Музей «Китеж» («Град Китеж» и сектор керамики «Град Светлый»)
Тайна Китеж-градаБлагодаря сказанию о граде Китеже, озеро Светлояр приобрело праведный образ в русской культуре. Тайна его происхождения, уникальный химический состав и удивительная чистота воды — являются предметом многочисленных научных исследований.
История легендарного озера Светлояр на протяжении веков была связана с историей 📖 села Владимирское, где находится, пожалуй, один из самых душевных музеев земли нижегородской. Историко-художественный музей 🖼 «Китеж» включает в себя: «Град Китеж» и сектора керамики «Град Светлый». Программа экскурсии:• рассказ гида начнется в Нижнем Новгороде;
дорога Нижний Новгород – Владимирское (2 часа);
посещение музея «Китеж»: «Град Китеж» и сектора керамики «Град Светлый» (1, 5 часа);
озеро Светлояр (1, 5 часа);
дорога Владимирское – Нижний Новгород (2 часа). Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги (автомобиль минивэн Тойота)
Что не входит
Билет в музей «Китеж» и сектор керамики «Град Светлый» с экскурсией — (250 руб/чел для группы менее 15 чел 130 руб/чел — льготный)
Обед.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Нижнем Новгороде или по договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.