В группе до 50 человек вы побываете на озере из летописей — Светлояр, осмотрите впечатляющий смешением стилей замок на берегу Волги, а по пути погрузитесь в истории времён Древней Руси.
Описание экскурсии
Озеро Светлояр. Ранним утром собираемся на площади, загружаемся в автобус и отправляемся в путешествие. По пути мы расскажем про Китежскую Русь и раскроем легенды озера Светлояр. Добравшись до села Владимирское, вы прогуляетесь вдоль берега, осмотрите деревянный храм, загадаете желание и искупаетесь, если позволит погода.
Усадьба Шереметева. Из Владимирского переезжаем в село Юрино, где находятся владения Шереметева. По приезде вас встретит местный гид и проведёт насыщенную экскурсию по замку: самостоятельно это грандиозную постройку не обойти, ведь она вмещает почти 100 комнат и зимний сад. После визита во дворец вы прогуляетесь по его живописной территории, рассмотрите служебные постройки и отдохнёте в парке.
На обратном пути, здесь же в Юрино, мы заглянем в Михайло-Архангельский собор середины XX века. Это прямой наследник храма, выстроенного ещё до монголо-татарского нашествия.
Организационные детали
Дополнительные расходы: обед (по желанию, время вам предоставят).
Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).
в субботу в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3300 ₽
|Дети до 7 лет
|3100 ₽
|Пенсионеры
|3100 ₽
Ответы на вопросы
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Хотели бы еще раз принести извинения за небольшую задержку автобуса.
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Сразу повторно хотим принести Вам извинения за тот форс-мажор, который случился с задержкой автобуса.
Учитывая ситуацию, работники
Звезду снимаем за организацию. Всё, что касается организационной части (до встречи с гидом), оставляло желать лучшего.
Но экскурсия от экскурсионной компании оставляет желать лучшего. Экскурсовод вела неструктурированный рассказ:
4 мая 2024 г., природный парк Воскресенское Поветлужье, озеро #Светлояр.
«Построй храм в своём сердце».