно увидеть на просторах нашей страны, порой является чудом, вопреки всем стараниям охотников за металлоломом. Такие экскурсии просвещают и обогощают нас. Ася, спасибо!
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