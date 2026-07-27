В Нижнем Новгороде царит настоящее «архитектурное смешенье языков». На прогулке среди знаковых построек и завораживающих панорам вы изучите город во всей его многогранности. Узнаете, как Нижний пережил соперничество Востока и Запада, купеческих зипунов и сюртуков, сервировки «а-ля-рюс» и «а-ля-францез» — и сохранил самобытность.

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Описание экскурсии

Итальянский характер нижегородского Кремля, принципы французского градостроительства, стерлядь в шампанском и «волжский квасок», — c первых дней существования Нижний Новгород впитывал влияния Запада и Востока и в итоге сформировав свою собственную идентичность.

Как купцы меняли зипуны на сюртуки, но оставались верны старозаветным нравам? Что общего у древнегреческого театра и Михайло-Архангельского собора? Об этом мы поговорим на нашей прогулке по центру города на примере самых знаковых построек и завораживающих панорам.

Вы также узнаете о соперничестве сервировки «а-ля-рюс» и «а-ля-францез», о нигилистских костюмах нижегородок и старинном пивоваренном заводе. Прогулка будет включать элементы обзорной экскурсии и подходит для тех, кто первый раз посещает Нижний Новгород.

Вы узнаете:

о традициях заволжского чаепития,

о том, как тарелка бульона стала началом любви Шаляпина и итальянской балерины,

о бурлацком выражении «под табак!»,

о моде на древнерусский стиль и возвращении к корням.

В нашей программе:

Большая Покровская — главная пешеходная улица города, архитектурный музей под открытым небом,

Нижегородский Кремль — крепость 16 века,

вид на Стрелку — слияние двух великих рек,

Кожевенная улица — босяцкая «Миллионка», место обитания городского дна,

Рождественская улица — богатейшая купеческая улица денег, труда и капитала.

Организационные детали