Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Шуйская земля — родина поэта-символиста Константина Бальмонта и князей Шуйских. Люди здесь рукастые и тороватые, без подарков и сувениров никто не уедет.



Вы увидите много живописных мест и познакомитесь с увлекательной историей Шуйского княжества и его знаковых мест.