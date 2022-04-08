Что вас ожидает

Шухов и Нижний Новгород

Мы посетим башню в бывшем селе Копосово, ныне Сормовском районе Нижнего Новгорода, и пожарную каланчу в поселке Ляхово. А также полюбуемся многосекционной сетчатой гиперболоидной опорой электропередач на Оке — в 2020 году ее отреставрировали и украсили потрясающей подсветкой. Кроме того, я расскажу о других изобретениях Шухова и посоветую, что еще из его работ можно посмотреть в Нижегородской области.

Архитектурные секреты

Вы узнаете, как собирались многосекционные и односекционные башни, кто руководил возведением на местах и как Шухов контролировал процесс монтажа. Раскрою, чем удивительны его конструкции, почему их не поняли современники и что вдохновило великого инженера на их создание. А также мы обязательно поговорим о связи Шухова с нашим краем и о том, почему известный английский архитектор лорд Норман Фостер считает себя его учеником.

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