Тайна Китеж-градаБлагодаря сказанию о граде Китеже, озеро Светлояр приобрело праведный образ в русской культуре. Тайна его происхождения, уникальный химический состав и удивительная чистота воды — являются предметом многочисленных научных исследований.

История легендарного озера Светлояр на протяжении веков была связана с историей 📖 села Владимирское, где находится, пожалуй, один из самых душевных музеев земли нижегородской. Историко-художественный музей 🖼 «Китеж» включает в себя: «Град Китеж» и сектора керамики «Град Светлый». Программа экскурсии:• рассказ гида начнется в Нижнем Новгороде;