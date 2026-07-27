Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт

Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
В Нижнем Новгороде царит настоящее «архитектурное смешенье языков».

На прогулке среди знаковых построек и завораживающих панорам вы изучите город во всей его многогранности.

Узнаете, как Нижний пережил соперничество Востока и Запада, купеческих зипунов и сюртуков, сервировки «а-ля-рюс» и «а-ля-францез» — и сохранил самобытность.
5
47 отзывов
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт

Описание экскурсии

Итальянский характер нижегородского Кремля, принципы французского градостроительства, стерлядь в шампанском и «волжский квасок», — c первых дней существования Нижний Новгород впитывал влияния Запада и Востока и в итоге сформировав свою собственную идентичность.

Как купцы меняли зипуны на сюртуки, но оставались верны старозаветным нравам? Что общего у древнегреческого театра и Михайло-Архангельского собора? Об этом мы поговорим на нашей прогулке по центру города на примере самых знаковых построек и завораживающих панорам.

Вы также узнаете о соперничестве сервировки «а-ля-рюс» и «а-ля-францез», о нигилистских костюмах нижегородок и старинном пивоваренном заводе. Прогулка будет включать элементы обзорной экскурсии и подходит для тех, кто первый раз посещает Нижний Новгород.

Вы узнаете:

  • о традициях заволжского чаепития,
  • о том, как тарелка бульона стала началом любви Шаляпина и итальянской балерины,
  • о бурлацком выражении «под табак!»,
  • о моде на древнерусский стиль и возвращении к корням.

В нашей программе:

  • Большая Покровская — главная пешеходная улица города, архитектурный музей под открытым небом,
  • Нижегородский Кремль — крепость 16 века,
  • вид на Стрелку — слияние двух великих рек,
  • Кожевенная улица — босяцкая «Миллионка», место обитания городского дна,
  • Рождественская улица — богатейшая купеческая улица денег, труда и капитала.

Организационные детали

  • Доплата на месте принимается наличными
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Доплата — 500 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 657 туристов
Меня зовут Дарья, я экскурсовод по Нижнему Новгороду, коренная нижегородка, член нижегородской гильдии экскурсоводов. С радостью проведу для вас экскурсии по городу, расскажу о самых интересных зданиях, монументах, фонтанах, парках и людях, связанных с этими местами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
2
3
2
1
Н
Все прошло хорошо, но подросткам было скучно.
Все прошло хорошо, но подросткам было скучно.
Все прошло хорошо, но подросткам было скучно.
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И
Спасибо, экскурсия интересная, Дарья очень приятный рассказчик
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Е
Дарья чудесный, чуткий экскурсовод и интересный рассказчик! Нам очень понравилась экскурсия - насыщенная, в меру было и деталей и общей информации, это ровно то, что нужно, чтобы представить себе краткую историю улиц и Новгорода. Спасибо большое за замечательное время!
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М
очень понравилось! вся информация доносится доступно, интересно! уже посоветовали друзьям
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Татьяна
Отличная экскурсия. Гид Дарья очень хорошо подготовлена, интересно, увлекательно рассказывает об истории города и охотно отвечает на все вопросы по существу. Благодарю за прекрасно и с пользой проведенное время! Мы влюбились в Нижний ❤️ Полученные знания закрепили после экскурсии одноименным коктейлем в замечательном ресторане «Гусь в яблоках»)))
Отличная экскурсия. Гид Дарья очень хорошо подготовлена, интересно, увлекательно рассказывает об истории города и охотно отвечает
Отличная экскурсия. Гид Дарья очень хорошо подготовлена, интересно, увлекательно рассказывает об истории города и охотно отвечает
Отличная экскурсия. Гид Дарья очень хорошо подготовлена, интересно, увлекательно рассказывает об истории города и охотно отвечает
Отличная экскурсия. Гид Дарья очень хорошо подготовлена, интересно, увлекательно рассказывает об истории города и охотно отвечает
Отличная экскурсия. Гид Дарья очень хорошо подготовлена, интересно, увлекательно рассказывает об истории города и охотно отвечает
Отличная экскурсия. Гид Дарья очень хорошо подготовлена, интересно, увлекательно рассказывает об истории города и охотно отвечает
Отличная экскурсия. Гид Дарья очень хорошо подготовлена, интересно, увлекательно рассказывает об истории города и охотно отвечает
Отличная экскурсия. Гид Дарья очень хорошо подготовлена, интересно, увлекательно рассказывает об истории города и охотно отвечает
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И
экскурсия понравилась, мы были с детьми, они тоже интересовались зданиями и памятниками, историю хорошо донесли за 2 часа погрузились в прошлое
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