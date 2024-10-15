Трансфер в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Нижнем Новгороде, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Трансфер из аэропорта «Чкалов» в Нижний Новгород - или обратно
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта «Чкалов» в Нижний Новгород - или обратно
Добраться до места назначения на комфортном автомобиле
«Возможен также обратный трансфер»
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
3 200 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
С комфортом доехать до отеля, увидеть главные городские локации и узнать об истории районов
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида»
Завтра в 06:00
14 окт в 06:00
8 700 за всё до 3 чел.
Прощальная поездка по Нижнему Новгороду (трансфер на Речной или ж/д вокзал, в аэропорт)
На машине
На поезде
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прощальная поездка по Нижнему Новгороду (трансфер на Речной или ж/д вокзал, в аэропорт)
Напоследок увидеть самые красивые места города (с путевой экскурсией или без)
«Трансфер из центра Нижнего Новгорода до аэропорта или вокзала (речной, железнодорожный, авиационный)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта «Чкалов» в Нижний Новгород - или обратно
  2. Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
  3. Прощальная поездка по Нижнему Новгороду (трансфер на Речной или ж/д вокзал, в аэропорт)
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в октябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 8 700.
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Трансфер», цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам