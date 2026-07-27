Итальянский характер нижегородского Кремля, принципы французского градостроительства, стерлядь в шампанском и «волжский квасок», — c первых дней существования Нижний Новгород впитывал влияния Запада и Востока и в итоге сформировав свою собственную идентичность.
Как купцы меняли зипуны на сюртуки, но оставались верны старозаветным нравам? Что общего у древнегреческого театра и Михайло-Архангельского собора? Об этом мы поговорим на нашей прогулке по центру города на примере самых знаковых построек и завораживающих панорам.
Вы также узнаете о соперничестве сервировки «а-ля-рюс» и «а-ля-францез», о нигилистских костюмах нижегородок и старинном пивоваренном заводе. Прогулка будет включать элементы обзорной экскурсии и подходит для тех, кто первый раз посещает Нижний Новгород.
Вы узнаете:
о традициях заволжского чаепития,
о том, как тарелка бульона стала началом любви Шаляпина и итальянской балерины,
о бурлацком выражении «под табак!»,
о моде на древнерусский стиль и возвращении к корням.
В нашей программе:
Большая Покровская — главная пешеходная улица города, архитектурный музей под открытым небом,
Нижегородский Кремль — крепость 16 века,
вид на Стрелку — слияние двух великих рек,
Кожевенная улица — босяцкая «Миллионка», место обитания городского дна,
Рождественская улица — богатейшая купеческая улица денег, труда и капитала.
Организационные детали
Доплата на месте принимается наличными
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Доплата — 500 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 657 туристов
Меня зовут Дарья, я экскурсовод по Нижнему Новгороду, коренная нижегородка, член нижегородской гильдии экскурсоводов. С радостью проведу для вас экскурсии по городу, расскажу о самых интересных зданиях, монументах, фонтанах, парках и людях, связанных с этими местами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
2
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Все прошло хорошо, но подросткам было скучно.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Спасибо, экскурсия интересная, Дарья очень приятный рассказчик
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Дарья чудесный, чуткий экскурсовод и интересный рассказчик! Нам очень понравилась экскурсия - насыщенная, в меру было и деталей и общей информации, это ровно то, что нужно, чтобы представить себе краткую историю улиц и Новгорода. Спасибо большое за замечательное время!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
очень понравилось! вся информация доносится доступно, интересно! уже посоветовали друзьям
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Отличная экскурсия. Гид Дарья очень хорошо подготовлена, интересно, увлекательно рассказывает об истории города и охотно отвечает на все вопросы по существу. Благодарю за прекрасно и с пользой проведенное время! Мы влюбились в Нижний ❤️ Полученные знания закрепили после экскурсии одноименным коктейлем в замечательном ресторане «Гусь в яблоках»)))
Вам был полезен этот отзыв?
И
Индира
экскурсия понравилась, мы были с детьми, они тоже интересовались зданиями и памятниками, историю хорошо донесли за 2 часа погрузились в прошлое
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт»