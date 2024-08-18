Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр

Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Путешествовать на автобусе удобно, увлекательно и выгодно — ведь можно охватить разом несколько мест, до которых сложно добраться пешком.

В группе до 50 человек вы побываете на озере из летописей — Светлояр, осмотрите впечатляющий смешением стилей замок на берегу Волги, а по пути погрузитесь в истории времён Древней Руси.
4.47
38 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Ближайшие даты:
15
фев22
фев1
мар8
мар15
мар22
мар29
мар
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Озеро Светлояр. Ранним утром собираемся на площади, загружаемся в автобус и отправляемся в путешествие. По пути мы расскажем про Китежскую Русь и раскроем легенды озера Светлояр. Добравшись до села Владимирское, вы прогуляетесь вдоль берега, осмотрите деревянный храм, загадаете желание и искупаетесь, если позволит погода.

Усадьба Шереметева. Из Владимирского переезжаем в село Юрино, где находятся владения Шереметева. По приезде вас встретит местный гид и проведёт насыщенную экскурсию по замку: самостоятельно это грандиозную постройку не обойти, ведь она вмещает почти 100 комнат и зимний сад. После визита во дворец вы прогуляетесь по его живописной территории, рассмотрите служебные постройки и отдохнёте в парке.
На обратном пути, здесь же в Юрино, мы заглянем в Михайло-Архангельский собор середины XX века. Это прямой наследник храма, выстроенного ещё до монголо-татарского нашествия.

Организационные детали

Дополнительные расходы: обед (по желанию, время вам предоставят).

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).

в субботу в 07:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3300 ₽
Дети до 7 лет3100 ₽
Пенсионеры3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 38 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Игорь)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Игорь)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Игорь)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Игорь)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Игорь)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Игорь)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Игорь)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Игорь)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Игорь)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Игорь)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Elena)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Elena)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Elena)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Elena)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Elena)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Elena)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Elena)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Elena)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Elena)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Елена)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Елена)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Елена)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Елена)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Людмила)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Людмила)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Людмила)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Людмила)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Людмила)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Людмила)Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр (Людмила)
А
18 авг 2024
Экскурсия в составе 54 человек. Организация хромает. Указанный автобус опоздал на 5 минут. Во время посадки пассажиров, возникла ситуация, когда женщине не хватило места. В чем именно была проблема, на
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стороне ли организации или же дело в самой женщине - не ясно. Ясно лишь то, что она с нами не поехала, а всю экскурсию одно лишнее свободное место осталось. Касательно самой экскурсии - неплохо. Нас заранее предупредили брать еду с собой, так как мест поесть - пару кафешек. На озере - ничего нет, а вот с замком вышла другая ситуация. Все доступные кафешки были заняты. Получилось так, что места в кафе были заранее выкуплены другим турагентством и, соответственно, поесть нормально мы не смогли. Единственное место было с мучными изделиями. И это абсолютный недочёт организаторов. Первое, куда нас повели после приезда в замок - покупать сувениры. За цену в 3 тысячи с человека, куда входит лишь экскурсовод и поездка по местам, а также билет на экскурсию в сам замок за 350 рублей - необоснованно завышена. Ищите других операторов, куда включат хотя бы горячее питание.

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Благодарим Вас за обратную связь.

Хотели бы еще раз принести извинения за небольшую задержку автобуса.

Как Вы могли заметить. в процессе экскурсии
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эти несколько минут были сокращенны еще до первой остановк на озере Светлояр, поэтому экскурсия была согласно таймингу, даже принимая в расчет небольшое опоздание.

Женщине действительно не хватило мест, потому что они хотели поехать вдвоем. В автобусе осталось лишь одно свободное место, а без мужа она поехать не захотела.

Что касается питания, то мы действительно вас предупреждали, что с питанием могут быть сложности, поэтому ситуация в основном нормальная, но в этот раз, увы, у вас были сложности, хотя вы единственные кто написали об этом.

К содержанию и самой экскурсии как мы поняли у Вас вопросов в принципе нет.

Поэтому, надеемся, что увидеть вас бв будущем на других наших экскурсиях.

Б
11 авг 2024
Очень понравилась экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр, не смотря на плохую погоду. Интересная поездка благодаря гиду Владимиру, проводил куда надо, чётко и доступно объяснил как и куда сходить в свободное время, интересное сопровождение во время всей поездки. Очень понравился рассказ экскурсовода в замке Шереметьева. Было время для посещения магазина сувениров, кафе, свободное время.
Игорь
5 авг 2024
Достоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. Поэтому это и хорошо с одной стороны - нет пока сумашедших толп туристов. А с
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другой стороны, к примеру нет организованного питания в экскурсии. С одной стороны ты видишь и понимаешь, что дворец Шереметевых очень занимательный объект. С другой стороны состояние многих помещений навевает грусть. Вот такие двоякие остались впечатления… Но ехать все равно надо!)

Достоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. Поэтому
В
5 авг 2024
Путешествие очень интересное. Прекрасный гид Владимир, рассказывает много и интересно!!! Необыкновенно красивое озеро Светлояр, впервые увидели там некоторых животных в естественных условиях. Удивительный замок Шереметевых! Конечно, очень жаль, что внутри не восстановлены интерьеры. Но, будем надеяться, со временем всё приведут в порядок. Правда, начало путешествия немного омрачилось задержкой автобуса на полчаса…
Е
4 авг 2024
Экскурсия началась с опазданием на 30 минут, о том что номер автобуса изменен компания не проинформировала, гид Владимир сказал что то типа «Я гид, я не юр лицо, я к
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никакого отношения не имею, вот будет представитель компании в него и возмущайтесь». Соответственно времени что то перехватить на завтрак нам не дали, гид Владимир очень долго и витиевато возмущался, когда моя подруга не успела посетить туалет за отведенные 12 минут и нам пришлось целых 3! Минуты ее ждать. 3 минуты Карл! Мы ждали начала экскурсии 30. А ну да этот чувак к не имеет никакого отношения, он на мои справедливые замечания о том что не ему нас выговаривать за опаздания это подчеркнул. В общем тройка за то что до замечательного Шереметьевского замка нас таки довезли и Владимир конечно весьма эрудированный, хоть и не шибко приятный человек. Но в целом сервис на уровне плинтуса и научите ваших экскурсоводов какому то такту, корпоративной этике. А то когда вместо извинений слышишь «я не я и лошадь не моя» это отбивает желание напрочь кому то такую экскурсию рекомендовать. Спасибо!

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Благодарим Вас за обратную связь.

Сразу повторно хотим принести Вам извинения за тот форс-мажор, который случился с задержкой автобуса.

Учитывая ситуацию, работники
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компании приложили максимум усилий для того, чтобы автобус приехал раньше, и чтобы как можно бОльшое количество туристов узнало об этом.

Что касается Владимира, то с ним мы проведем отдельную беседу, несмотря на то, что данный экскурсовод работает у нас много лет и с туристами общается постоянно.

Относительно Вашего опоздания, точнее вашей подруги, пожалуйста, прислушивайтесь к тем срокам, которые вам проговаривают, это важно в процессе экскурсии.

Так как экскурсия и так задержалась, а соответственно и продлилась на полчаса, то дальнейшие изменения тем более должны быть максимально сокращены для полноценного выполнения заявленной программы.

Желаем вам успехов и приезжайте к нам снова!

Elena
23 июл 2024
Получилось идеально. Владимир очень грамотный экскурсовод. И группа подобралась совершенно уникальная: ни одного опоздания, всё приходили к точке сбора вовремя. Времени на осмотр объектов было достаточно, программа интересная. Замок Шереметева,
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конечно, поразил, хочется приехать снова, и подольше погулять по окрестностям. Озеро Светлояр - место силы однозначно! С погодой очень повезло. В Нижнем был проливной дождь, а мы от него уехали:)) и приехали, когда дождь уже закончился. Достаточно времени было на все наши прогулки и покупки. Спасибо организаторам!

Получилось идеально. Владимир очень грамотный экскурсовод. И группа подобралась совершенно уникальная: ни одного опоздания, всё приходилиПолучилось идеально. Владимир очень грамотный экскурсовод. И группа подобралась совершенно уникальная: ни одного опоздания, всё приходилиПолучилось идеально. Владимир очень грамотный экскурсовод. И группа подобралась совершенно уникальная: ни одного опоздания, всё приходилиПолучилось идеально. Владимир очень грамотный экскурсовод. И группа подобралась совершенно уникальная: ни одного опоздания, всё приходилиПолучилось идеально. Владимир очень грамотный экскурсовод. И группа подобралась совершенно уникальная: ни одного опоздания, всё приходилиПолучилось идеально. Владимир очень грамотный экскурсовод. И группа подобралась совершенно уникальная: ни одного опоздания, всё приходилиПолучилось идеально. Владимир очень грамотный экскурсовод. И группа подобралась совершенно уникальная: ни одного опоздания, всё приходилиПолучилось идеально. Владимир очень грамотный экскурсовод. И группа подобралась совершенно уникальная: ни одного опоздания, всё приходилиПолучилось идеально. Владимир очень грамотный экскурсовод. И группа подобралась совершенно уникальная: ни одного опоздания, всё приходили
Р
14 июл 2024
Поездка шикарная, молодцы!
Е
30 июн 2024
Мне понравилась. Я рекомендую эту экскурсию. Видно, что организатор - это научный сотрудник и много знает и хочет этим поделится, и поэтому нить повествования временами нудновата. Но слушать было интересно
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и познавательно обо всем, что он рассказывал. В самом деле узнали много нового о истории этой местности. В самом Замке Шереметьевых провели чудесную экскурсию и видно что экскурсовод живет своей профессией и искренне переживает за судьбу этого потрясающего места. Будущих туристов хочу предупредить: Озеро Светлояр - это больше по экотуризм. Туристической инфраструктуры, как таковой нет, но место волшебно прекрасное. А про Замок Шереметьевых туристы должны осознавать, что содержание и реставрация этого уникального комплекса дело оочень дорогое и долгое, а главное нужно внимание властей к этому вопросу. Пожалуйста, будет благодарны за то что сотрудники сохраняют те крупицы, что дошли до нас после всех событий за прошедшее столетие.

Ю
19 мая 2024
Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места силы, спорные, но это тоже по-своему интересно. Местный экскурсовод в замке отличный.
Звезду снимаем за организацию. Всё, что касается организационной части (до встречи с гидом), оставляло желать лучшего.
Ирина
12 мая 2024
Сами места посещений хорошие: прогулялись вокруг озера и экскурсия в самом замке Шереметьева от экскурсовода замка - были отличные.
Но экскурсия от экскурсионной компании оставляет желать лучшего. Экскурсовод вела неструктурированный рассказ:
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«с темы на тему», с темы «организационных вопросов» уходила - в итоге все все переспрашивали.
О том, что мест для обеда в этот день нет, узнали только у замка, а экскурсия заняла весь день.

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день! В первую очередь мы хотим выразить свои сожаления по поводу того, что у Вас остались негативные впечатления от
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этой поездки. Несмотря на это, хотим подчеркнуть, что экскурсовод, который проводил для вас экскурсию, имеет многолетний стаж работы, в том числе часто проводит экскурсии по данному маршруту. Что касается обеда во время экскурсии, то для этого у нас всегда предоставляется свободное время. На территории Шереметевского замка есть 2 кафе, а также несколько булочных, где можно пообедать. Тем не менее, мы благодарим Вас за обратную связь и постараемся учесть Ваши пожелания по организации экскурсии в будущем.

Елена
5 мая 2024
Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц и внутренней тишиной до мурашек…

4 мая 2024 г., природный парк Воскресенское Поветлужье, озеро #Светлояр.
«Построй храм в своём сердце».
Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц
М
30 апр 2024
Озеро красивое, замок тоже. Но, поскольку замок ждет реконструкции и все произведения вывезены в другие музеи- все держится на рассказе местного экскурсовода. Желаем им удачи в восстановлении. Так все неплохо,
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но есть два минуса. Один- очень долгая дорога. Второй- отсутствие приличной инфраструктуры около замка. Кафе на выбор- одно не работало, во втором почти ничего не было. И чудовищный туалет на территории замка- деревянная хибара с дырками в полу, даже около озера стояли современные синие кабинки((Если это все не пугает, то можно провести неплохой день

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день! В первую очередь хотим выразить свои сожаления по поводу того, что Вы остались не до конца удовлетворены экскурсией,
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однако хотим отметить, что с нашей стороны сделано всё возможное для организации экскурсионной поездки. К сожалению, мы не можем повлиять на инфраструктуру туристического объекта или сократить время пребывания в пути. Именно для того, чтобы дорога не казалась такой утомительной, в нашей программе предусмотрен заезд на озеро Светлояр, где туристы могут не только с пользой провести время, но и сделать паузу во время пути к замку.

Л
6 янв 2024
3.01 посетили экскурсию с посещением оз. Светлояр и Шереметевского замка. Автобус и организация поездки на отлично. Экскурсовод всю дорогу рассказывал интересные факты. Не снимаю звезду за непосещение самого Озера, так
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как был сильный мороз, природа вмешалась в планы людей:) да и в целом экскурсия по музею града Китежа компенсировала этот момент. В музее очень интересную историю про Озеро, местность, легенду у Китеже, быт и многое другое рассказывала очень интересно, динамично, информативно. Экскурсия по замку тоже впечатлила! Обязательно вернемся в теплое время и на озеро и в замок. В замке также замечательно прошла экскурсия. Где покушать (запомните кафе Причал, оно чуть дальше, но там домашняя еда). Про него рассказал экскурсовод, спасибо. В целом день прошел увлекательно, поездка хоть и 3.5 часа, но не утомила. Автобус комфортабельный. Не замерзли от слова совсем, хоть и -25 было. Рекомендую эту экскурсию.

3.01 посетили экскурсию с посещением оз. Светлояр и Шереметевского замка. Автобус и организация поездки на отлично.3.01 посетили экскурсию с посещением оз. Светлояр и Шереметевского замка. Автобус и организация поездки на отлично.3.01 посетили экскурсию с посещением оз. Светлояр и Шереметевского замка. Автобус и организация поездки на отлично.3.01 посетили экскурсию с посещением оз. Светлояр и Шереметевского замка. Автобус и организация поездки на отлично.3.01 посетили экскурсию с посещением оз. Светлояр и Шереметевского замка. Автобус и организация поездки на отлично.3.01 посетили экскурсию с посещением оз. Светлояр и Шереметевского замка. Автобус и организация поездки на отлично.3.01 посетили экскурсию с посещением оз. Светлояр и Шереметевского замка. Автобус и организация поездки на отлично.3.01 посетили экскурсию с посещением оз. Светлояр и Шереметевского замка. Автобус и организация поездки на отлично.3.01 посетили экскурсию с посещением оз. Светлояр и Шереметевского замка. Автобус и организация поездки на отлично.
Владимир
15 ноя 2023
Хорошо организованная по времени и качеству проведения экскурсия. Повезло с погодой, весь день был солнечный.
Хорошо организованная по времени и качеству проведения экскурсия. Повезло с погодой, весь день был солнечный.Хорошо организованная по времени и качеству проведения экскурсия. Повезло с погодой, весь день был солнечный.Хорошо организованная по времени и качеству проведения экскурсия. Повезло с погодой, весь день был солнечный.Хорошо организованная по времени и качеству проведения экскурсия. Повезло с погодой, весь день был солнечный.Хорошо организованная по времени и качеству проведения экскурсия. Повезло с погодой, весь день был солнечный.Хорошо организованная по времени и качеству проведения экскурсия. Повезло с погодой, весь день был солнечный.Хорошо организованная по времени и качеству проведения экскурсия. Повезло с погодой, весь день был солнечный.Хорошо организованная по времени и качеству проведения экскурсия. Повезло с погодой, весь день был солнечный.Хорошо организованная по времени и качеству проведения экскурсия. Повезло с погодой, весь день был солнечный.
И
20 авг 2023
Остались отличные впечатления от этой поездки! Все было организовано замечательно, экскурсовод очень грамотный, много познавательной информации! Всем рекомендую это действительно интересно.

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