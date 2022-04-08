Шуховские башни в Нижнем Новгороде

Рассмотреть оригинальные творения знаменитого инженера и расшифровать особенности их архитектуры

Индивидуальная
В Нижнем Новгороде и окрестностях сохранилось несколько башен Шухова.

Приглашаю познакомиться с ними поближе! Вы узнаете множество интересных фактов о жизни инженера и его невероятных творениях: о том, как он их создавал и где они нашли применение.

Оцените пожарную каланчу, башню в селе Копосово и гиперболоидную башню на Оке.
Шуховские башни в Нижнем Новгороде
Шуховские башни в Нижнем Новгороде
Шуховские башни в Нижнем Новгороде
Шуховские башни в Нижнем Новгороде
Шуховские башни в Нижнем Новгороде
Шуховские башни в Нижнем Новгороде
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Что вас ожидает

Шухов и Нижний Новгород

Мы посетим башню в бывшем селе Копосово, ныне Сормовском районе Нижнего Новгорода, и пожарную каланчу в поселке Ляхово. А также полюбуемся многосекционной сетчатой гиперболоидной опорой электропередач на Оке — в 2020 году ее отреставрировали и украсили потрясающей подсветкой. Кроме того, я расскажу о других изобретениях Шухова и посоветую, что еще из его работ можно посмотреть в Нижегородской области.

Архитектурные секреты

Вы узнаете, как собирались многосекционные и односекционные башни, кто руководил возведением на местах и как Шухов контролировал процесс монтажа. Раскрою, чем удивительны его конструкции, почему их не поняли современники и что вдохновило великого инженера на их создание. А также мы обязательно поговорим о связи Шухова с нашим краем и о том, почему известный английский архитектор лорд Норман Фостер считает себя его учеником.

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость. Доплата за легковой автомобиль составит 2500 рублей.
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у собора Александра Невкого
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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