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Светлояр — русская «Атлантида»

5
2 отзыва
Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Индивидуальная выездная экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 с гидом из Нижнего Новгорода на озеро Светлояр с посещением музея «Китеж».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 800 ₽ за экскурсию

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Светлояр — русская «Атлантида»
Светлояр — русская «Атлантида»

Что вы увидите

  • Село Владимирское
  • Озеро Светлояр
  • Музей «Китеж» («Град Китеж» и сектор керамики «Град Светлый»)
Тайна Китеж-градаБлагодаря сказанию о граде Китеже, озеро Светлояр приобрело праведный образ в русской культуре. Тайна его происхождения, уникальный химический состав и удивительная чистота воды — являются предметом многочисленных научных исследований.
История легендарного озера Светлояр на протяжении веков была связана с историей 📖 села Владимирское, где находится, пожалуй, один из самых душевных музеев земли нижегородской. Историко-художественный музей 🖼 «Китеж» включает в себя: «Град Китеж» и сектора керамики «Град Светлый». Программа экскурсии:• рассказ гида начнется в Нижнем Новгороде;
  • дорога Нижний Новгород – Владимирское (2 часа);
  • посещение музея «Китеж»: «Град Китеж» и сектора керамики «Град Светлый» (1, 5 часа);
  • озеро Светлояр (1, 5 часа);
  • дорога Владимирское – Нижний Новгород (2 часа). Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги (автомобиль минивэн Тойота)
Что не входит
  • Билет в музей «Китеж» и сектор керамики «Град Светлый» с экскурсией — (250 руб/чел для группы менее 15 чел 130 руб/чел — льготный)
  • Обед.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Нижнем Новгороде или по договорённости
Светлояр — русская «Атлантида»
Светлояр — русская «Атлантида»
Светлояр — русская «Атлантида»
Светлояр — русская «Атлантида»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий С.
Василий С.
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