Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преобразованиями сквозь века
Нижний Новгород не может похвастаться единым обликом — здесь царит настоящее «архитектурное смешенье языков».
На прогулке среди знаковых построек и завораживающих панорам вы изучите город во всей его многогранности.
Узнаете, как Нижний пережил соперничество Востока и Запада, купеческих зипунов и сюртуков, сервировки «а-ля-рюс» и «а-ля-францез» — и сохранил самобытность.
На прогулке среди знаковых построек и завораживающих панорам вы изучите город во всей его многогранности.
Узнаете, как Нижний пережил соперничество Востока и Запада, купеческих зипунов и сюртуков, сервировки «а-ля-рюс» и «а-ля-францез» — и сохранил самобытность.
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Описание
Что вас ожидает
Судьбу Нижнего Новгорода во многом определило его положение на перекрёстке водных и сухопутных путей. Так была заложена основа плодотворных контактов с Востоком и Западом. В результате нижегородский кремль получился с итальянским характером, город был построен по французским канонам, а на столах мирно уживались стерлядь в шампанском и «волжский квасок».
Готовы к путешествию «галопом по Европам?». Прогулка посвящена неожиданным фактам о городе и его архитектурных деталях, но включает и элементы обзорной экскурсии.
Вы узнаете:
- о сходстве между древнегреческим театром и Михайло-Архангельским собором
- о традициях заволжского чаепития,
- о том, как тарелка бульона стала началом любви Шаляпина и итальянской балерины,
- о бурлацком выражении «под табак!»
- о моде на древнерусский стиль и возвращении к корням
На нашем маршруте:
- Большая Покровская — главная пешеходная улица города, архитектурный музей под открытым небом
- Нижегородский Кремль — крепость 16 века
- Вид на Стрелку — слияние двух великих рек
- Кожевенная улица — местная «Миллионка», где обитали городские босяки
- Рождественская улица — средоточие денег, труда и купеческого капитала
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Театральной Площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 27 туристов
Меня зовут Дарья, я экскурсовод по Нижнему Новгороду, коренная нижегородка, член нижегородской гильдии экскурсоводов. С радостью проведу для вас экскурсии по городу, расскажу о самых интересных зданиях, монументах, фонтанах, парках и людях, связанных с этими местами!
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