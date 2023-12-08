Нижний Новгород не может похвастаться единым обликом — здесь царит настоящее «архитектурное смешенье языков». На прогулке среди знаковых построек и завораживающих панорам вы изучите город во всей его многогранности. Узнаете, как Нижний пережил соперничество Востока и Запада, купеческих зипунов и сюртуков, сервировки «а-ля-рюс» и «а-ля-францез» — и сохранил самобытность.

Описание

Что вас ожидает

Судьбу Нижнего Новгорода во многом определило его положение на перекрёстке водных и сухопутных путей. Так была заложена основа плодотворных контактов с Востоком и Западом. В результате нижегородский кремль получился с итальянским характером, город был построен по французским канонам, а на столах мирно уживались стерлядь в шампанском и «волжский квасок».

Готовы к путешествию «галопом по Европам?». Прогулка посвящена неожиданным фактам о городе и его архитектурных деталях, но включает и элементы обзорной экскурсии.

Вы узнаете:

о сходстве между древнегреческим театром и Михайло-Архангельским собором

о традициях заволжского чаепития,

о том, как тарелка бульона стала началом любви Шаляпина и итальянской балерины,

о бурлацком выражении «под табак!»

о моде на древнерусский стиль и возвращении к корням

На нашем маршруте: