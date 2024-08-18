Путешествовать на автобусе удобно, увлекательно и выгодно — ведь можно охватить разом несколько мест, до которых сложно добраться пешком. В группе до 50 человек вы побываете на озере из летописей — Светлояр, осмотрите впечатляющий смешением стилей замок на берегу Волги, а по пути погрузитесь в истории времён Древней Руси.

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Описание экскурсии

Озеро Светлояр. Ранним утром собираемся на площади, загружаемся в автобус и отправляемся в путешествие. По пути мы расскажем про Китежскую Русь и раскроем легенды озера Светлояр. Добравшись до села Владимирское, вы прогуляетесь вдоль берега, осмотрите деревянный храм, загадаете желание и искупаетесь, если позволит погода.

Усадьба Шереметева. Из Владимирского переезжаем в село Юрино, где находятся владения Шереметева. По приезде вас встретит местный гид и проведёт насыщенную экскурсию по замку: самостоятельно это грандиозную постройку не обойти, ведь она вмещает почти 100 комнат и зимний сад. После визита во дворец вы прогуляетесь по его живописной территории, рассмотрите служебные постройки и отдохнёте в парке.

На обратном пути, здесь же в Юрино, мы заглянем в Михайло-Архангельский собор середины XX века. Это прямой наследник храма, выстроенного ещё до монголо-татарского нашествия.

Организационные детали

Дополнительные расходы: обед (по желанию, время вам предоставят).

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).