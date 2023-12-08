Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт

Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преобразованиями сквозь века

Нижний Новгород не может похвастаться единым обликом — здесь царит настоящее «архитектурное смешенье языков».

На прогулке среди знаковых построек и завораживающих панорам вы изучите город во всей его многогранности.

Узнаете, как Нижний пережил соперничество Востока и Запада, купеческих зипунов и сюртуков, сервировки «а-ля-рюс» и «а-ля-францез» — и сохранил самобытность.
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
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Описание

Что вас ожидает

Судьбу Нижнего Новгорода во многом определило его положение на перекрёстке водных и сухопутных путей. Так была заложена основа плодотворных контактов с Востоком и Западом. В результате нижегородский кремль получился с итальянским характером, город был построен по французским канонам, а на столах мирно уживались стерлядь в шампанском и «волжский квасок».

Готовы к путешествию «галопом по Европам?». Прогулка посвящена неожиданным фактам о городе и его архитектурных деталях, но включает и элементы обзорной экскурсии.

Вы узнаете:

  • о сходстве между древнегреческим театром и Михайло-Архангельским собором
  • о традициях заволжского чаепития,
  • о том, как тарелка бульона стала началом любви Шаляпина и итальянской балерины,
  • о бурлацком выражении «под табак!»
  • о моде на древнерусский стиль и возвращении к корням

На нашем маршруте:

  • Большая Покровская — главная пешеходная улица города, архитектурный музей под открытым небом
  • Нижегородский Кремль — крепость 16 века
  • Вид на Стрелку — слияние двух великих рек
  • Кожевенная улица — местная «Миллионка», где обитали городские босяки
  • Рождественская улица — средоточие денег, труда и купеческого капитала

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Театральной Площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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