В Нижнем Новгороде и окрестностях сохранилось несколько башен Шухова. Приглашаю познакомиться с ними поближе! Вы узнаете множество интересных фактов о жизни инженера и его невероятных творениях: о том, как он их создавал и где они нашли применение. Оцените пожарную каланчу, башню в селе Копосово и гиперболоидную башню на Оке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шухов и Нижний Новгород

Мы посетим башню в бывшем селе Копосово, ныне Сормовском районе Нижнего Новгорода, и пожарную каланчу в поселке Ляхово. А также полюбуемся многосекционной сетчатой гиперболоидной опорой электропередач на Оке — в 2020 году ее отреставрировали и украсили потрясающей подсветкой. Кроме того, я расскажу о других изобретениях Шухова и посоветую, что еще из его работ можно посмотреть в Нижегородской области.

Архитектурные секреты

Вы узнаете, как собирались многосекционные и односекционные башни, кто руководил возведением на местах и как Шухов контролировал процесс монтажа. Раскрою, чем удивительны его конструкции, почему их не поняли современники и что вдохновило великого инженера на их создание. А также мы обязательно поговорим о связи Шухова с нашим краем и о том, почему известный английский архитектор лорд Норман Фостер считает себя его учеником.

Организационные детали

По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.