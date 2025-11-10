Шуйская земля — родина поэта-символиста Константина Бальмонта и князей Шуйских. Люди здесь рукастые и тороватые, без подарков и сувениров никто не уедет.
Вы увидите много живописных мест и познакомитесь с увлекательной историей Шуйского княжества и его знаковых мест.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание трансферНачало путешествия Наше путешествие начнётся по Балахнинскому тракту — на север в гости к нашим рукастым (мастеровитым) соседям из Ивановской области. На середине пути сделаем маленькую остановку в селе Новинки, осмотрим музей деревянной игрушки Чкаловского района. Палех На въезде в Палех вы увидите красочную жар-птицу, именно она красуется на гербе села. До революции иконы из Палеха украшали многие храмы Владимира, Москвы, Костромы, их вывозили в православные страны за границу. В Палехе мы посетим несколько музеев, погуляем по центру, заглянем в Крестовоздвиженский храм. По всему селу разбросано множество лавочек, где продаются чёрно-лаковые шкатулки и ларцы на любой вкус и кошелёк, для чего желательно иметь наличные деньги. Шуя После обеда мы стартуем в Шую, до которой 30 км. Старые ткацкие фабрики, высокие шпили и купеческие особняки — всё здесь радует глаз. Мы погуляем по старинным улочкам, осмотрим высокую колокольню, торговые ряды, весовой павильон, посетим особняк купца Павлова, в котором расположился музей. Возле памятника расстрелянным священнослужителям я расскажу вам про Шуйское дело 1922 года. Затем мы поднимемся на знаменитую Шуйскую колокольню, одну из самых высоких в России. Изюминкой нашего путешествия станет местный Музей мыла. Здесь вы познакомитесь с историей российского мыловарения, узнаете о традициях мытья и стирки в разных странах. В экспозиции музея представлено более пятисот редких образцов мыла. Важная информация:
- Одежда по сезону и удобная обувь.
- С собой можно взять воду и перекус.
- Общее расстояние экскурсионного пути — 450 км. В зимний период (ноябрь-март) программа экскурсии может быть в сокращенном виде.
Со вторника по воскресенье с 8:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Новинской деревянной игрушки
- Государственный музей Палехского искусства
- Дом-музей И.И. Голикова
- Музей лаковой миниатюры
- Крестовоздвиженская церковь
- Усадьба фабриканта Павлова
- Литературно-краеведческий музей К. Бальмонта
- Музей мыла
- Торговые ряды и весовой павильон
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница, по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
